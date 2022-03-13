Yabancılaşma

Uzak nedir?

Kendinin bile ücrasında yaşayan benim için

gidecek yer ne kadar uzak olabilir? İ. Özel

Geceydi, güvercin yuvasına dönmüştü. Çok yorgun hissediyordu, tek arzusu tembellik yapmaktı. Ama garip hissediyordu. En güvendiği yerde, bir türlü rahatlayamıyordu. Yuvasına yabancılaşmıştı. ‘Boşuna aklını savaşa takma’, dedi kendi kendine. ‘Olacak olan olacaktır, senin yapacağın bir şey yok. Ama eğer savaş çıkarsa, tüm dünya etkilenecek ve bizler de. Tüm dünya acı çekecek ve bizlerde…’.Kendi kendine konuşmaya başlamıştı, çok huzursuzdu, yerinde duramıyordu. Biraz hareket etmem lazım, düşündü. Gökyüzüne doğru kanat çırpmaya başladı. Kar yavaş yavaş erimişti, Yine de soğuk ve kapalı bir hava vardı. Tıpkı benim içim gibi, diye düşündü. Oysa sevinçli olmalıydı, yakın arkadaşı hayata dönmüş, yavrularıyla ilgilenmeye başlamıştı. İçi daralıyordu. Birden, Lal diye düşündü, en iyisi onu görmeye gitmekti…

Lal’e doğrudan savaşı sordu. ‘Gerçekten insanlar yeni bir savaş çıkartacaklar mı? Savaşta hiç kazanan olur mu? Herkes, kaybeder. İnsanlar neden savaşıyorlar? Savaşı hiç anlayamıyorum. Yaşamanın kendisi ve sağlıklı kalmaya çalışmak için zaten savaşıp durmuyor muyuz?’. Lal’in yüzüne garip ve öfkeli bir ifade vardı. ‘Bazen insanların, yeryüzünün en zalim ve gaddar varlıkları olduğunu düşünüyorum,’ dedi. ‘Hayvanlar aç kalınca, karınlarını doyurmak için öldürüyorlar. Ama insanlar öyle mi? İnsanlar ise aşırı tokluktan öldürüyorlar. Açgözlülükten, doymak bilmediklerinden ya da sadece yok etme hırsından dolayı öldürüyorlar. Gerçekten savaş çıkacak mı diyorsun, savaş çoktan çıktı bile güvercin. Üstelik bu senin anlamlı varlık yokluk savaşın gibi değil. Bu savaş çok daha farklı.’. ‘Seni hiç anlayamıyorum, yaşamın kendisi her an savaşmayı gerektiriyor… İnsanlar ölüm yaşam savaşı veya yiyecek için savaşmıyorlarsa ne için savaşıyorlar’, diye sordu güvercin? ‘Senin bu kadar saf oluşunu, bazen hiç anlayamıyorum güvercin’. ‘Haklı değil miyim? Yaşamın kendisi bir savaş değil mi’, diye sızlandı Güvercin.

‘İnsanlık güya uygarlaştı ve çağ atladı. Bilim ve teknolojideki akıl almaz keşif ve gelişmeleri ve yaratılan yeni dünyanın sonuçlarından biri de insanın kendine yabancılaşması oldu. İnsan, yarattıklarıyla, kendini dünyanın sahibi sanma yanılgısına düştü. Yaratılan dünyanın yeniden düzenlenmesi, yeni değerlerin var edilmesi gerekti. Bu yeni dünyada insanlık değerleri, doğa ve gezegenin kendisi bile doğrudan nesneleştirilirken; çıkar, güç, prestij ve para gibi yeni kavramlara, yeni yaşamsal değerler yüklendi. Yaratılan bu yeni değerler dünyasında, insanlık değerleri ve insanın, insanlığın kendisi dışarda bırakıldı. İnsani değerleri yok farz eden veya yok eden, yeni dünyanın en değer verdiği kavram güç ve güç kazanmak. Bu yüzden gittikçe daha saldırgan hale geliyor ve bir türlü doymuyor. Zira yaratılan bu yeni dünya düzeni, madde egemenliğine dayanıyor. Bir türlü doymayan ve doyurulamayan güç bağımlılığı, kölelerinden her seferde çok daha fazlasını istiyor. İşte bu yüzden çıkarılan veya çıkarılacak olan savaşlar, tüm dünyanın, dünya canlılarının üzerine karabasan gibi çöküyor’.

