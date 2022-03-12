Erteleme iyi mi oldu kötü mü; Göreceğiz ?..

Haftaya pazar günü Ankara’da Gençler Birliği ile karşılaşacak Kocaelispor takımı için aralar nedense iyi gelmiyor…

Mustafa Reşit Akçay döneminde her milli arada ve diğer tatil aralarında, takım geriye kötü döndü. İşte yine böyle bir dönüşün arifesindeyiz…

Kar engeli, Gençler Birliği maçını erteletti.

Balıkesir deplasmanından son saniyedeki penaltıyı kurtararak 2-1 kazanıp, 3 puan alan, Tuzla deplasmanında son saniyede boş kaleye gol atamayarak 0-0 beraberliğe razı olan Kocaelispor, üçüncü üst üste deplasmanda da İstanbulspor karşısında son saniyede 1-1 beraberliğe razı oldu…

3 deplasmanda 9 puan alacakken, 5 puanda kaldı…

İzmit’te bir aylık aradan sonra muhteşem taraftarının önüne çıkan Kocaelispor, son dakikada Keçiörengücü’nü 1-0 yenerek son ana kadar ecel terleri döktürdü…

Psikolojik olarak hayli yorulan takım, Gençlğer Birliği maçında patlama yapmaya hazırlanırken, kar engel oldu, maç haftaya ertelendi…

Bu yorgunluk içerisinde belki bu kez bu ara iyi gelecek…

Normalde beklenen de bu zaten…

Ama bu takım aralardan sonra nedense kafası dağınık olarak geri dönüyor…

Bakalım haftaya pazar günü oynanacak Gençler Birliği deplasman maçından sonra neleri konuşacağız ?..