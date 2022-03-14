Sağlıkçıların yüzde 20'sinin İSTİFA DİLEKÇESİ cebinde!

Dün 14 Mart Tıp Bayramı idi… Sağlıkçılar maalesef borçlu, yorgun ve gelecek kaygısı yaşıyor… Alınan bilgiye göre sağlıkçıların yüzde 58’inin yurtdışına gitme, yüzde 20’sinin istifa hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Sözcü Gazetesi’nden Erdoğan Süzer, Genel Sağlık-İş Sendikası'nın yaptığı, “Kriz ve Sağlık Çalışanları” araştırma raporunu değerlendirdi. Birlikte okuyalım;

KRİZ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Giderlerse gitsinler” dediği doktorlar ve sağlıkçılarla ilgili yapılan son anket çalışması dramatik gerçeği gözler önüne serdi. Genel Sağlık-İş Sendikası'nın yaptığı, “Kriz ve Sağlık Çalışanları” araştırma raporuna göre, sağlık çalışanlarının yüzde 75'i borçla yaşamını sürdürüyor. Büyük bölümü yorgun, bitkin ve gelecek kaygısı taşıyan sağlıkçıların yüzde 58'i yurtdışına gitmek için bavulunu topluyor, yüzde 20'si istifa mektubu cebinde dolaşıyor. Yurtdışına para için değil, daha iyi şartlarda yaşamak ve insani çalışma imkanlarına kavuşmak, şiddet olaylarından kurtulmak için gitmek isteyen sağlıkçıların büyük bölümü 34 yaş ve altındaki gençlerden oluşuyor.

MAALESEF BORÇLA GEÇİNİYORLAR

14 Mart Tıp Bayramına iş bırakarak girecek olan sağlıkçıların yaklaşık yarısı aylık 7 bin ila 9 bin 750 lira aralığında, yüzde 23'ü ise asgari ücretle 7 bin lira arasında maaş alıyor. Her 4 sağlıkçıdan 3'ü gündelik yaşamını bankalardan ya da eşten dosttan aldıkları borçlarla sürdürüyor. Yüzde 84'ü kredi borçlusu olan sağlıkçılar, kredileri mülk edinmek için değil, masrafları karşılamak için kullanıyor. Yüzde 35'i kredi kartının asgari tutarını ödeyebiliyorken, yüzde 16'sı ek iş yaparak geçimini sağlıyor. Sağlık çalışanlarının yüzde 97.5'i harcamalarını azaltmak zorunda kalırken yüzde 56.3'ü elektrik, doğalgaz ve benzeri harcamalarını, yüzde 34.4'ü gıda ve temizlik harcamalarını kısarak maaşını yettirmeye çalışıyor.

İSTİFA DİLEKÇESİ CEBİNDE

Sağlıkçıların yüzde 58'i yurtdışında çalışmak istiyor. Yurtdışına gitmek isteyenlerin oranı 24 yaş ve altı grupta yüzde 83'ü, 25-34 yaş aralığında yüzde 70'i, 35-44 yaş aralığında yüzde 62'yi aşıyor. Yüzde 17.4'ü, 34 yaş altı sağlıkçıların ise yüzde 71'i yakın zamanda yurtdışında çalışmak için bir hazırlığa giriştiğini bildirdi. İstifa etmeyi düşünenlerin oranı ise yüzde 20'ye ulaştı.”

ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM

Genel Sağlık-İş Sendikası'nın yaptığı, “Kriz ve Sağlık Çalışanları” araştırma raporunu yukarıda okudunuz…

Sağlıkçıların durumu resmen içler acısı.

Pandemi döneminde ayakta alkışlanan sağlıkçıların, şu sıralar geçim derdi ile, yurt dışına gitmeleriyle gündeme gelmeleri, gerçekten de çok üzücü…

Xxxxxxxxxxxxx

Cumhurbaşkanı

doktorları üzdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şartlar kötü diye yurt dışına giden doktor için “giderlerse gitsinler, yerlerine doktor buluruz” söylemi, doktorları epeyce üzdü… Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr.Funda Atmaca da bu söyleme epeyce üzüldü. Dr. Atmaca bu söyleme, “Sayın cumhurbaşkanımızın hekimler ilgili yaptığı açıklamalar bizleri daha da üzmüş, incitmiş, canımız acıtmıştır. Hekimlerin paragöz olarak gösterilmesi, kabul edilemez” dedi. Doktorların yurt dışına gitmesi, gerçekten de çok düşündürücü bir olay.

Xxxxxxxxxxxxx

Ayyıldız’ın

doktor çıkışı!

Bağımsız Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sami Ayyıldız Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktorlar ile ilgili söylediği “Giderlerse gitsinler” sözlerin eleştirdi… Ayyıldız açıklamasının bir bölümünde, “Bir tane doktor bile yurt dışına gitmek zorunda kalsa, içimiz kan ağlar. Biz giden gitsin ifadesinden ziyade, yurt dışına gitme sebepleri için tedbirler alınması için çaba sarf edilmesini istiyoruz” dedi. Ayyıldız haklı… İyi doktorlar yurt dışına giderse, geriye daha az tecrübeliler kalacak… Böyle giderse, Atatürk’ün, “beni Türk hekimlerine emanet edin” sözü hatıralarda kalacak…

Xxxxxxxxxxxxx

AŞKALELİLER

kongre yapacak

Bilindiği gibi Kocaeli’de en fazla nüfus Erzurumlulara ait… Kocaeli’de nüfusları 95 bin kadar… Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Derneği, şu sıralar kongreye hazırlanıyor. Kongre 27 Mart Pazar günü dernek binasında yapılacak. Kongrede mevcut başkan Zülküf Eta tek aday olacak. Kongre şimdiden hayırlı olsun.

XXXXXXXXXXXX

Pepe’ye Karadeniz

fırtınası benzetmesi

Uluslararası Marmara İş İnsanları ve Müteahhitleri Derneği (MARİMDER) Başkanı Zeki Gediklioğlu, önceki gün eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’yi ziyaret etti… Gedikoğlu, “Kocaeli’mizin yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerden olan eski bakanımız Osman Pepe ile bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Kendileri, adeta Karadeniz fırtınası gibidir” dedi… Trabzonlu olan Pepe, sanırım bu söylem karşısında çok mutlu olmuştur.