Giden gitsin, ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir

İktidar aynen bu mantıkla hareket ediyor.

Doktorlara “Giden, gitsin” demek, hastalara “Ölen, ölsün” demektir.

Doktorlar giderse, hastalara kim bakacak?

Sonuçta görüyorsunuz, “giden gittiği” için kamu hastanelerinden ancak iki üç ay sonraya randevu alınabiliyor.

Bir de “Suriyeli doktor” sorunu var.

Geçenlerde ulusal basında haber oldu, İstanbul’da 30 aile hekimliğine atama yapılmış, 25’i Suriyeli.

Haydi, buyurun!

Kendi vatandaşlarımıza, yetişmiş insan gücümüze yol veriyoruz, dilini ve eğitim kalitesini bilmediğimiz Suriyeli doktorları işe alıyoruz.

Bunlar şimdi biliyorum, doktor sayısını artıracağız diye her üniversiteye bir tıp fakültesi açarlar, ön kapıdan gireni arka kapıdan mezun ederler, ortalık doktor kaynar, ama git tedavi olabilirsen ol!

Eğitimi bir bir vurdular, şimdi sıra “tıbbiyeye” geldi.

Eskiden üç “mektep” vardı.

Mülkiye…

Harbiye…

Tıbbiye…

Önce “Mülkiye”yi bitirdiler.

Sonra “Harbiye”ye el attılar.

Demek şimdi sıra “Tıbbiye”de!

Hiç kuşkunuz olmasın, bu kafalar fazla uzun sürmez, “Tıbbiye”nin de temeline dinamit koyarlar.

İyi giden her şeyi bozuyorlar.

“Kurum” ve “kural” bırakmadılar.

Çektiğimiz sıkıntılar bundan.

Planlı bir şekilde cahil ve yoksul bıraktıkları toplumun bir bölümünü bloke ettiler, “sosyal yardım” adı altında onların ellerine her ay bir para tutuşturuyorlar, diğer kesime de “Bağırırsanız bağırın” diyorlar.

“Giden gitsin” mantığının altında yatan gerçek bu.

Daha yeni açıklandı…

“Devletten yardım alanların sayısı” sürekli artıyor.

2020’de 4 milyon 415 bin kişiymiş, 2021’de bu sayı 11 milyon 370 bine yükselmiş.

Yani bir yıl içinde 6 milyon 955 bin kişi daha “evine ekmek götüremeyecek kadar fakirleşenler” sınıfına katılmış.

Bu veriler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın.

Buna belediyelerin verilerini de ekleyin, korkunç bir sonuç ortaya çıkar.

Tabii bir de, bu yardım alanlar aile reisidir.

İkiyle veya üçle çarpın, iktidarın kaç kişiyi “sosyal yardımlarla” bloke ettiği ortaya çıkar.

Yaşanan bütün rezilliklere rağmen, iktidar partisinin oyunun düşmemesi boşuna değil.

İşte bu nedenle “Giden, gitsin” resti çekiyorlar.

Giden gitsin ki, Türkiye, iktidarın rahat yönetebileceği, itiraz etmeyen, verilenle yetinen, her şartta biat eden kitlesine kalsın.

Ama işte görüyorsunuz, “Giden gitsin” sözü, doktorların dirençlerini artırdı.

Sanırım, gitmeyi düşünenler de kalıp mücadele etmek yolunu seçecekler.

Sonuç olarak…

“Gitmesi gerekenler” eninde sonunda gidecek, Türkiye normalleşip yoluna devam edecek.

Benim gördüğüm bu!

Atatürk Anıtı’na çelenk koymak suç mu?

Belirli günlerde Atatürk Anıtı’na çelenk koymak, Atatürk’e saygının, Atatürk’e bağlılığın ifadesidir.

Atatürk’ü sevmenin, Atatürk’e saygı duymanın “izni” olur mu?

Önceki gün Atatürk Anıtı önlerinde yine bunun kargaşası, bunun dehşeti yaşandı.

Doktorlar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’na gittiler, saygı duruşunda bulunup çelenk koymak istediler, bazı kentlerde polis engeliyle karşılaştılar.

Yok efendim, saygı duruşunda bulunamazsınız, çelenk koyamazsınız…

Neden?

İzin almanız gerekir.

Şu saçmalığa bakar mısınız?

Milletin sığınacağı bir Atatürk kalmıştı, şimdi onun yanına yaklaşılmasına da izin verilmiyor.

Bırakın, isteyen gitsin, saygı duruşunda bulunsun, çiçeğini çelengini koysun, şikâyetini dile getirecekse, içini dökecekse, döksün.

Bu yasağın bir anlamı var mı?