Rusya sıkışıyor: Sıkıştıkça sertleşecek

Rusya’nın Ukrayna’yı istilasında neredeyse birinci aya yaklaşıyoruz. Savaşın şiddeti giderek artıyor. Ukrayna’nın beklenenden daha dirençli çıkması ve uluslararası kamuoyunu kendi arkasında konsolide etmeyi başarması Putin Rusya’sının hesaplarını alt üst etti.

ABD, AB ve Japonya’nın her geçen gün dozu daha da artan yaptırımları karşısında Rusya’nın devasa bir ekonomik çöküntüye gitmekte olduğunu görüyoruz. Bu yaptırımlar silsilesinin son halkası olan doğalgaz ve petrol ticaretinin askıya alınması en ağır darbelerden birisi olacak. Öte yandan global para piyasalarından Rusya’nın soyutlanması da arka arkaya gelen ağır darbeleri öldürücü hale getirebilir.

Bu savaşı dünya genelinde ve ülkemizde yorumlayanların sıklıkla düştükleri bazı hatalar var.

Bunların ilki enerji meselesi. Avrupa’nın Rus gazını ve petrolünü boykot edemeyeceğini; ona bağımlı olduğunu üstünkörü verilerle ve ezberlenmiş Rus propagandasıyla papağan gibi tekrarlıyorlar. Ancak istatistiklere derinlemesine baktığınız zaman Avrupa’nın bağımlılığın öyle abartıldığı gibi olmadığını; Rus gazının sanayi için gereken enerjideki payının anlatılan şehir efsanelerindeki gibi hayati oranlarda olmadığını görebiliyoruz. Üstelik mevsim bahara giriyor ve önümüzde enerji konusunda var olduğu iddia edilen bağımlılığın en minimum düzeye indiği bir altı aylık süreç var.

AB Merkez Bankası da Rus enerjisine yönelik boykotun AB ülkeleri üzerinde oluşturabileceği maliyet yüklerini kompanse etmek adına çalışmalar yapıyor. EuroZone’un para politikaları konusunda en disiplinli bileşeni olan Almanya’nın da yeşil ışık yakmasıyla bu süreç başlamakta. Yani Medvedev’in dediği “2000 Dolara doğalgaz almaya hazır olun” sözünün bir anlamı kalmadı.

Bir diğer ezbere yapılan ve gerçeklikle bağı olmayan yaklaşımın da Rus ordusunun gücü ve kapasitesi olduğu anlaşıldı. Evet, Rusya’nın ateş gücü çok yüksek bir ordusu var ve karşısında direnmek çok ama çok zor. Ancak Ukrayna istilası bize gösterdi ki Rus Ordusunun Suriye’de uyguladığı ateş gücüyle karşı tarafı bezdirme ve az sayıda paralı özel harekat askerleriyle bölge jeopolitiğini yönlendirme politikası nizami bir savaşta pek de işlemiyor. Bunun sebeplerinden biri elbette yok edici bir şekilde ateş gücünü Ukrayna’da kullanamıyor olmaları. Zira bu savaşı meşrulaştırma gayelerindeki söylem “Ukrayna halkını kurtarmak” şeklindeydi. Kurtarmaya geldiğiniz bir halkı Ortadoğu’da Araplara, Türkmenlere ve Kürtlere yaptığınız gibi hedef gözetmeksizin yok edemezsiniz. Dolayısıyla o çok güçlü tankların içinden askerlerin çıkması ve kentleri kontrol altına alması gerekiyor. Beyaz adam olmak işgal edilirken bile işe yarıyormuş demek ki.

Bölgeye gönderilen zorunlu askerlik hizmetindeki Rus gençlerinin keklik gibi avlanması ve beceriksizliklerinin tüm dünyada canlı yayında izlenmesi üzerine, savaşın iç kamuoyu tarafında da sorunlar baş gösterdi. Bazı kaynaklara göre tecrübesiz askerleri bölgeye gönderen üst düzey askeri yetkililer hakkında soruşturmalar açıldı. Bunlar elbette dostlar alışverişte görsün hamleleri; ancak şunu anlayabiliyoruz ki ya istihbarat Putin’i tongaya bastırdı ya da Putin gelen istihbaratları ciddiye almadı. Hangisi doğru bilemeyiz ama ikisi de Rusya’nın içine düştüğü durumdan kolay çıkamayacağını bize anlatır.

İKİNCİ SAFHA ÇOK DAHA KANLI OLABİLİR

Geçtiğimiz akşam bölgeye gitmiş olan gazeteci Nevşin Mengü, duayen gazeteci ve dünyada yaşayan en kıdemli iki savaş muhabirinden birisi olan Coşkun Aral’la bir YouTube yayını yaptı. Coşkun Aral’ın YouTube kanalında yapılan sohbette üstadın bir tespiti çok kıymetliydi. “Son günlerde bölgede, savaşın ilk günlerinde ortada görünmeyen çok ağır askeri cihazlar görülüyor. Savaşın dozunun artması muhtemel” sözleri bir savaşı yorumlayan kişilerin sadece renkli haritalardan, siyasetçilerin laflarından ve sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden ibaret olmaması gerektiğinin dersi niteliğindeydi.

