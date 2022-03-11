Uk-Ran-Ya, Prof. ve “Kapıcının oğlu!” Rıza Çalımbay

Ukrayna savaşından nemalanan TV'lerdeki kimi profesör bozuntularının, güvenlik ve strateji uzmanı olarak lanse edilmesine rağmen 'Uk-Ran-Ya' demelerinden nefret ediyorum...

İsmini söyleyemediğin "Uk-Ray-Na"nın sorunlarına en kadar çözüm bulabilirsin…

Senin reklam yaptığın kitabını ben ne kadar okurum ?..

İşte eğitim sisteminin geldiği nokta…

Bundan yaklaşık 10 yıl önce Rıza Çalımbay milli takımdayken Ukrayna ile maçımız vardı…

Çalımbay TV’de açıklamada bulunurken en az 5 kere “Uk-Ran-Ya” demişti…

Ben de kendi kendime “Takımın adını söyleyemiyorsun. Nasıl maç kazanacağız?” demiştim…

Kapıcının oğlu diye adice aşağılanan Çalımbay, “Okuyamadık” diyebilir…

Kabul…

Ama koskoca profesör, hem de strateji uzmanı bir akademisyen, nasıl “Uk-Ran-Ya” diyebiliyor ?..

İnanamıyorum…