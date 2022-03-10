Vatandaş Oğuz amca, 1 yıllık enflasyonu açıkladı

Yüksek enflasyon her geçen gün vatandaşın belini büküyor. Mutfaklar adeta yangın yerine döndü. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları vatandaşların büyük bir çoğunluğuna inandırıcı gelmiyor. Gazetemizin dikkatli okuyucularından emekli Oğuz Özkoyuncu, her vatandaş gibi kaliteli ürünü en uygun fiyata almak için market market dolaşıyor. Marketlerden yaklaşık 1 yıl arayla aldığı ürün kataloglarını karşılaştıran Özkoyuncu, gıda fiyatlarında enflasyon rakamlarının %100’ü geçtiğini öne sürüyor.

İsterseniz 1 yıl aralıklarla aynı marketlerde aynı ürünlerin fiyatlarını inceleyelim.

-13-26 Ocak 2021’de 59,95 liraya satılan aynı marka 5 litrelik Ayçiçek yağı, 7 Mart 2022 tarihinde 200 liraya satışa sunuldu.

-13-26 Ocak 2021’de 49,95 lira olan 1 kilo kıyma, 7 Mart 2022 itibariyle 90 lira.

-13-26 Ocak 2021’de 12,50 lira olan 2 kilogramlık yoğurt, 7 Mart 2022’de 21 lira.

-13-26 Ocak 2021’de 19,95 lira olan 1 kilogramlık piliç bonfile, 7 Mart 2022’de 44,95 lira.

-13-26 Ocak 2021’de 17,95 liradan satılan 600 gramlık taze kaşar, 7 Mart 2022’de 43,95 lira.

-13-26 Ocak 2021’de 13,95 liraya satılan 600 gramlık beyaz peynir, 7 Mart 2022’de 52,95 lira

-13-26 Ocak 2021’de 17,95 olan 16’lı tuvalet kağıdı ise 7 Mart 2022’de 70,59 liraya satın alınabiliyor.

Rakamlar böyle sevgili okurlar. Sahi sizin enflasyonunuz yüzde kaç?

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Merkezde kar yağışı bir karışı geçmez

Bugün itibariyle yurt genelinde olduğu gibi bölgemizde de etkili kar yağışı bekleniyor. Meteorolojinin verileri üzerine alarma geçildi ve okullar, rehabilitasyon merkezleri ve benzeri kurslar pazartesi gününe kadar tatil edildi. Ancak okullarda eğitim online olarak sürecek.

Son 35 yılın en yoğun kar yağışının beklendiği bugün ve yarın ilimizin yüksek kesimlerinde kar kalınlıklarının insan boyuna yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü ise, il merkezinde kar yağışının bir önceki ay yaşanan yağışla aynı oranda olacağını ve kar kalınlığının 15 ila 20 santim arasında gerçekleşeceğini söylüyor.

İstatistik verilerine göre ise, Kocaeli’ye en yoğun kar 1929 yılının şubat ayında yağmış ve kar kalınlığı rasathane bölgesinde 90 santim olarak kayıtlara geçmiş.

O tarihten sonra ise 1987'de, 2002'de ve 2004 yıllarında yüksek kar yağışı yaşandı.

Bugün ve yarın beklenen kar yağışı ise bu tarihlerdeki kadar yoğun olmayacak.

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Hastanelerden randevu almak çok zor

Hastanelere gidebilmek için 182’yi arayan vatandaşlar, istedikleri bölümden randevu alamıyor. Randevu sistemleri genelde kapalı oluyor. Bu durumdan şikâyetçi olan vatandaşlar arasında aylarca randevu alamamaktan yakınan da var. Aslında randevu alamama şikayeti sadece Kocaeli’ye özgü bir durum değil. Kulağıma gelenlere göre pek çok ilde bu tür sorunlar yaşanıyor. Randevu alamamanın nedeni olarak ise doktor sayısının azalması gösteriliyor.

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Kripto para hareketlendi ama…

Kripto para yatırımcıları son dönemde zarar üzerine zarar etti. En son Rusya – Ukrayna Savaşı sonrası ise zaten düşüşte olan kripto paralar iyice dibe vurdu. Yaklaşık 3-4 aydır yatırımcısını üzen kripto paralar da son birkaç gündür yükselişe geçmiş olsa da 3 ay öncesine göre kripto yatırımcısı hayli mutsuz. Sanal paranın geleceği ise tıpkı döviz ve altın gibi dünyada yaşanan gelişmelere göre şekillenecek. Gözle görülmeyen, elle tutulmayan bu para cinsiyle ilgili geleceğe dair yorum yapanlar ise kriptodan çıkmayı tavsiye etmiyor. Bakalım önümüzdeki aylarda kripto yatırımcıları zararlarını çıkartabilecek mi?

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Kiev’de görevde olan Mehmet Altunışık’ın anne acısı

TV 41 ve Kocaeli TV’de uzun yıllar muhabirlik yapan Haber Global muhabiri Mehmet Altunışık, Ukrayna’da görevde iken annesinin ölüm haberini aldı. Kiev’de görevde iken annesi Zahide Altunışık’ın öldüğünü öğrenen Mehmet, savaş koşulları nedeniyle annesinin cenazesine de katılamadı. Annesinin vefatının ardından sadece şu paylaşımı yaparak ona veda edebildi;

"Kader bazen kötü zamanda, kötü yerde yakalıyor. Ukrayna Kiev'deyim. Annemin vefat haberini bu savaş ortamında aldım. Kelimelerin anlamını yitirdiği noktadayım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hayatımın ilk kadınını, annemi kaybettim. Babama selam söyle, mekanın cennet olsun annem…”