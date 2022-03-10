Müslümanlıkta dün ve bugün arasındaki fark

Oturup din dersi verecek değilim.

Sadece gözlemlerimi aktarıyorum.

Eskiden, çocukluğumuzda ve gençliğimizde, “Müslüman” denilince…

*Yalan söylemeyen

*Hak yemeyen

*Kimsenin malında, mülkünde, namusunda gözü olmayan

*Devlet malına el uzatmayan

*Rüşvet almayan

*Kul hakkı yemeyen

*Zor durumda kalanların yardımına koşan

*İftira atmayan

*Kötü söz söylemeyen

*Dedikodu yapmayan

*Devlet nizamına saygılı

*Adaletli

Nitelikler akla gelirdi.

Şimdilerde ise “Müslümanlık” başka şeyler çağrıştırıyor.

Bakın çevrenize, televizyon kanallarını dikkatle izleyin, onlarcasını, yüzlercesini bir arada görürsünüz.

“Müslüman” denilince…

*Herkese hakaret yağdıran

*Her konuşmasında edepsizce dil kullanan

*Sürekli yalan söyleyen

*Kendi gibi düşünmeyenleri dışlayan

*Devlet malına el uzatan ve uzatanları görmemezlikten gelen

*Hak yiyen

*Çıkarı için her yolu “mübah” sayan

*Adam kayıran

*Adaletsiz

*Dini, siyasi ve ticari çıkarı için istismar eden

*Milleti sürekli Allah ile aldatan

*Gösteriş olsun diye namaz kılan, oruç tutan, hacca ve umreye giden

*Çıkarı için başkalarının gözünü oyan

* Kadın- kız istismarını normal sayan

*Kadınları insan yerine koymayıp, sürekli aşağılayan

*İsraftan çekinmeyen

Tipler akla geliyor.

Gerçek “Müslüman profili”, samimi “Müslüman profili” artık kayboldu.

Çocukluğumuzun, gençliğimizin “Müslümanlık algısı” tamamen değişti.

Sonuçta…

Artık “Müslümanlık” kalmadı, “Müslümanlık imajı” iyice yok edildi.

Hem de “En birinci Müslüman biziz” diyenler tarafından…

Şimdi genç kuşakların kafası iyice karışmış durumda.

Hepsinin kafasında “Müslümanlık” konusunda soru işareti var.

Tarih bir gün “Müslümanlığa zarar verenlerin” kitabını yazacaksa, hiç şüphemiz olmasın, Türkiye’nin son dönemini birinci sıraya alır.

Kazalarda ölüm sayısı ve medeniyet

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Medeniyetin farklı tanımları var.

En yalın tanımı, “üçüncü şahıs haklarına saygı göstermek” şeklinde.

Medeni insan, “Önce ben” demez, karşısındakine saygı gösterir.

Uluslararası kuruluşlar, medeniyetin bu tanımından hareket ederek, ülkelerin trafik kazalarını incelemişler.

Biliyorsunuz kazaların çoğu, “öncelik kapma” yarışı nedeniyle oluyor.

Hani bugünlerde koronavirüs sayıları açıklanırken “100 bin nüfusta şu kadar vaka” diye bir yöntem kullanılıyor ya, bu trafik kazası incelemesinde de “100 bin nüfusta yılda şu kadar ölümlü kaza” ölçüsü kullanılmış.

İstatistikler taranmış, sonunda ülkelerin “yolculuk güvenliği” ve buna bağlı olarak “medeniyet durumu” ortaya çıkarılmış.

Dünyada en fazla kaza bir Afrika ülkesi olan Zimbabwe’de oluyormuş.

100 bin nüfusta yılda 61.9 ölü.

Yani Zimbabwe, dünyada “yolculuk güvenliği” en düşük ülke.

En güvenli ülke neresi?

İsveç…

İsveç’te, 100 bin nüfusta yılda ölü sayısı, 2.31.

İsveç’i, “2.42” ile İngiltere takip ediyor.

Almanya’nın 100 bin nüfusta ölü sayısı ise 3.23.

Görüyorsunuz, Zimbabwe’de trafik kazalarında ölenlerin sayısı nerede, İsveç, İngiltere ve Almanya’nın ölü sayısı nerede!

Karşılaştırmak mümkün değil.

Bu sayılar da zaten, adı geçen ülkelerin “medeniyet seviyelerini” göstermiyor mu?

Peki, Türkiye bu değerlendirmede nerede?

Türkiye’de 100 bin kişide yıllık ölüm sayısı, 8.17.

Ve ülkemiz bu sonuçla 185 ülke arasında 130’uncu sırada.

Demek, “yolculuk güvenliği” konusunda da daha yapmamız gereken çok şey var.