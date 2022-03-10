NG Araştırma, Türkiye’de geçim şartlarını araştırdı!

NG Araştırma şirketinin kamuoyu araştırmalarını zaman zaman sizinle paylaşıyorum… Önceki gün de Türkiye’de geçim şartlarıyla ilgili bir araştırma yaptı… Araştırmayı bize de gönderdi. NG Araştırma şirketinin kamuoyu araştırmasını birlikte okuyalım;

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Son zamanlarda ardı ardına gelen zamlar ve zorlaşan hayat şartları birçoğumuzun gündeminde. Hemen her kesimden insanı etkileyen bu zamlar çok konuşulup tartışılıyor. Peki, yapılan zamlar hayatımızı nasıl etkiledi? İnsanların alım gücü ne durumda? Ekonomik durumumuzdan ne kadar memnunuz? Yukarıdaki soruların cevabını araştırmak için NG Araştırma şirketi, kamuoyu araştırması yaptı…

NG Araştırma olarak bu soruların cevaplarını öğrenmek için 11 Şubat – 21 Şubat 2022 tarihleri arasında, benderimki.com aracılığıyla 15 yaş üzeri Türkiye geneli 1855 kişinin katıldığı bir kamuoyu araştırması yaptık. Gelin sonuçları birlikte inceleyelim!

Emekliler geçinebiliyor mu?

2022 yılında emekli maaşlarına yapılan %23,56 oranındaki zam emeklilerin beklentisini karşılayabildi mi?

Beklediğimden yüksekti: Yüzde 5,

Beklediğim oranda bir zamdı: Yüzde 11,

Beklediğimden azdı: Yüzde 84

Her 2 emekliden 1’inin emekli maaşı dışında başka bir geliri bulunuyor. Ek gelire de gerçekten ihtiyaçları olduğunu belirttiler. Çünkü ek geliri olan her 10 emekliden 9’u sadece emekli maaşıyla geçinemeyeceğini söylüyor. Emekli maaşı dışında ek geliri olmayanların ise % 85’i geçinemediğini belirtti.

Asgari ücrete gelen zam yeterli mi?

Asgari ücrete yapılan %50,54 oranındaki zam çok konuşuldu. Peki, bu zam asgari ücretlinin rahat bir nefes almasını sağlayabildi mi?

Beklediğimden yüksekti: Yüzde 22…

Beklediğim oranda bir zamdı: Yüzde 33…

Beklediğimden azdı: Yüzde 45…

Katılımcıların % 45’i yapılan zammın beklediğinden az olduğunu belirtirken, beklediğim orandaydı diyenlerin oranı ise % 33.

Asgari ücretle kaç kişi geçinebilir?

Geçim şartlarının zorlaştığı, hepimizin hissettiği bir gerçek. Bu durumu göz önünde bulundurarak katılımcılara kirada yaşayan bir ailenin asgari ücretle kaç kişinin borçlanmadan temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği soruldu.

Katılımcıların % 23’ü asgari ücretle bir kişinin dahi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşünüyor. % 27’si 1 kişi derken, 2 kişi diyenlerin oranı % 23. 4 kişilik bir ailenin geçinebileceğini belirtenlerin oranı ise % 5. Ayrıca 5 veya daha fazla kişinin geçinebileceğini belirtenlerin toplam oranı ise % 9. Bir diğer deyişle, her 2 kişiden 1’ine göre asgari maaşla 2 kişi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz.

Zamlar yaşamı nasıl etkiledi?

Son zamanlarda gelen zamların geçim şartları üzerindeki etkilerini sorduğumuzda gelen yanıtlar oldukça dikkat çekiciydi. Ev kiralarındaki artış katılımcıların % 93’ünü olumsuz etkilerken, elektrik, doğalgaz, su faturalarındaki artış ise katılımcıların % 95’ini olumsuz etkiliyor. Fiyat artışlarından olumsuz etkilenmeyen oldukça azınlık bir kesim var.

Benzin fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenenlerin oranı ise % 95. Ayrıca, katılımcıların % 95’i gıda ürünlerindeki artıştan olumsuz etkilendiklerini belirtti.

