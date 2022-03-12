Bodur armut ağacı yetiştirilmesi

Saygıdeğer okuyucularım;
Bu yazımda sizlerle bodur armut ağacı yetiştirilmesiyle ilgili bilgileri paylaşacağım.
Armut, yurdumuzun hemen her tarafında yetiştirilebilir. En çok kil, kum ve kireci bulunan derin ve sıcak topraklardan hoşlanır. Yalnız ayva üzerine aşılı bodur ağaç ve espalya yetiştiriciliğinde iri ve gösterişli meyve elde edebilmek için yazın sulanabilen humuslu, kumlu-killi, derin ve zengin topraklara dikilirler. Armut ağacına muhtelif şekiller verilebilirse de tabii olarak piramit şeklinde büyüdüğünden serbest dikimde en çok bu şekil verilir. Ahlat üzerine aşılı meyve bahçesi tesisinde sıra araları çeşit ve toprağa göre yedi veya on metre, ayva üzerine aşılı serbest dikimde üç veya dört metre, espalyalarda bir veya bir buçuk metre ara ile dikilir. Armut ağaçlarında ilk seneler şekil, sonraları meyve budamaları, yaşlandıkça aralama yapılır. Budamalarda meyve verecek harbe, topuz, kese ve meyve dalcıklarını tanıyarak bunların kesilmemesine dikkat edilmelidir.
Armutlarda meyve veren kısımlar iki üç senede meydana geldiğinden yanlış budama neticesiyle ağaçların meyve verimi iki üç sene geriye gider. Ayva üzerine aşılı bodur armut ve espalya ağaçlarında kış budamasından başka yaz budamasına da önem vermek lazımdır. Ayva yabanisi anacına aşılanarak bodur armut yetiştirmek için aşılama temmuz, ağustos ve eylül aylarında yapılabilir. Aşılar, göz aşısı diğer adıyla (yaprak aşısı) olarak yapılır. En uygunu ve sağlıklı olanı da bu aşıdır.
AYVA ÜZERİNE AŞILANARAK YETİŞTİRİLEN BODUR ARMUT ÇEŞİTLERİ
Abbe Fetel
Akça
Beurre Clairgeau
Beurre Diel
Beurre Giffard
Bonne Luise D’avranehes
Doyenne du Comice Duchesse D'angoulême
Margarita Marilotta
Passe Crassane
Santa Maria
Triomphe de Vienne
William
William Rouge.
Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.