Son birkaç gündür sivil tahliyeleri için insani koridorlar açıldı. Bu önemli gelişmenin yaşanmasında Rusya’nın elbette planlarının ters gitmesi sebebiyle ufaktan bir PR çabası olsa da işin aslı Türkiye’nin ABD ve NATO ile koordineli giden denge politikasının katkısı çok önemliydi.

Bölgenin sivillerden arındırılması insani olarak güzel bir gelişme ancak bu tahliyeler tamamlandıktan sonra Rusya’nın sivilleri gözetmek gibi bir kaygısı kalmayacak ve ezici ateş gücüyle şehir şehir direnen Ukrayna birliklerini kolaylıkla ezmesi de mümkün.

Elbette tahliye olmayan ve gerilla savaşına hazırlanan milyonlarca insan da var ve nizami ordulara karşı şehirlerin içlerinde her zaman avantaj sahibidirler. Ama Rusya’nın ekonomik yaptırımlar sebebiyle köşeye sıkıştıkça yapabileceklerinin bir limiti olduğunu sanmıyorum. Gerekirse şehirleri bomba yağmuruyla dümdüz eder ve bu savaşı kazanır. Zira başka bir çıkış yolu kalmadı. Bu noktadan sonra “pardon, savaşı bitirip çekiliyorum” diyecek hali yok çünkü bu durum Putin rejiminin sona ermesi demektir. Savaşı bir an önce bitirip Ukrayna’ya öyle ya da böyle temel taleplerini dayatan bir anlaşma imzalayana kadar duramaz, durursa düşer; düşerse bir daha kalkamaz.

EKONOMİK YAPTIRIMLARI KÜÇÜMSEMEK APTALLIKTIR

Savaşın iki tarafını destekleyenler arasında da hala zihinleri 20. yüzyılın dehlizlerinde kalmış sözde uzman, gazeteci, akademisyen, yorumcu vs. tayfasının aczini ve cehaletini görmüş olmak da aslında bir parça eğlenceli oluyor.

Rusya’yı destekleyenler ki bunlar aslında ABD’nin karşısındakini “düşmanımın düşmanı dostumdur” şiarıyla akıllarını devreden çıkartmış bir şekilde körü körüne destekliyorlar; ekonomik yaptırımların bir anlamı olmadığını, Rusya’nın enerji karteline herkesin muhtaç olduğunu, Rus ordusunun şöyle süper böyle mükemmel olduğunu falan anlatıp batı emperyalizmi cart curt diye boş beleş konuşuyorlar.

Rusya’da neredeyse iki haftadır borsa açılamıyor, insanlar bankalardan para çekemiyor ve işin komiği belirli günlerde anlık da olsa savaştan yüzlerce kilometre uzaktaki şehirlerde araçlar için yakıt bulunamıyor. Batının tüm ekonomik oyuncuları ülkeyi terk ediyorlar ve bunun sosyal hayatı kısa bir süre içerisinde nasıl altüst edeceğini anlamayan içimizdeki Rus muhipleri hala dünyayı sadece askeri kapsamda anlamaya ve anlatmaya çalışıyorlar, bunu yaptıkça da gülünç duruma düşüyorlar.

Askeri kapsam en önemli şeydir ama o ordunun arkasında kenetlenmiş bir millet, durmaksızın işleyen bir sanayi ve oluk oluk akan para varsa bir kıymeti olur. Rusya’nın can damarlarını batı dünyası şu anda kesmiş durumda. Bir ay içerisinde tahminen 10 milyon insan işsiz kalacak. Rusya kendi halkına yetecek kadar yiyecek üretip, evlerini ısıtabilir. Ama dünya geçmiş bin yılın dünyası değil.

Kurdun dişine kan değmesi gibi; kapitalizmin ve liberal dünyanın tadını bir kere almış olan özellikle de genç Rus halkını siz böyle bir yoklukla sınamayı en otoriter rejim bile olsanız göze alamazsınız. Alırsanız, hesabınız şaşar. Rusya bunu yaparsa, bu hesap şaşacaktır. Yaşayıp göreceğiz.

Karşı cephedekilere bakınca da durum pek matah değil, hatta daha da gerzekçe. Batı doktrinini savunuyorlar ancak NATO’nun savaşa doğrudan girmesini, ekonomik yaptırımların yetersiz olduğunu anlatıyorlar. Sözde kapitalist ve liberal dünyayı savunuyorlar ama ekonominin ne demek olduğunu anlayamamışlar.

NATO’nun cepheye inmesinin Rusya’yı nükleer savaşa davet anlamına geldiğini de bir türlü idrak edemiyorlar. Bunlar zaten savaşın başlayacağına, başladığında bu noktaya geleceğine de inanmıyorlardı. Dünyayı hayallerindeki gibi bir ortam olarak görmeye devam ediyorlar. Rusya’yı ekonomik anlamda köşeye sıkıştırmakla; askerlerin botlarının savaş alanına girmesi arasındaki fark; bir tuşla dünyanın nükleer bir savaşın ortasında kalıp yangın yerine dönmesiyle dönmemesi arasındaki farktır.

“Eğer dünyada Rusya olmayacaksa, o zaman bir dünya olmasının anlamı yok” doktrini bugün Moskova’da iktidardadır. Bunu sınamaya kalkışmayan ABD, AB, NATO ve onlarla eşgüdümlü hareket eden ülkelerin askeri ve istihbarat kurmaylarının popülizme karşı kazandıkları bir başarıdır.