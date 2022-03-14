Renkleriiii öööözlermiiiiş çocuuuuk buuuu son olsuuun, bu sooooon !

Bu dönüş, 2-0, 3-0’dan maç kazanma dönüşü değil. Bu dönüş, futbolun gerçek güzelliği olan çocukların saf ve temiz renk aşkının tribünlere dönüşü, ne pandemi, ne savaş, çocuklara bir daha yasak olmasın

MUHTEŞEM DÖNÜŞ

İki haftadır uygulanan 12 yaş yasağının kalkması olayı, sahalara renk kattı. Kocaelisporlu küçük taraftarlar da tribündeki yerini alırken, futbolun en güzel yanının çocuklar olduğu gerçeği bir kez daha gözler önüne serildi. Üzüntülerini, sevinçlerini doyasıya ve tertemiz kalple yaşayan çocukların aksine, belli bir yaşın üzerinde olan ve futbol içerisinde dönen dolapları bilen seyircinin mesafeli yaklaşımı, çıplak gözle bile görülebiliyordu. Bizim çocuklarımız şanslı, ya Ukrayna’daki savaşın çocukları. Bırakın Ukrayna’da sevdikleri takımların maçlarını izlemeyi, onların başını sokacak sıcak bir evleri, içlerini ısıtacak bir kaşık çorbaları bile yok. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmasın !..