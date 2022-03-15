Türkiye’de tüketiciler aç ve yoksul durumda!

Peş peşe gelen zamlar sonrasında vatandaş perişan…

Alım gücü iyice düştü…

Tüketici ne yapacağını bilmez halde…

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Tüketici Hakları Günü nedeniyle bir açıklama yaptı… Derneğin açıklamaları gazetemize de mail olarak geliyor… Başkan Çakar’ın açıklamasını birlikte okuyalım.

“Dünyadaki Tüketici Hakları Günü’nde tüketicilerin yaşamış olduğu sorunlar ve çözüm önerileri gündeme getirilmektedir. Ne yazık ki, Dünya Tüketici Hakları Günü’nde, Türkiye’de tüketiciler aç ve yoksul durumdadır.

AÇLIK SINIRI

Derneğimizin yapmış olduğu bir araştırmaya göre, Türkiye’de nüfusun % 30’dan fazlası yani, 25,5 milyondan fazla kişi açlık sınırının altında yaşamaktadır. Nüfusun %60’dan fazlası, yani, 51 milyondan fazla kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Kısaca, Türkiye’de nüfusun %90’dan fazlası, yani, 76,5 milyondan fazla tüketici aç ve yoksul olarak yaşamını sürdürmektedir.

Tüketicilerin çoğunluğu temel gereksinimlerine erişemiyor… Türkiye’de açlık ve yoksulluk her geçen gün artmaktadır. Tüketicilerin çoğunluğu temel gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Tüketicilerin ezici çoğunluğu geçim sıkıntısı çekmektedir.

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Tüketici hakları bir çok yönden ihlal ediliyor… Türkiye’nin de imza atmış olduğu evrensel tüketici hakları bir çok yönüyle Türkiye’de ihlal edilmekte ve gerekleri yerine getirilmemektedir.

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Tüketiciler, kendileri ile ilgili yasal düzenlemelerde yeterince temsil edilmemektedir…

Tüketici örgütlerinin görüş ve önerileri yasal düzenlemelere yansımamaktadır. Daha da düşündürücü olanı, tüketicileri doğrudan ilgilendiren Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasadaki son değişiklik hakkında hiçbir tüketici örgütünün görüşü alınmadan yasal değişiklik 9 Mart 2022 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilgili komisyonda görüşülmeye başlanmıştır. Bu görüşmelere çağrılan tüketici örgütleri temsilcisinin yasal değişiklik hakkındaki görüşü dikkate alınmamıştır.

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Tüketici haklarına değil, sermayenin yararına öncelik tanınıyor… Artık, tüketici hakları değil, sermayenin çıkarları ve sermayenin yararı ön plana alınmaktadır. Ekonomik göstergeler bunun çok açık kanıtıdır.

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Tüketici haklarının uygulanması kalkınma ve gelişmeyi sağlayacaktır… Evrensel tüketici haklarının ülkemizde eksiksiz uygulaması, tüketicilere yarar sağlamasıyla birlikte, ülkemizin kalkınmasını ve gelişmesini de sağlayacaktır. Bununla birlikte, ekonomik politikalar başta olmak üzere, her alanda politikaların tüketici haklarına uygun olması, tüketicilerin haklarına erişimini sağlayacaktır.

ÜLKE YÖNETİMİNE ÇAĞRIMIZ:

Türkiye’nin imza atmış olduğu evrensel tüketici haklarının ülkemizde eksiksiz olarak uygulanmasını diliyor ve bekliyoruz. Bunun için, ekonomik politikalar başta olmak üzere, tüm alanlardaki politikaların tüketici haklarına uygunluğu sağlandığında, hem tüketiciler haklarına erişebilir, hem de ülkemizin kalkınması ve gelişmesi sağlanır. Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.”

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Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar’ın açıklamasını yukarıda sizinle paylaştım…

Çakar özetle;

“Tüketicilerin çoğunluğu temel gereksinimlerine erişemiyor

Tüketici hakları bir çok yönden ihlal ediliyor

Tüketiciler yasal düzenlemelerde yeterince temsil edilmiyor

Tüketici haklarına değil, sermayenin yararına öncelik tanınıyor

Tüketici haklarının uygulanması kalkınma ve gelişmeyi sağlayacaktır ”diyor…

Bir ülkede tüketici mutlu ise, o ülkenin refah seviyesi yüksektir.