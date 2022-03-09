Şimdi de Kartal Kayra Yılmaz kırıklığı

Bu kentte yetiştirip sahip çıkamadığımız çocuklar kervanı dünyanın zirvesine çıkarken, bir teki bile neden Kocaelispor forması giyemiyor ?.. Kocaelispor alt yapısında canını dişine takıp kan ter içinde çalışırken yüzüne bakılmayan bizim çocuklar, İstanbul’a gittiklerinde neden hemen milli takıma alınıyor ?.. Kocaelispor’un neden lobisi yok?.. Kadın futbol takımında oynayan çocuklarımız 14 yaşında milli takımlara giderken, erkeklerimizi neden milli takıma gönderemiyoruz ?.. Onların bakanları, milletvekilleri dahi bu noktada TFF nezdinde devreye girerken, bizim çocuklar neden sahipsiz bırakılıyor ?..

İşte Beşiktaş’a giden ve orada büyüyen Kocaelili Kartal Kayra Yılmaz. 1.Lig’den Süper Lig’e yükselmeye hazırlanan Ümraniye’de parlıyor. Kiralık olarak oynadığı için seneye Beşiktaş’ta on birde yerini alacak ve yıldız olacak…

Galatasaray’ın Hisareynlisi Kerem Aktürkoğlu gibi…

Atalanta’nın Karamürsellisi Merih Demiral gibi…

Antalya’nın Kandıralısı, Abdullah Avcı’nın kaprisi yüzünden Trabzon’a gidemeyen Gökdeniz Bayrakdar gibi…

Biz öyle aval aval bakmaya devam ederiz…

Metin Tekin 78’de Beşiktaş’a giderken arkasından baktığımız gibi…