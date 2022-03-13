“Futbolcu olamazsın” demedim, “Bizden” olamazsın dedim…

Yine dino…

Yahu ne diyeyim, nasıl anlatayım…

Adam külliyen sorun…

Bir huzur vermedi…

Attığı golünü karşılığını misliyle aldı, hâlâ da tırmalıyor…

Hep kendisi konuşulsun istiyor…

Takım umurunda değildi…

Yine değil…

Profesyonel adımı, istemese de görevini yapar…

Ama bu adam bir gün bile huzur vermedi…

Vermiyor…

Taraftar çağırdı gitmedi…

Akçay’ın kellesini aldı…

Takım içindeki huzuru bozdu…

Herkesi emir eri Ramazan gibi gördü…

Herkese ‘amatör’ dedi…

‘Beni hak etmiyorsunuz’ dedi…

‘Saygı göstereceksiniz’ dedi…

‘Ben gidiyorum’ diyen Akçay’a müsamaha gösteren yalvarıp göndermeyen, kulübü küçük düşürenler,

Dino’ya da “Git” diyemiyor…

Hatta “Gitme” diye yalvardı, yalvarıyor…

Çin-i maçin midir nedir, nereye gitmek isterse gitsin, bırakın ya…

İşte Mehmet Altıparmak da nazikçe kovdu…

Daha ne olsun ?..

Yazdıklarımın hep arkasındayım:

25 gol atsaydı, kendime Dino-Zor diyecektim…

Atamadı…

Evet, yazdım, yine yazıyorum, müthiş bir golcü…

Ama ben ona golcü olamazsın demedim…

“Bizden” olamazsın dedim…

Biz amatör değiliz, asıl sen amatörsün ve bu ekmeğini yediğin bu kente saygı duyacaksın…