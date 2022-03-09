Karamürsel’de öğretmenler sıkıntılı

Karamürsel Hükümet Konağı, boşaltılacaktı…

Bu boşaltma işlemi sırasında kimsenin mağdur edilmemesi için özen gösterilecekti…

Anlaşılan, özen gösterilmemiş ve bazı kesimler mağdur edilmiş.

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Gazetemize mail gönderen okurunuz, olayı büyük skandal olarak değerlendirerek, ilçedeki sıkıntıyı şu şekilde ifade etti. “Karamürsel Kaymakamlığı aldığı bir karar ile Hükümet Binasını kurumlara yeni yerler, hazırlanmadan boşaltmaya başladı.

Zora düşen kurumlardan biri de Mal Müdürlüğü oldu. Mal müdürlüğü ay sonu hazırlamaları ödeme emirlerini hazırlayamadılar. Hazırlayamadıkları gibi Kaymakam emri ile 28 Şubat’ta elektrikleri kesilerek kapı dışına kondular.

Bu yüzden öğretmenlerin her ayın 1’nde alması gerekeni ek ders ücretleri hesaplarına daha yatırılamadı.

Elektrik sorunu aşılamadığı için bilgisayarlar çalışmıyor ve ödemeler büyük kesintiye uğruyor.

Öğretmenler ek ders ücretlerine güvenerek yapacakları ödemeleri yapamıyorlar. Çocuklarına harçlıklarını veremiyorlar.

Aynı şekilde Mal müdürlüğü çalışma ortamını hazırlayamadığı için diğer ödemeler de yapılamıyor ve Karamürsel’de işler durma noktasına geldi.

Ve insanlar kamu kurumları alakasız yerlere mecburi taşındığı için büyük mağduriyet yaşanıyor.

Ayrıca yıkılacak hükmet konağı yerine 2 katlı kaymakamlık binası düşünüldüğü için hiç bir geri gelemeyecek”

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Gelen maili okudunuz.

Hiç kimsenin, kimseyi rahatsız etme ve zora sokmaya hakkı yok.

İlgili kişiler, bu sorunu çözse iyi olur.

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Aras, gazetemizi

örnek gösteriyor

Gazeteniz KOCAELİ, halkın yanında, mağdurun yanında, esnafın yanında. Kendini ilimizin en büyük gazetesi gören bir gazete gibi, her gün dönüşümlü Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AKP ve MHP haberlerini manşet yapmıyoruz… Gazetemizin manşetleri hep toplumsal manşetlerdir. Toplumsal manşetlerimiz bazen Fox Tv’nin Çalar Saat Programı’nda da yayınlanıyor. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, düzenlediği basın toplantısında gazetemizin manşetlerini örnek gösteriyor. Aras önceki gün de yağ kuyrukları ile ilgili attığımız “Türkiye bu görüntüleri hak etmiyor” gazetede manşetimizi gösterdi.