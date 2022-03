Başarı için 2 şeye ihtiyacınız var; İyi bir PLAN ve yetersiz ZAMAN!

İnterneti karıştırırken, t24 sitesine rastladım. İnceledim, Ali D. Ulusoy’un “Başarının anahtarı nedir?” başlıklı yazınını gördüm. Okudum, ilgimi çekti. Pazar günü olması nedeniyle, bu yazının sizin de ilginizi çekebileceğini düşündüm.

"Büyük şeyler başarmak için iki şeye ihtiyacınız var: İyi bir plan ve yetersiz zaman!" Başarı nedir? Kişinin kendisini geliştirebilmesi mi? Toplumun gelişimine katkı sağlayabilmesi mi? Kendisini geliştirmede kişinin kendisini, ekonomik yönden veya mevki makam yönünden daha önce olduğundan daha iyi bir noktaya getirebilmesi mi başarıdır? Yoksa kendisini ahlaki, manevi ve psikolojik yönden öncesine göre daha iyi bir noktaya taşıyabilmesi mi?

Örneğin, zaten aileden varlıklı bir "beyaz Türk", vahşi kapitalizmin nimetlerinden yararlanıp, işçiyi ezerek, sömürerek ve vergi kaçırarak çok daha da varlıklı hale geldiğinde; aileden yoksul veya dar gelirli bir kasabalı "tosuncuk", siyasi kanaldan aldığı haksız ihalelerle veya "ballı" işlerle bir anda zengin olduğunda; kenar mahallenin okumuş ve hırslı, dar gelirli memur, işçi veya esnaf çocuğu, siyasi yağcılıkla veya dalaverelerle, bürokraside, yargıda ve akademide hasbelkader mevki makam sahibi olunca, başarılı oldu denilebilir mi?

Toplumun gelişimine katkı sağlamanın başarı sayılabilmesi için ne yapılmış olması gerekir?

Örneğin, taşrada binası fiyakalı ama içi "boş" bir üniversite veya fakülte açıp, üstelik belli bir seviyede sosyal ortam ve nitelikli akademisyen kadrosu gerektiren hukuk, sosyoloji, felsefe, tarih, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve temel pozitif bilimler bölümleri açtığınızda toplumun gelişimine katkı sağlamış oldunuz mu? Yerel ev sahipleri ve esnafa biraz para kazandırmak, ama taşra standartlarında yarım yamalak hatta yalan yanlış verilen eğitimle ülkedeki okumuş cahiller sayısını biraz daha artırmak gerçekte başarı mı?

Yoksa Kemal Kurdaş ve İhsan Doğramacı’nın yaptığı gibi, bozkırda sıfırdan dünya ölçeğinde evrensel bilim üretebilen üniversite kurup yaşatabilmek midir gerçek başarı? Yanıtları zaten belli olduğu için sadece soru sormakla yetiniyorum.

BAŞARI GÖRECELİ Mİ?

Olimpiyatlar ve dünya şampiyonaları seviyesindeki üst düzey sporcular arasında bir bilimsel araştırma yapılmış. Çıkan sonuç oldukça şaşırtıcı. Bu şampiyonalarda 3. olan sporcuların 2. olan sporculara göre kendilerini daha başarılı hissettikleri ve daha mutlu oldukları tespit edilmiş. 2. olanlar, 1. olanlara karşı mücadeleyi kaybettikleri için kendilerini başarılı saymıyorlarmış ve son derece mutsuz oluyorlarmış. Ama 3. olanlar, 4. olanlara karşı üçüncülük yarışını kazandıkları için son derece mutlu oluyorlarmış ve kendilerini başarılı kabul ediyorlarmış.

İşte bilimde kesinlik olmadığının ve 2+2’nin her zaman 4 etmediğinin bir başka bilimsel kanıtı daha. Matematiksel olarak 2’nin 3’den daha önde olduğu tartışmasız oysa.

BAŞARININ FORMÜLÜ VAR MI?

Ünlü besteci Leonard Bernstein şöyle demiş:

"Büyük şeyler başarmak için iki şeye ihtiyacınız var: İyi bir plan ve yetersiz zaman!"

Öylesine söylenmiş bir söz değil inanın. Deha seviyesindeki sanatçıların kendilerine belirli ve kısıtlı bir zaman verildiğinde, serbest ve sınırsız zaman verilmesine göre çok daha yaratıcı eserler verdiği tespit edilmiş. Kısıtlı zamanın doğurduğu baskının beynin performansını ciddi biçimde artırdığı ve stimüle ettiği görülmüş.

