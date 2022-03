Akaryakıt ürünlerinden alınan KDV ve ÖTV kaldırılmalıdır!

Kasım ayından beri akaryakıt fiyatları otomotiğe bağlandı…

Son bir haftada ise, fiyatlar aldı başını gitti…

Mazot ve benzinin litresi 20 lirayı geçti…

LPG ise 10 lira sınırında…

Eylül ayında 50 litrelik bir arabanın deposu 350 liraya dolarken, şimdi 1000 lirayı geçti… Akaryakıt zamlarıyla ilgili toplumun çeşitli kesimlerinden tepki gösteriliyor…

Ama, nafile…

Kimya Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim Kurulu da akaryakıt zamlarıyla ilgili açıklama yaptı…

Akaryakıttan alınan KDV ve ÖTV’nin indirilmesini istedi…

Kimya Mühendisleri Odası’nın açıklamasını birlikte okuyalım;

ENERJİ KRİZİNİN YAŞANMASI

“Türkiye uzun zamandan bu yana enerji krizi yaşayan bir ülke. Fosil yakıtlardaki dışa bağımlılık bu olayda önemli bir faktör. Son günlerde akaryakıt ürünlerine gelen zamlar halkı şaşkına çevirmiştir. Özellikle döviz kurlarının yükselmesi, Rusya- Ukrayna savaşı ve sonrasında yaşanan gelişmeler sonucu kullandığımız benzin ve motorinin fiyatı yüzde yüzün üzerinde artmıştır.

PETROLE AMBARGO KARARI

Yapılan zamlarla benzinin fiyatı 20 lirayı aşmış, motorinde ise 25 liraya dayanmıştır. Geçtiğimiz günlerde Brent petrolün fiyatının 140 dolara kadar yükselmesi Dünya akaryakıt fiyatlarını allak bullak etmiştir. Bunun doğal sonucu olarak ülkemizde olduğu gibi Dünya`da da akaryakıt fiyatları yükselmiştir. Birkaç gün önce ABD ve İngiltere`nin Rusya petrolüne uygulayacakları ambargo kararı ise fiyatlara tüy dikmiştir. Bütün bu gelişmelerin sonucunda petrol açısından dışarıya yüzde 90` dan fazla bir oranda bağımlı olan ülkemizde ise üst üste her gece akaryakıt ürünlerine peş peşe zam yapılmaktadır.

ASIL ARTIŞIN NEDENİ…

2008 yılında Brent petrol 165 doları, 2011 yılında ise 120 doları aştığı halde dolar/TL paritesinin düşüklüğü nedeniyle akaryakıta fahiş zamlar yapılmamıştı. Yapılan küçük zamlar ise hissedilmemiş, halkı bugün olduğu gibi canından bezdirmemişti. Bunun nedeni 2008 de doların 1,17 TL, 2011 de ise 1.6 TL olmasıydı. Geçen süre içinde uygulanan hatalı ekonomik politikalar sebebiyle dolar kuru yaklaşık 10 kat artmıştır. Akaryakıtta yaşanan fiyat artışlarının asıl nedeni aslında dolar/TL paritesinin yüksekliğidir.

TÜKETİCEYE ZAM…

Bütün bu gelişmeler ülkemizde her akşam tüketiciye zam olarak yansıyor. Bunun sonucunda; akaryakıtın özellikle ulaşım sektöründe kullanılması sonucu bir yerden bir yere taşınan bütün mallara her gün yeni zamlar gelmesine neden oluyor. Meslek alanımızın da önemli bir girdisi olan akaryakıt ürünlerinin bu denli artması ekonomiyi ve halkı ciddi ölçüde olumsuz etkiliyor.

ULAŞIM SEKTÖRÜ

Türkiye`de toplam enerjinin beşte biri ulaşım sektöründe kullanılmaktadır. Türkiye`nin birincil enerji arzında yüzde 28,70`lik payı olan ve tüketimin yüzde doksanından fazlası ithalatla karşılanan ve her sene ithalatına 25 milyar dolardan fazla para ödediğimiz petrolün; üçte ikisinin ulaşım sektöründe kullanıldığı ve enerjide dışa bağımlılığın en önemli nedenlerinden birinin karayollarındaki milyonlarca aracın yakıt tüketimi olduğu, akıllardan çıkarılmamalıdır. İthalat faturasının yüzde altmışı, petrol ithalatı içindir. Trafikte 23 milyondan fazla araç bulunmaktadır. Ulaşımda raylı sistem temeli toplu ulaşıma, nakliyede demiryolu ve deniz taşımacılığına geçilmez ise sorun çözülmez daha da büyür. Uzun vadede yapılması gereken toplu ulaşımdır.

FİYAT İSTİKRARSIZLIĞI!

Kısa vadede ise yine iş devlete düşmektedir. Bugün akaryakıttan % 18 KDV ve bir o kadar da ÖTV alınmaktadır. Devlet geçmişte uyguladığı eşel mobil uygulamasından da vazgeçmiştir. Yapılması gereken hiç olmazsa bu kriz ortadan kalkıncaya kadar akaryakıt ürünlerinden KDV ve ÖTV alınmasının ertelenmesidir. Bu yapılmazsa fiyatların nerede duracağı belli olamadığı için zaten var olan ekonomik kriz ortamında halkımız üzerine büyük bir yük binecektir.”

