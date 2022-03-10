Dev adam Kocaman başkana kocaman bir teşekkür

İster belediye başkanı deyin, ister avukat. Benim gözümde öncelikle bir “Kocaman” bir basketbolcudur…

Muhammet Mustafa Kocaman. ülkenin en şanslı ilçelerinden olan Kartepe’nin başkanı. İlçemiz spor turizmi açısından kente kattığı değer ortada…

Bu kentin her yeri sporun başkenti ama, Kartepe başka…

Dikkatle yazın bakalım, yetişebilecek misiniz ?..

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Su sporları (Yüzme, kürek, kano, su kayağı, balık avlama vs.)…

Yamaç paraşütü…

Kayak Merkezi (Türkiye’nin en kaliteli karı)…

Güreş (Hergeleci İbrahim, Sude Berdan)…

Boks…

Karate…

Basketbol…

Voleybol…

Futbol…

Motosiklet yarışları…

Off-Road…

Ralli…

Bisiklet…

Badminton (Erol Arutan sayesinde)…

Benv yoruldum…

Siz devam edin…

Kocaman başkana, Kocaman bir teşekkür…