Ev kiralarındaki artışın etkileri neler?

Katılımcılara, oturdukları evi düşündüklerinde ödedikleri kira ile ilgili görüşlerini sorduk.

Beklentimin altında: Yüzde 6, Tam olarak beklediğim gibi yüzde 29, Beklediğimden çok fazla: Yüzde 65

Kiracıların % 65’i ev kirasının beklediğinden çok fazla olduğunu belirtirken, beklediğim gibi diyenlerin oranı ise % 29… Kirada oturuyorum diyenlerin ödediği aylık kira tutarının ortalaması 1503 TL. Bu tutar ortalama aylık gelirin % 23’üne denk geliyor.

Ev sahibi olanlara, ‘evini kiraya versen beklentin ne olurdu?’ diye sorduğumuzda ise gelen yanıtların ortalaması 1821 TL. Kiracıların ve ev sahiplerinin beklentilerinin birbirinden farklı olduğu görünüyor.

Ortalama aylık gelir ve gider dağılımına baktığımızda, temel ihtiyaçlarımızın bir kısmının toplam gideri, toplam gelirimizin % 71’ine denk geliyor.

Kira yüzde 23, Doğalgaz yüzde 10, Elektrik yüzde 7, su yüzde 3, gıda alışverişi yüzde 28, diğer yüzde 29…

Akaryakıt zamları sürücüleri nasıl etkiliyor?

Yılbaşından beri gelen yüksek orandaki akaryakıt zamları araç kullanımını önemli bir gider haline getirdi. Peki, bu durum araba kullanma alışkanlığımızı değiştirdi mi?

Kullanım sıklığı arttı: Yüzde 1…

Değişiklik olmadı: Yüzde 18…

Kullanım sıklığım azaldı: Yüzde 81

Arabası olan her 10 kişiden 8’i son zamlardan sonra araç kullanım sıklığını azalttığını belirtti. Arabası olmayan kişilere ise araba almama sebebini sorduğumuzda gelen yanıtlar yine ekonomik sorunları işaret ediyor. Katılımcıların % 42’si ekonomik durumunun kötü olmasını sebep olarak gösterirken, % 40’ı ise araba fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklandığını belirtti.

Birikim yapabiliyor muyuz?

Bir çoğumuz geleceğimiz için birikim yapmanın önemli olduğunu düşünür ve bunun için çaba gösteririz. Peki, gerçekten birikim yapabiliyor muyuz?

Evet: Yüzde 4… Bazen: Yüzde 24… Hayır: Yüzde 72…

Katılımcıların %72’si birikim yapamadığını söylerken, bazen birikim yapabildiğini söyleyenlerin oranı %24. Düzenli olarak birikim yapabilenlerin oranı ise yalnızca % 4…

Aylık gelir, giderleri karşılıyor mu?

Artan hayat pahalılığı ile gelir gider dengesizliğine sebep oldu. Peki, insanların aylık geliri temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor mu?

Hayır: Yüzde 73… Evet: Yüzde 27…

Aylık gelirinin, temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyenlerin oranı % 73… Bu soruya gelen yanıtları bölge bazlı incelediğimizde Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde aylık geliri temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı % 80’i aşıyor. Son zamanlarda artan pahalılık ne yazık ki büyük kısmımızı derinden etkilemiş görünüyor.

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NG Araştırma şirketinin değerlendirmesini yukarıda sizinle paylaştım.

Durumun hiç de iç açıcı olmadığını siz de gördünüz. Bu durum böyle devam ederse, olumsuzluk rakamları, memnuniyetsizlik rakamları daha da aratacak.

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AKARYAKIT

zamları bıktırdı

Bitmez tükenmez akaryakıt zamlarıyla mücadelede pratik çözüm!.