Kimya Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim Kurulu’nun akaryakıtla ilgili görüşlerini yukarıda sizinle paylaştım…

Rusya-Ukrayna savaşından önce de akaryakıt fiyatları artıyordu, savaştan sonra fiyatlar daha da arttı… Savaş sona ererse, Türkiye’de akaryakıt fiyatları yeterince iner mi?

Sanmıyorum…

Artık, akaryakıtta mevcut fiyatlara alışsak iyi olacak…

“İşçiye borcunu ödemeyince

profesörünü REHİN aldık”

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Mehmet Aras, çok renkli bir kişiliğe sahip. Aras önceki gün grevde olan Farplas işçilerini ziyaret ederek, onlara destek oldu. Aras, ziyarette sendikacılık döneminde başından geçen anılarını da işçilere aktardı. 12 Eylül anayasasını hazırlayan komisyonun başkanı olan Orhan Aldıkaçtı’ ya ait fabrikanın işçilerinin kendi sendikasına üye olduğunu anlatan Aras, “O yıllarda fabrika Çayırova’da faaliyet gösteriyordu. Faik Türün’ün İstanbul sıkıyönetim komutanı olduğu dönemde Orhan Aldıkaçtı’ nın işçilerine verdiği senedi ödememesi üzerine, Taksim’ de bulunan ofisinde Aldıkaçtı’ yı rehin aldık. Bu işler dava ile uzun sürüyor, eda davası ile vakit kaybetmedik, patronu rehin aldık” dedi. İşçiler, arası uzun süre alkışladı.

SOSYAL MEDYADAN

Yaşarken de ölürken de adaletsiz ve bu adaletsizlik derinleşerek artmakta. 2022 yılı için; -Vekil öldüğünde 26.840 TL -Emekli vekil öldüğünde 13.420 TL -Devlet memuru öldüğünde en düşük 4.473 TL -SGK/BAĞKUR’lu öldüğünde 1.250₺ olmak üzere yakınlarına cenaze yardımı ödenmektedir. (Ozan Bingöl)

UYANDIRMA SERVİSİ!

Kömüre : % 220 zam Motorine : % 140 zam Otogaza : % 140 zam Benzine : % 140 zam Mutfak tüpü : % 140 zam Ekmeğe, una: % 130 zam Ete, süte : % 120 zam Yumurtaya : % 120 zam Ayçiçekyağı : % 110 zam Ulaşıma : % 100 zam #Enflasyon : %54

Niyazi Temizkan

4 ilçeye dikkat çekti

Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan, Deprem Haftası nedeniyle açıklama yaptı… Kocaeli’nin fay hattı üzerinde olduğunu hatırlatan Temizkan, deprem konusunda özellikle İzmit, Kartepe, Başiskele ve Gölcük’e dikkat çekti. Bence yetkililer bunu dikkate alsa iyi olur. Zira depremin ne zaman olacağı belli değil.

SP’den Erdoğan’a

İSRAİL tepkisi!

AKP iktidarı, katil devlet olarak gösterdiği İsrail ile yakınlaşmaya başladı… Bu durum, muhafazakar kesimde rahatsızlık yarattı… Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Zafer Mutlu, basın açıklaması yaparak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülkemize davet edilmesine tepki gösterdi. Herzog’un ülkemize gelmesini, şiddetle kınadı. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır da basın açıklamasına katılarak Mutlu’ya destek verdi. AKP’yi birçok konuda eleştirsem de, Türkiye’nin menfaatleri karşında AKP’nin bu davranışını olumlu buluyorum. Asıl başta, ipleri koparmak hatalıydı.

SP’li Şengün, başarılı

kadınları ödüllendirdi

SP İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, bu yıl ikincisini düzenlediği “Kocaeli’ye Değer Katan Kadınlar” programında Filiz Akkaş, Gülay Karasaç, Buket Demirkol Ebru Özdemir, Sare Kural ve Nesibe Sertyüz’e plaket vererek ödüllendirdi. Güzel bir davranış. Başarılı insanlar ödüllendirilmeli ve daha da teşvik edilmeli.

Ford Otosan’dan

ÖRNEK davranış

Ford Otosan, birbirinden güzel projelerle örnek oluyor… Önceki gün Ford Otosan’ın ajansından bir haber geldi. Doğayı seven birisi olarak, bu haber çok hoşuma gitti… Haber şöyleydi, “Ford Otosan, devreye aldığı ‘biyometrik imza’ uygulaması ile yenilikçi olma vizyonunu her alanda müşterilerine sunarken, kağıt israfının önüne geçerek her yıl 150 ağacı kurtarıyor. ”. Yani Ford Otosan, biyometrik imzaya geçerek, her yıl 150 ağaç kurtarıyor… Ford Otosan gibi büyük firmalar da biyometrik imzaya geçse, binlerce ağaç kurtulacak.