Yazar ve bilim insanı Oliver Sacks, bir kitap yazmayı planlar, eve kapanır, ama aylarca hiçbir şey yazamaz ve tıkanır. Çaresizlik içinde kendisine şu şekilde meydan okur: "Ya bu kitabı on gün içinde bitireceğim, ya da intihar edeceğim!" Sözünü tutmaya gerçekten de kararlıdır. Kısıtlı zaman baskısının oluşturduğu ekstra motivasyon ile kitabını bir gün önce, tam 9 günde bitirir! Yaşamayı gerçekten seviyormuş anlaşılan!

Bu kuralın örneğini akademide çok gördüm. "Mükemmel olsun, aceleye gelmesin, sindire sindire mükemmel bir şey ortaya koyayım" düşüncesiyle normal süreler yıllarca ve defalarca uzatılarak yazılan tezlerin hemen tamamının, normal süresinde hatta süresinden önce bitirilen tezlerden genelde daha kötü olduğuna çok tanık oldum.

Bu arada yeri gelmişken, hangi alanda olursa olsun, bir doktora tezinin iyi ve başarılı bir tez olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte size benim için pek değerli bir hocamdan bir formül:

Ankara Hukuk’ta asistanlığını yaptığım yıllarda (şimdi Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı) hocam Yıldırım Uler’e başka bir alandan yeni doktorasını bitiren bir akademisyen ziyarete geldi. Hocam, taze doktor bu arkadaşa tezini 15 dakikada özetleyip anlatmasını istedi. Genç doktor, "ama hocam, tezim tam 900 sayfa, 15 dakikada anlatamam ki!" dedi. Hocamın yanıtı şu oldu: "Bana bak, konuyu bilmeyenlere 15 dakikada özetlenip anlatılamayan bir tez bana göre iyi bir tez değildir zaten; anlatmana gerek kalmadı!"

**

Umarım bu yazı, size ve düşüncelerimize belli konularda ışık olmuştur.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Medyada en çok bu başlıklar öne çıktı!

Türkiye Covid-19 salgınında iki yılı geride bıraktı. Salgında ülkemizde görülen ilk vakanın üzerinden tam iki yıl geçerken, bu süre zarfı içerisinde 14 milyon 458 bin 881 kişi Covid-19’a yakalandı, 95 bin 954 kişi ise yaşamını yitirdi. Ajans Press Covid-19 pandemisi içerisinde geçirdiğimiz iki yılda, medyada öne çıkan başlıkları, en çok konuşulan kelimeleri ve en çok yayımlanan haberleri listeledi.

**

Ajans Press’inbasılı gazete ve dergiler, online haber siteleri ve televizyon kanallarına yansıyan içerikleri incelediği medya araştırmasında, pandemi gölgesinde geçen iki yıl boyunca, medyada öne çıkan başlıklar, en çok konuşulan kelimeler ve en çok yayımlanan haber içeriklerini açıkladı. 2020 yılından itibaren küresel olarak başta sağlık ve ekonomik mücadeleler başı çekerken, Covid-19 pandemisi medyanın en çok konuştuğu başlık oldu. Pandemi ile alakalı medyaya 151 milyonun üzerinde haber yansıdı.

MEDYADA EN ÇOK YAYIMLANAN İLK BEŞ HABER ( Mart 2020-Mart 2022)

1.Covid-19 (151.245.068 haber)

2.Döviz kurundaki yükseliş/TL’nin değer kaybı (1.941.549 haber)

3. Hayat pahalılığına yönelik haber içerikleri(1.183.248 haber)

3.Orman Yangınları (395.097 haber)

4.İzmir/Elazığ Depremleri (375.845 haber)

5.Karadeniz’deki Sel Felaketleri (149.520 haber)

MEDYADA EN ÇOK KULLANILAN

İLK BEŞ KELİME (Mart 2020-Mart 2022)

1.Sağlık (17.196.610 haber)

2. Zam (6.270.485 haber)

3.Döviz (1.974.329 haber)

4.Doktor (1.573.870 haber)

5.Felaket (491.062 haber)

Xxxxxxxxxxxxxxx

ANLAMLI SÖZLER…

-İnsana aradığı şeye bakarak değer biçilir. (Mevlana)

-Ulu çınarlar fırtınalı diyarlarda yetişir. (Cemil Meriç)

-Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. (Türk atasözü)

-Gecenin en karanlık saati sabaha karşı olur. (İngiliz atasözü)

-En iyi nasihat güzel örnek olmaktır. (Malcom)

-İnsanları inandıkları bir şeyden vazgeçirmek, bir şeye inandırmaktan daha zordur. (E. Renan)

-Bilmedikleri yerde dursalardı sapıtmazlardı. (Hz. Ali)

Xxxxxxxxxxxxxx

İşte iklim krizine karşı alınabilecek önlemler

Alarko Carrier, iklim değişikliğiyle mücadele için alınabilecek önlemleri açıkladı. Birlikte okuyalım…

• Elektrik tüketiminden tasarruf sağlayan yeni nesil, akıllı kombi ve klima cihazları kullanın, cihazları ekonomi modunda çalıştırın.