‘Güç bağımlılığı mı diyorsun Lal? Bu bağımlılar, kimler’, diye sordu, güvercin yine saf saf.

‘Güç sahipleri ve ona bağımlı olanlar, tüm dünyanın ve her şeyin sahibi olmak istiyorlar. Dünyanın dört bir yanına, paranın ve gücün bayrağını dikmeye çalışıyorlar.’, dedi Lal. ‘Ya güç bağımlısı olmayan insanlar ne olacak?’

‘Onlar gittikçe devleşen, teknoloji ve anonimleştirilen üretimle bütünleşen, bu nedenle de çok daha ürkütücü olmaya başlayan, güç odakları karşısında, çoktan önemlerini yitirdiler. 100-150 yıl önce, yeryüzünün küçük tanrısı olarak Kabul edilen insan, artık doğaya da çevresindeki nesnelere de; hatta kendine bile yabancılaştı. Yaşadığı yerler, kullandıkları elektronik eşyalar ve içinde ne olduğunu bilmeden aldığı paketli yiyecekleri, tüketerek, son derece bilinçsiz ve yetersiz bir biçimde yaşıyor, gitgide daha fazla kendine ve kendi gerçeğine yabancılaşarak, kendi sonunu hazırlıyor’.

‘Galiba söylediklerinden bir şey anlamadım Lal’. Lal güldü. ‘Anlamayacağın gelmiş’. ‘Gülme bana Lal’, diye söylendi Güvercin. Lal’in aklına güvercini biraz daha kızdırmak geldi. Kızmak iyiydi. Soğukta da işe yarardı.

‘Yaratılan bu yeni değerler dünyasında gerçeklik bile kendine yabancılaşmış durumda. Evimize ve evimizdeki yaşam alanımızın en önemli yerine, kurduğumuz elektronik düzeneklerle, sadece rant odaklı olarak kurgulanmış, yeni düzeninin gerçekliğine teslim oluyor, bu dünya yönlendiricilerinin istediği gerçekliği duyuyor ve biliyoruz. Elektronik medya adını verdiğimiz bu yönlendiriciler çoktan insanla, insanın yaşadığı gerçeklik arasına sokulmuş bir tampon haline gelmiş, algı operasyonlarına hizmet eden araçlara dönüşmüştür. Bilinçli ve doğrudan gerçekliğin yerini, hiper gerçeklik dediğimiz, bize dayatılan yeni dünya değerleri ve bu değerlerin gerçekliği almıştır. Bu olgu ve gerçeklik algısıyla artık insanın tek gerçeği; gerçeğe yabancılaşma veya yabancılaşma gerçekliği olmuştur’, diyerek derin bir nefes aldı ve sustu. Sonra dayanamadı, ‘seni kızdırayım derken kendim daha çok sinirlendim bak şimdi’, diye mırıldandı.

‘Zaten içim sıkılıyordu. İçimde büyük bir boşluk vardı. Bir dolu laf saydın Lal, hiç anlamadığım’, dedi Güvercin…

!Niye ki’, diye sordu Lal. ‘Hiç olmazsa, anlamadığını anladın işte. Bir gün gelir de bunu bile anlayamazsan, işte o zaman tam olarak, kendine yabancılaşır ve yok olursun Güvercin. O zaman da bitkiler gibi yaşar, gidersin, kendine yabancılaştığını bile fark etmeden… Her iki halde de sorun yok zaten. Çevreye uymanın nesi kötü ki…’. Güvercinin içinden artık avaz avaz haykırmak geliyordu. ‘Seni görmeyi bir hafta yasaklıyorum kendime’, diye bağırarak, kanatlarını çırpmaya başlamıştı ki, gülmeye başlayan Lal’in sesini yeniden duydu.

‘Anlayamadın demek? Ben ne demiştim? Hiç bir şey fark etmeyeceksin, o yüzden hiç korkma Güvercin’.