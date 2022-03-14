Cumhurbaşkanlığında ibre Kılıçdaroğlu’nu gösteriyor

Eskiden liderler çekinilen, çalışma arkadaşları ile mesafe koyan, otoriter, kurumsallıktan çok bireysel kararlara dayanan, talimat veren, hitabetleri güçlü olan kişilerdi. Toplum da böyle masaya vurdu mu ses getiren tipi liderleri arardı. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi de esasında bu liderlik anlayışının bir ürünü gibi duruyor. Ülkemizin içinde bulunduğu bu liderlik anlayışı ve sistem çöktüğü içindir ki; iç politikadan dış politikaya ve ekonomik krize kadar ülkemizdeki sorunlar derinleşerek büyüyor ve kangren haline geliyor.

Günümüz liderlik anlayışı ise böyle değil artık. Yeni liderlerin özellikleri; kurum veya topluluk içindeki inanç, köken farklılıklarını ortak amaç etrafında toplayabilen, öncelikle dinleyen, doğru sorular sorarak toplumu yönlendiren ve aydınlatan, kendilerini iyi ifade eden, ulaşılabilir olmalarıdır. Çağdaş liderlikte ,liderler izleyicilerini kollar, onlarla empati sağlar, onlara ve duygularına değer verir. Yeni liderlik anlayışında güven en temel ihtiyaçtır. Yeni liderler değişimle yetinmez, misyon ve vizyon açısından dönüşümü de önemser.

İşte sayın Kılıçdaroğlu yukarıda tariflemeye çalıştığım yeni liderlik anlayışının ülkemizdeki en güçlü örneklerinden birisidir. Yaklaşılabilir, kendini ifade etmekte çok başarılı, topluma sorular sorarak onları aydınlatan, sorunların üstüne çekinmeden, korkmadan gidebilen, kendisi ve toplum ile barışık, topluma ve ortaklarına güven veren, ilke ve amaçları için kendisini bile feda edebilen özellikler taşıyor.

Hafızamızı yoklayalım; zamanın AKP genel başkan yardımcısı, Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'yi Silivri'de bir arsanın imar durumunu değiştirme karşılığında 1 milyon dolarlık iş takip ücreti talep etmekle suçlayıp konuyu meclise taşıması ile Dişli, partisindeki görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Almanya'da görülen Deniz Feneri yolsuzluk davasının Türkiye ayağına ilişkin bazı önemli belgeler açıkladı.2008 yılında bu defa AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat hakkındaki yolsuzluk iddiaları ile ilgili Uğur Dündar tarafından yönetilen tartışma programında hiç çekinmeden Dengir Mir Mehmet Fırat ile bir araya geldi ve program sonrasında Fırat, sağlık durumunu gerekçe göstererek istifa etti. 2009 Yerel Seçimlerine katıldığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında aldığı oy oranını 2004 Yerel Seçimlerinin % 25'in üstünde bir oranda artırarak partisine orada umut verdi.

Haksız tutuklandığı daha sonra anlaşılacak bir milletvekili için, Hak, Hukuk ve Adalet teması ile Ankara’dan İstanbul’a kadar yaptığı Büyük Adalet Yürüyüşü ile hem milletvekiline, hem de adalet ile ilgili ilkelerine sahip çıktı. Toplumun bu şekilde yürüyüşe katılmasını temin ederek cesaretlenmesini ve bilinçlenmesini sağladı.

Demokrasinin topluma yerleşmesi için büyük bir çaba harcadı. Kendisini solda tarif etmeyen seçmenlerin adresi olarak açılan İYİ Partinin seçime girebilmesini önemli bir atakla sağladı. AKP’den koparak çağdışı liderlik ve yönetim sistemine karşı duran Deva ve Gelecek Partisi liderleri ile buluşmayı başardı. Millet ittifakı olarak yelpazenin değişik yerlerinde bulunan Saadet ve Demokrat Partinin katılımını da sağladığı 6 siyasi partinin demokrasi ve özgürlükler bileşkesindeki buluşmalarına liderlik yaptı. Tamamının tam olarak güvenini sağladı. Son yerel seçimlerde özellikle İstanbul ve Ankara adaylarının tespiti ve Millet İttifakı ile seçime gidilmesi ile çok önemli bir demokrasi mücadelesi verdi. Topluma bu ucube yönetim anlayışına son verilebileceğine dair gerekli cesaretin oluşmasına katkı sağladı.

Helalleşme teması ile toplumla barışmak gerektiğine dair Türk demokrasisinin gelecekte altın harflerle yazacağı barış ve bütünleşme, mesajı ile toplumun tüm kesimlerini demokrasi bileşkesinde kavramaya başladı. Uzun süredir partisinin çok etkisiz kaldığı Doğu ve Güneydoğuya da uzanarak artık sadece değişimin yetmediğini, bir demokrasi dönüşümü yapılması gerektiğini eylemleri ile ortaya koymaya başladı.

Çağdaş liderlik anlayışını demokrasi paydaşları ile güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi ile kurumsallaştırdı. Kendisine karşı yürütülen tüm şiddet uygulamalarına karşı barışı savunarak cevap verdi. Son Diyarbakır ziyareti ile ülkemizde olması gereken demokratik bütünleşmenin temellerini atmaya başladı. Bütün buraya sığmayan liderlik çalışmalarına halen bir siyaset ve toplum sanatçısı anlayışı ile devam ediyor.

Çağdaş liderlik anlayışı ile çalışması, Millet İttifakının tam güvenini sağlaması, bu güvenin topluma da yayılmaya başlaması, paydaşlarına ve millete güven vermesi, haramda, yalanda ve dolanda olmaması, adalet ve demokrasi ile hukuk devleti alanında etkili çalışmalar yapması, kamu deneyiminin üst düzeyde olması, ilkelerinden hiç sapmaması, yabancı dil bilen fikirlerini kitaplaştıran özellikleri ile Sayın Kılıçdaroğlu demokrasinin tam olarak yerleştirileceği cumhuriyetimizin yeni yüzyılında en uygun cumhurbaşkanı adayıdır. Son Diyarbakır ziyaretinden sonra anlaşılmıştır ki ;cumhurbaşkanlığı seçiminde ivme artık Kılıçdaroğlu’ne göstermektedir. Kılıçdaroğlu ve demokrasi paydaşları ile Türk demokrasisi taçlanacak, toplumsal barış sağlanacak.