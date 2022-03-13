Turhan Çömez münafıklık yapmasın, Ali Erbaş’a Londra’da bir ev yakışır.

Bence, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez’in son yaptığı düpedüz münafıklık.

Neymiş?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Londra’da “ev alma girişiminde” bulunmuş.

Neymiş?

İngiliz Hükümeti, ev alanların maaşına bakarmış, ev parasını nasıl bulduğunun belgesini istermiş.

Neymiş?

Ali Erbaş’ın rezil olmaması için bu açıklamayı yapmış.

Tamam da Turhan Çömez kardeşim, uyarmak görevi sana mı düştü?

Sözünü ettiğin kişi, Ali Erbaş cahil biri değil, koskoca profesör.

Sonra 16.1 milyar liralık devasa bütçesiyle koskoca Diyanet İşleri Başkanlığı’nı yönetiyor.

Dahası, kendisi aynı zamanda geniş olanakları olan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı.

“Londra’da bir ev nasıl satın alınır” bilmez mi?

Sormuştur, soruşturmuştur…

Sana ne oluyor da, “zıpçıktılık” yapıyorsun?

Kim bilir, belki evi şahsen Ali Erbaş değil de Türkiye Diyanet Vakfı veya Diyanet İşleri Başkanlığı satın alacaktır.

Olamaz mı?

Biliyorsun, ülkemizde, daha doğrusu ülkemizi yönetenler nezdinde Diyanet İşleri Başkanlığı “ayrıcalıklı bir kurum”, başkanı Ali Erbaş da “ayrıcalıklı bir yönetici”.

Diyanet’in bütçesi, 17 bakanlığın 7’sinden daha fazla.

Yine “genel bütçe kapsamındaki” 26 idarenin ödeneklerinin hepsini toplayın, bir DİB etmiyor.

Bir devletin çatısını oluşturan belli başlı bakanlıkların bütçesine, bir de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesine bak, ne demek istediğimi anlarsın.

İçişleri Bakanlığı bütçesi, 14.7 milyar TL.

Dışişleri Bakanlığı bütçesi, 7.4 milyar TL.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi, 4.1 milyar TL.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi, 4.8 milyar TL.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi, 6.1 milyar TL.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesi, 4.8 milyar TL.

Ticaret Bakanlığı bütçesi, 8.4 milyar TL.

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi ise, 16.1 milyar TL.

Olsun o kadar.

Çünkü resmi internet sitelerine baktım, yükleri çok ağır.

Topluma “İslam dininin inançlarını” öğretiyorlar…

Topluma “ibadet ve ahlâk esaslarını” öğretiyorlar…

Toplumu “din konusunda” aydınlatıyorlar…

“İbadet yerlerini” yönetiyorlar…

Bunlar resmi görevleri.

Bir de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “kurum” olarak değil de, başkanı Ali Erbaş’ın özel emirle üstlendiği “fiili görevi” var.

Her fırsatta, adını vermeden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü kötülemek.

24 Temmuz 2020’de, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılışında ne demişti?

“Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar.”

Düpedüz, ülkemizi kurtaran ve devletimizi kuran Atatürk’e “lanet” okumuştu.

Eee, günümüz Türkiye’sinde “böyle görevler” çok önemli.

Dinleyeni olduktan sonra, Ali Erbaş gibi söyleyeni ve “bir söyleteni” de elbette bulunuyor.

Dedim ya, Ali Erbaş, her yönüyle çok ama çok “ayrıcalıklı” bir yönetici.

Daha yeni, Pakistan’da bir toplantıya katılacaktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kıyamamış olacak ki, Ali Erbaş’ı “devletin özel uçağıyla” İslamabat’a gönderdi.

Fors, bin beş yüz!

Devletin hangi kurumunun başındaki, böylesine havalı?

Turhan Çömez’in iddiası, DİB’in yalanlaması ve ötesi

Tekrar başa dönersek…

Yıllardır Londra’da yaşayan Dr. Turhan Çömez’in sosyal medya paylaşımı nasıldı?

“Diyanet İşleri Başkanı Londra’da ev alıyormuş. Uyarıda bulunayım, paranın kaynağını sorar İngiliz hükümeti. Maaşına bakar, ev parasını nasıl bulduğunun belgesini ister. Rezil olmayın sonra…”

Hemen arkasından, Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, iddiayı nasıl yalanlamıştı?

"FETÖ'nün trollerinden ve bizzat kaçak fetöcülerin hesaplardan yeni bir yalan ortaya atılmış. Güya Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra’da ev satın almış. Yalandır iftiradır. Tamamen hain yapının algı operasyonudur. Böyle bir satın alma asla olmamıştır."

İki paylaşımı dikkatle okuyun!

Turhan Çömez, Ali Erbaş’ın “ev alma girişiminden” söz ediyor…

DİB Basın Müşaviri, “Ali Erbaş hocamızın Londra’da ev aldığı yalandır, iftiradır” diyor.

İkisi, farklı şeyler.

Her neyse…

Almış, almamış, alma girişiminde bulunmuş bulunmamış…

Ben yine görüşümde ısrarlıyım.

Turhan Çömez münafıklık yapmasın, Ali Erbaş’a Londra’da bir ev yakışır.

Ama bu evi ister kendisi alır, ister Diyanet İşleri Başkanlığı, isterse de Türkiye Diyanet Vakfı alır.

Ne yani, isim vermeden Mustafa Kemal Atatürk’e “lanet” okuyan, bütçesi 7 bakanlıktan daha fazla olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Londra’da bir evi fazla mı görüyorsunuz?