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Asgari ücretli

601 lira kaybetti

Yılın ilk iki ayında tüketici enflasyonu yüzde 16.45 arttı, yılbaşında maaşı 5.585 lira olan en düşük memurun alım gücü iki ayda 4.796 liraya düştü. Asgari ücretin alım gücü de 4.253 liradan 3.652 liraya kadar geriledi. Böyle giderse, maaşlar gerilemeye devam edecek…

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Dünya enflasyon

liginde 8.sıradayız!

Şubat ayında yüzde 54,44’lük yıllık resmi tüketici enflasyonuyla Türkiye, bu alanda dünyada 8. sıraya yükseldi. Dünyada yüksek enflasyona sahip ülkeler, genelde ABD’nin ağır ekonomik yaptırım uyguladığı ya da iç savaş yaşayan ülkelerden oluşuyor.

ÜLKE ORAN (%)

Venezüella 472

Sudan 260

Lübnan 240

Suriye 139

Küba 77.3

Zimbabve 66.1

Surinam 61.5

Türkiye 54.4

Arjantin 59.7

İran 35.4

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Vali Yavuz’dan

TRT’ye tebrik

Vali Seddar Yavuz, TRT 1’de cumartesi akşamı yayınlanan Gönül Dağı adlı dizi için TRT yönetimini tebrik etti. Yavuz, attığı twitte, “Milletimizin değerlerini, inançlarını ve dayanışma duygusunu ekranlara taşıması nedeniyle içtenlikle #Trt yönetimini kutluyorum. Tebrik ediyorum” görüşlerine yer verdi. Aile dizileri, her zaman dikkat çekiyor. Ailede dayanışma duygusu kaybedilirse, vay o ailenin haline.

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UYANDIRMA SERVİSİ!

Merkez Bankası 2022 yıllık enflasyon hedefini % 5 açıklamıştı.

Resmi Enflasyon şimdiden % 55, sapma oranı: % 1100

Utanan : Yok

Özür dileyen: Yok

Hesap soran: Yok

Hesap veren: Yok

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SOSYAL MEDYADAN

Twit atan Ayşe Aydoğdu’ya göre AKP Dönemi günlük program;

➖ Sabah ekmek kuyruğu

➖ Öğle Ayçiçek yağı kuyruğu

➖ Akşam ucuz sebze kuyruğu

➖ Gece zamsız benzin kuyruğu

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“E” logosu artık paralı!

AKP milletvekilleri, büyük bölümü muhalif belediyelere gidecek tabela vergisini eczanelerin ödememesi için TBMM'ye yasa teklifi verdi. Yasalaşmasına kesin gözüyle bakılan teklifin kabul edilmesi halinde ülke genelindeki 26 bini aşkın eczane yıllık yaklaşık 500-600 lira olan tabela vergisini belediyelere ödemeyecek. Tabela vergisi, merkezi hükümete değil eczanelerin faaliyet gösterdiği il ve ilçelerdeki belediyelere ödeniyor. Eczanelerden logo ve tabelalardan her bir metrekare için 30 ila 150 TL arasında yıllık vergi alınıyordu. Yani, belediyelerin bir geliri daha elinden alındı…

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58 dakikamız oyun

oynayarak geçiyor

We Are Social verilerinden elde edilen bilgilere göre, Türkiye’deki 16 ile 64 yaş arası kişilerin günlük 58 dakikasını oyun konsolu ile geçirdiği kaydedildi. Listede birçok ülke yer alırken, Suudi Arabistan 1 saat 58 dakika ile oyun konsolu ile en çok vakit geçiren ülke konumunda yer aldı. İkinci sıraya Tayland (1 saat 38 dakika) yerleşirken, üçüncü sırada Meksika’nın (1 saat 36 dakika) yer aldığı açıklandı. Oyun konsolu ile zaman geçirmede 16-64 yaş arasındaki kişilerin dünya ortalamasının 1 saat 12 dakika olduğu kaydedilirken, Türkiye’nin bu ortalamanın altında kaldığı görüldü. Verilere bakıldığında Türkiye günlük internet kullanımı (7 saat 57 dakika ) ve sosyal medya kullanımında (2 saat 57 dakika)dünya ortalamasının üzerinde yer alırken, burada daha alt sıralarda kaldığı saptandı.