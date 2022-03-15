Vadi İzmit Konutları’nın son ihalesi

Konut fiyatları aldı başını gitti. 2+1 dairenin fiyatı bile artık milyonlarla satılmaya başlandı. İnşaat maliyetleri, arsa fiyatlarının yüksekliği derken sektör durma noktasına geldi.

Müteahhitler yeni projeye başlamaya korkar oldu. Ev alabilmenin yollarını arayan vatandaş ise hemen her fırsatı değerlendiriyor.

Bektaş İnşaat ve İzmit Belediyesi ortaklığında Yenidoğan’da inşa edilen Vadi İzmit Konutları da vatandaş için bir fırsattı. Belli aralıklarla ellerindeki evleri satmak için ihaleler açan İzmit Belediyesi son ihalesini geçtiğimiz hafta yaptı.

28 konutun satıldığı ihalede fiyatlar beklenilenin çok üzerindeydi. Bir önceki ihalede 415 bine satılan dairenin birebir aynısı geçtiğimiz haftaki ihalede 938 bin TL’ye satıldı.

28 daire için 230 kişi başvurdu. Talep yüksek olunca da ucuza ev alabilmek pek mümkün olmadı. Ev fiyatları ikiye katladı.

Ev hayali için belediyenin ihalesine gidenlerin büyük bir çoğunluğu hayal kırıklığına uğradı. İhalede dikkat çeken bir başka detay ise, inşaat firmalarının da bu evlere olan talebiydi. Yeni projeye başlamak yerine bitmiş bir projeden daire alıp satmak daha rantabl geldi.

Aidatları 700-800 TL’ye kadar yükselen Vadi İzmit Konutları, bu sayede cazibesini kaybetti.

İzmit Belediyesi elinde bulunan son 32 daireyi de 17 Mart’ta ihale edecek. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin satışa çıkartılacağı ihale ile İzmit Belediyesi’nin elinde Vadi İzmit’te hiç daire kalmayacak. Son ihaleye ilgi nasıl olur bilinmez ancak İzmit Belediyesi’nin geçtiğimiz hafta yaptığı ihale, belediyeye önemli bir kazanç sağladı.

Çanakkale Zaferi anlatılacak

Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılı münasebetiyle tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Yakın tarihimizin kahramanlıklarla dolu Çanakkale savunması coşku ve gururla anılmaya devam ediyor. Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de 18 Mart Cuma günü saat 14.00’te Kocaeli Arkeoloji Müze salonunda konuşmacı Öğr. Gör. Bilgin Ayhan’ın (KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü) konuşmacı olacağı bir konferans düzenleyecek. Halka açık olan bu konferansa dileyen herkes katılabilir.

Vaka sayıları artışa geçti

Ekonomik krizdi, Rusya-Ukrayna Savaşı’ydı derken Covid’i de unutmayı başardık. Üstüne üstlük bir de maske esnekliği hayata geçirildi. Ama halen her gün binlerce kişi Covid’e yakalanıyor, yüzlerce kişi Covid tanısıyla yaşamını yitiriyor, yüzlerce kişi de Covid sonrası semptomlar yüzünden yaşamını yitiriyor. Maskesiz hayat vakaların artışına çanak tutuyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 Mart 2022 Pazartesi gününün corona virüsü ( koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı. Güncel verilere göre, 24 bin 404 yeni vaka tespit edildi.

Akaryakıt düşüşe geçti

“Bu bir rüya olmalı” dediğimiz akaryakıt artışları, rekor üzerine rekor kırdı. 7 liralık mazot 23 liraya kadar yükseldi. Ve nihayet petrolün varil fiyatı 130 dolardan 100 doların altına kadar geriledi. Bu sevindirici haber önceki gün pompaya da yansıdı. İlk indirim 2 lira 38 kuruş olarak gerçekleşti. Aradan 24 saat geçtikten sonra benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş daha indirim geldi. Böylece iki günde motorinin fiyatı 3 liradan fazla gerilemiş oldu. Bu haber en çok da taşımacılık sektörünü sevindirdi. Umarız bu indirimler devam eder.