Tıp Bayramı mı ?

Bugün, 14 Mart “Tıp Bayramı.”

Ne yapılır bu günde?

Tıp alanında çalışanların hizmet sorunları tartışılır, bilime katkıları ödüllendirilir.

Tıp insanlarının temel görevi “İNSANI YAŞATMAK” ve sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürmelerine katkıda bulunmaktır.

Tıp eğitimi uzun, zor ve çilelidir. Pahalı bir eğitimdir.

Bu mesleğe uygun bir kişilik ve yetenek ister.

Altı yıllık üniversite eğitiminden sonra, “Pratisyen Hekim” olunur. Ama bu meslekte daha ileri bir başarı için “Tıpta Uzmanlık Sınavı” (TUS) için emek vermek gerekir.

Tıp insanları “SAĞLIKLI ve ÜRETKEN BİR TOPLUM” için hizmet verirler.

Mesleğin insani yönünün yanı sıra ülkenin ve toplumun gelişmesine katkı sağlamak ödevi de vardır.

Bütün bu ağır koşulları ve sorumlulukları yerine getiren hekimlerin, HUZUR ve REFAH içinde yaşamaları da haktır.

Ne var ki, insan sağlığının pek de önemsenmediği, ekonomik ve kültürel alanda gelişmemiş ülkelerde hekimlerin refah, huzur ve güven içinde yaşamaları da zordur!

Türkiye Cumhuriyeti, “demokratik, laik, SOSYAL bir hukuk devleti” dir. Sosyal Devlet olmanın doğal gereği olarak, Anayasamızın 56. Maddesinde; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” dendikten sonra; “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla görevlidir” diyor.

Bir ülkenin gelişebilmesi, vatandaşlarının sağlıklı ve üretken olmalarıyla mümkündür.

Sosyal bir devlet bunun için;

· Vatandaşlarının SAĞLIKLI ve DENGELİ beslenmesini sağlaması,

· hastalanmalarını önlemek için “KORUYUCU SAĞLIK” hizmetleri vermesi,

· KAMUSAL SAĞLIK hizmeti sunması gereklidir.

Yani, Sosyal bir devlette sağlık TİCARİ META olmamalıdır!

En azından, alt ve sabit gelirli ve işsiz vatandaşların koşulsuz “SOSYAL GÜVENLİK” olanağına sahip olması ve “PARASIZ SAĞLIK” hizmeti alabilmesi gerekir.

Peki, insafla bir düşünelim;

· Bu ülkede vatandaşlarımız “SAĞLIKLI ve DENGELİ” beslenebiliyor mu?

· Bu ülkede tüm vatandaşlarımızın sosyal güvenlik hakkı var mı?

· Parasız sağlık hizmeti alınabiliyor mu?

Ne yazık ki;

Sosyal Güvenliği olanlar bile birçok ilacını PARA ÖDEMEDEN alamıyor!

İlaçta dışa bağımlıyız ve kur yükseldikçe ilaç bedelleri de hızla yükseliyor!

Bu ülkede İŞSİZLİK ve YOKSULLUK hızla artıyor. Bu yüzden, vatandaşlarımız sağlıklı ve dengeli beslenemiyor!

Hastaneler lebalep dolu! Hasta başına 5 dakikalık muayene ile sağlık hizmeti verilebiliyor!

İnsanlarımızın çoğu, öncelikli ihtiyaçlarından vazgeçip, bedel ödeyerek özel hastanelerde sağlığına kavuşmaya çalışıyor!

Peki hekimlerimiz mutlu ve huzurlu mu?

Ne yazık ki hayır!

Zor koşullarda hizmet vermeye çalışıyorlar. Aldıkları ücretler yetersiz.

Aşırı iş yükü altında eziliyorlar.

Giderek artan saldırı olaylarına uğruyorlar. Koronada 209 sağlık çalışanı yaşamını yitirmiş.

Üniversite Hastanelerimiz de lebalep hasta dolu! “ARAŞTIRMA” yapılamıyor!

Üniversitelerimizde nitelikli eğitim yok! Genç hekimler plastik cerrahi, radyoloji, dermatoloji gibi uzmanlık alanlarına ilgi gösteriyor, BEYİN CERRAHİSİ, GENEL CERRAHİ, KALP DAMAR CERRAHİSİ gibi branşlara ilgi göstermiyorlar!

Birçok Tıp Fakültesi’nde öğrenciler KADAVRA bile göremiyorlar!

Doktorlarımız, huzuru ve insanca yaşama olanağını başka ülkelerde aramaya başladılar!

Son 2 yılda 9 binin üzerinde doktorumuz ülkeyi terk etmiş!

“Yetişmiş insanlarımızı nasıl bu ülkede tutabiliriz?” diye düşünmeyen anlayış, “bırakın gitsinler” kolaycılığı içinde!

Üstelik, bir SOSYAL DEVLET’e yakışmayan şekilde şehir dışlarında inşa edilen, ulaşımı zor “Şehir Hastaneleri” ile sağlığı tam bir “müteahhit ticarethanesi” ne dönüştürdüler!

Sağlık Bakanlığı bütçesi, bu hastaneleri yapan müteahhitlere “kira, MR çekilmesi gibi teknik tetkik ve hasta garantisi” bedeli olarak harcanıyor!

Oysa, hastanelerin kolay ulaşılabilir olmaları, sağlığın bir ticari meta olmaması gerekiyor!

Daha da ilginç ve vahim olan şu ki; bazı hastanelerde, “erkek hemşire yok” diye bir hastanın idrar sondasını 4 saat değiştirmiyorlar!

Bize hizmet için Meclis’e gönderdiğimiz milletvekillerimiz ve emekli vekillerimiz kendisi ve tüm ailesi için BEDAVA sağlık hizmeti alıyor! Vekile 12 implant olanağı sağlanıyor ama vatandaş dişsiz geziyor!

Diş teli sırası bile aylar sonrası geliyor!

ÇÖZÜM;

Hekimlerimize saygı, Tıp Fakültelerine nitelikli hekim yetiştirme olanağı sağlamak, SOSYAL DEVLET gereği KAMUSAL SAĞLIK anlayışına dönmektedir.