AKP’li doktorları kutluyorum

AKP’de ne kadar doktor “bakan” varsa…

AKP’de ne kadar doktor “milletvekili” varsa…

AKP’de ne kadar doktor “genel merkez yöneticisi” varsa…

AKP’de ne kadar doktor “il başkanı ve il yönetim kurulu üyesi” varsa…

AKP’de ne kadar doktor “ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyesi” varsa…

Ve nihayet AKP’de ne kadar doktor “üye” varsa…

Hepsini ama hepsini kutlarım.

Genel başkanları, yurt dışına giden doktor sayısının artması üzerine, “Giderlerse gitsinler, biz de yeni mezunlarla yolumuza devam ederiz” demesine rağmen, dik durdular, genel başkanlarına toz kondurmadılar, ağızlarını açıp tek kelime söylemediler.

Meslek onurları ayaklar altına alınmış olmasına rağmen, mesleklerini değil, partilerini düşündüler.

İnanılmaz bir duruş sergilediler.

Kişiliklerinden ödün vermediler.

Az şey mi bu yaptıkları?

Ülkemizde hâlâ böyle kişilikli ve böyle onurlu doktorlar var, bunlarla gurur duymalıyız.

Bravo!

Helal olsun onlara!

“Giderlerse gitsinler…”

Bu iki sözcük var ya bu iki sözcük, çok anlam ifade ediyor.

Neler anlatıyor neler…

Diyor ki:

*Bu ülkeyi yönetenlerin, “iyi eğitim almış kişilerle” işi yok.

*Bu ülkeyi yönetenlerin, “meslek sahibi kişilerle” de işi yok.

*Bu ülkeyi yönetenlerin, “sanatçılarla” işi yok.

*Bu ülkeyi yönetenlerin, “gazetecilerle” de işi yok.

*Bu ülkeyi yönetenlerin, “sanayicilerle” işi yok.

*Bu ülkeyi yönetenlerin, “çiftçilerle” de işi yok.

Dedim ya, “Giderlerse gitsinler” çok şey ifade ediyor.

Siz bu listeyi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz.

Özetle…

Bu ülkede ne kadar eğitimli, ne kadar meslek sahibi, ne kadar çalışıp üreten, yani işe yarayan kişi varsa yurt dışına çekip gitsin ki, muhteremler şöyle bir rahat nefes alsın!

Kalanlar, yüzde yüz “biat” edenler, onlara yeter.

Onlar, “böyle bir Türkiye” hayal ediyorlar.

Çiller ve politika

Eski Başbakan Tansu Çiller, tekrar siyasete dönüyormuş.

Tabela partilerine gidip, “Bu partiyi bana bırakın” diyormuş.

Merkez sağ seçmeni ancak kendisinin toplayabileceğini, iddia ediyormuş.

Kendisi henüz ortaya çıkıp “Ben de varım” demedi.

Ama bir grup, bir süredir “Tansu Çiller’i siyaset tenceresinde” pişirmeye devam ediyor.

Nabız yokluyorlar…

Hava kokluyorlar…

Kısaca, eski bir “dolunay”ı kesip “yıldız” yaratmayı düşlüyorlar.

Mümkün mü?

Tansu Çiller, bugünün Türkiye’sinde iş yapar mı?

Geçiniz efendim, geçiniz bu isimleri!

Tansu Çiller geçmişte Türkiye için ne yaptı da, bundan sonra ne yapması bekleniyor?

Doğru dürüst yaptığı tek bir hizmetini hatırlayan var mı?

Başbakanlık görevi yıllar önce sona ermiş…

Yalısına çekilmiş, “uslu çocuklar gibi” yıllarca sesini çıkarmamış…

Türkiye ve dünya gündeminden uzaklaşmış…

Ara sıra iktidarın yanında “görüntü vermek” zorunda kalmış…

Şimdi kalkmış, tekrar “koltuk kapma” hayali kuruyor.

Eğer Türkiye, Tansu Çiller gibilere kaldıysa vah bu memleketin haline!