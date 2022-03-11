Bu ziyaretçi trafiği pek “hayra alamet” değil

Dikkat ediyor musunuz, son zamanlarda “ülkemize ilgi” iyice arttı.

Hemen hemen her gün, bir başka ülkenin en üst yöneticisini ağırlıyoruz.

Hem de bu gelenler, bizim düşman ilan ettiğimiz ülkelerin liderleri.

Önce nasıl olduysa Arap dünyası ile aramızdaki buzlar eridi.

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi, yıllar sonra ilk kez ülkemizi ziyaret etti.

Ne oldu, hani 15 Temmuz’u Birleşik Arap Emirlikleri finanse etmişti?

Tabii bu olay fazla deşelenmedi.

Diğer Arap ülkeleriyle gidip gelmeler ve temaslar da sıklaştı.

Sonra bir baktık, İsrail Devlet Başkanı Yitzak Hertzog Türkiye’de.

Hayırdır?

İsrail ile 13 yıldır selam sabahımız yoktu.

Karşılıklı elçilerimizi bile çekmiştik.

Hani İsrail katildi?

Hani İsrail teröristti?

Hani İsrail işgalciydi?

Sarayda ayağına halılar serdik, devlet töreniyle karşıladık.

Ancak dikkatinizi çekerim, karşılama töreni ve görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ruh hali iyi değildi.

Sanki İsrail Devlet Başkanı’nı “kerhen” kabul etmiş görüntüsü veriyordu.

Konuk başkan Hertzog, ne kadar sıcaklık sağlamaya çabaladıysa da, Erdoğan’ın mimiklerini ve yaklaşımını değiştirmeyi başaramadı.

Devam edelim.

Yarın Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkemizi ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel bir görüşme yapacak.

Hemen ertesinde, 14 Mart Pazartesi ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara’ya günübirlik ziyarette bulunacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelecek.

Bu arada önceki akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, 45 dakika süren telefon görüşmesi yaptılar.

Görüşmeden ayrıntılı bilgi verilmedi, sadece Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları’nın Antalya’daki görüşmelerine dikkat çekerek, “Antalya toplantısı, diplomasi zaferidir” açıklaması yaptı.

Ben bu diplomasi trafiğini pek hayra yormuyorum.

İçimde kötü bir his var.

Bana öyle geliyor ki, emperyalist ABD, bölgede “yeni bir denklem” kurma peşinde ve bu denklemde Türkiye’ye önemli bir sorumluluk verecek, bunun için de bu ziyaretlerle sırtımız sıvazlanıyor.

İster insan ilişkileri yönünden, ister diplomatik ilişkiler yönünden değerlendirin, durup dururken “Türkiye üzerinde” artırılan ilginin anlamı budur.

Daha düne kadar yüzümüze bakmayan Biden, telefon ediyor, ne konuşuluyorsa konuşuluyor, arkasından “Antalya toplantısı, diplomasi zaferidir” açıklaması yapılıyor.

Pohpohlama…

Durup dururken İsrail ve Arap dünyası ile barışıyoruz.

İsrail de Arap ülkeleri de, Amerika otur deyince oturan, kalk deyince kalkan ülkeler.

Ne oldu da şimdi bizimle yakınlaşıyorlar?

Veya bize ne oldu da tekrar kapımızı açtık?

Ne olduğu belli…

ABD böyle istiyor ve gereken yapılıyor.

İsrail’e “one minute” çekmeler geride kaldı.

Nerede İsrail’e kafa tutan adam?

Nerede İsrail’e rest çeken adam?

Nerede Siyonistlere pabuç bırakmayan adam?

Yanlış anlaşılmasın, “İsrail ile barışmayalım” demek istemiyorum.

Neden küstük, neden düşman ilan ettik, düşmanlığın getirdiği bunca mağduriyet neden, şimdi ne değişti de barışıyoruz?

Bunu sorgulamak istiyorum.

Bölgede sıcak savaş yaşanırken, Türkiye’den ne istenecek de “yere göğe sığdırılamaz” olduk.

ABD’nin ve yönlendirmesiyle Türkiye’yi ziyaret eden ülkelerin ilgisi boşuna değil, bunu söylemek istiyorum.

Aman dikkat!