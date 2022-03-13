DİSK’e göre asgari ücret yeniden belirlenmeli!

Yılbaşında asgari ücret 2.823 liradan 4.250 lira oldu… Bu artış bazı kesimlerde sevinç yarattı… Ama, bu artış, her geçen ay hızla erimeye başladı… Asgari ücret 2.823 lira iken, alım gücü daha fazlaydı diye düşünüyorum.

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR), gıda enflasyonu ile ilgili bir araştırma yaptı…

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DİSK-AR, TÜİK’in 2022 Şubat ayına ilişkin açıkladığı yıllık yüzde 54,44’lük enflasyonuna karşılık, dar gelirlilerin enflasyonunun yüzde 95’i aştığını duyurdu.

DİSK-AR tarafından hesaplanan dar gelirlilerin gıda enflasyonu artışına göre, şubat ayında emeklilerin gıda enflasyonunun yüzde 82,1; dar gelirli ikinci yüzde 20’nin gıda enflasyonunun yüzde 83,1 ve en düşük gelirli yüzde 20’nin gıda enflasyonunun ise yüzde 95,2 olduğu belirtildi. Fiyatlardaki artışın süreceğine işaret eden DİSK-AR, asgari ücretin yeniden belirlenmesini talep etti.

ASGARİ ÜCRET ERİDİ

Resmi enflasyonun yüzde 54,44, resmi gıda enflasyonunun ise yüzde 64,47 olduğunun anımsatıldığı açıklamada, asgari ücrete yapılan zamların da eridiğine vurgu yapıldı.

“AKP, Aralık 2002’de yüzde 29,7 ile devraldığı enflasyonu 20 yıl sonra yüzde 54,44’e yükseltti. 20 yıldır izlenilen ekonomik politikalar emekçileri pahalılığa mahkûm etti” denilen açıklamada, şu talepte bulunuldu: “Ocak 2022’de yüzde 51,5 oranında artırılan asgari ücret erimiş oldu. Asgari ücret iki ayda enflasyona yenildi. Asgari ücret acilen yeniden belirlenmelidir.”

FİYAT ARTIŞLARI SÜRECEK

Öte yandan DİSK-AR, ÜFE ile TÜFE arasındaki ciddi makasın, vatandaşa yansıyacak yeni zamlar yaratacağına işaret etti.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Fiyatlardaki artışın TÜFE yüzde 54,44 olarak açıklanırken, yurt içi ÜFE yüzde 105 olarak açıklandı. TÜFE ile ÜFE farkı 50,6 puana ulaştı. Bunun anlamı ÜFE’nin önümüzdeki aylarda da artmaya devam edecek olmasıdır. Üretici fiyatları tüketici fiyatlarına da yansıyacak.”

ASGARİ ÜCRET ERİDİ…

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) araştırmasını yukarıda sizinle paylaştım.

Açıklamada asgari ücret acilen yeniden belirlenmesi istendi…

Bilindiği gibi asgari ücret, yılda bir belirleniyor…

Ocak, şubat aylarındaki enflasyona bakıldığında, asgari ücret eridi…

Hükümetin, asgari ücreti acilen yeniden belirleme ihtimalini, kırmızı karın yağma ihtimali kadar uzak görüyorum…

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