• Daha az kırmızı et, süt, peynir ve tereyağı satın alıp daha çok yerli üretim gıdalar tüketin, gıda atıklarını azaltın.

• Seyahat yöntemlerinizi değiştirin. Fosil yakıt tüketimini daha az otomobile ve uçağa binme ile azaltın. Elektrikle çalışan otomobiller kullanın ama kısa mesafeyse yürüyün veya bisiklete binin. Uçaklar yerine trenleri, otobüsleri kullanın.

• İş için seyahat etmek yerine, video konferansla iletişim sağlayın.

• Yıkanan çamaşırları kurutma makinesine atmayın, çamaşır ipinde kurutun.

• Evlerinize yalıtım sistemi kurun.

• Her tüketim ürününde düşük karbon talebinde bulunun.

Xxxxxxxxxxx

Her 5 çalışandan 1’inin dizüstü bilgisayarı eski

Digital Report ve DORinsight iş birliğiyle yapılan “Türkiye’deki Çalışanların Dizüstü Bilgisayar Tercihleri” adlı araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Türkiye genelinde 25 yaş üstü 1.576 çalışan ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada, tamamı dizüstü bilgisayar sahibi olan katılımcıların yüzde 95’i aktif olarak bilgisayar kullandığını belirtirken, yaş ortalaması 39,5 olarak dikkat çekiyor. Çalışanlar arasında her 10 kişiden 7’si kullandıkları bilgisayarı 1 yıldan daha uzun süre önce satın aldıklarını belirtiyor. Araştırmada dikkat çeken bir diğer veri ise katılımcıların yüzde 18’inin bilgisayarının 5 seneden uzun söre önce satın alınmış olması.

Xxxxxxxxxxx

Çok gülmek neye işarettir?

Uygunsuz yer ve zamanda aşırı gülme, şarkı söyleme, sebepsiz coşma ve insanlarla aşırı sohbet etme belirtileriyle görünen ve tıpta ''bipolar bozukluk'' olarak tanımlanan duygu durumu bozukluğu olan kişilerin, genellikle hastalığının farkında olmadığı bildirildi.

Xxxxxxxxxxxx

İnsanlar neden sinirleniyor?

"Kan tepeme fırladı, kızdırma beni, sinirlerime hakim olamıyorum" gibi sözlükler çoğu zaman kullanıyoruz. Çok sinirliyiz neden mi? İnsanın sinirli olması için birçok sebep vardır. Yukarıda da sinir sistemlerini anlatırken bahsettik; insanın vücudunun her yerinde sinir dokuları mevcuttur. İç ve dış etkenlerden dolayı ortaya çıkan sorunlar insanların sinirlenmesi için bir sebep oluşturabilir. Örneğin, hasta biri insan çok hassas olur, her an patlamayı bekleyen bir barut gibidir.

**

İnsanların çoğu sinirlerine hakim olmakta zorlanır. Baktığımız zaman çoğu kişi mutlaka komşularından en az biriyle kavga etmiştir. Toplumsal olarak baktığımız zaman sağlıklı bir toplumda yaşadığımız söylenemez. Ulaşım araçlarda, sokaklarda, alışveriş merkezlerinde ve hastane gibi sağlık kurumlarında insanlar sürekli birbirleriyle kavga halindedir.

Peki insanlar neden sinirleniyor?

-İnsanlar hasta olduğu zaman.

-Vücuduna bir darbe aldığı zaman.

-Ekonomik durumu kötüye gittiği zaman, durumu olmadığı zaman.

-Aşırı boğucu bir havaya maruz kaldığında, oksijensiz kaldığında.

-Karşısındaki insanların kaba saba, düşüncesiz olduğunda.

-Haksızlık karşısında.

-Başarısız olduğu zaman/ umutsuzluğa düştüğünde.

-Sevdiği birilerini kaybettiği zaman sinirlerine hakim olamaz, acı çeker ve sesi kısılıncaya kadar haykırır, kimileri de kendini kaybeder ve sinirden bayılır. (Alıntı. https://www.neoldu.com