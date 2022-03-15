Dünya Tükenmişler Günü!..

Tüm insanlar öncelikle birer “tüketicidir.”

Ve, dünyadaki tüm insanlığın “tüketici” olarak büyük sorunları var!

Vahşi ve adaletsiz bir dünya düzeninde yaşıyoruz;

İşsizlik, açlık, düşük gelir ve yetersiz beslenme insanlığı kemiriyor!

Oysa, Birleşmiş Milletler (BM) 1985 yılında aldığı bir kararla 15 Mart’ı “Dünya Tüketiciler Günü” olarak ilan etmiş ve “Tüketici Hakları” belirlemiş.

Buna göre, tüketiciler şu haklara sahipler;

1- Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı,

2- Güvenlik ve güven duyma hakkı,

3- Bilgi edinme hakkı,

4- Seçme hakkı,

5- Temsil edilme, sesini duyurma hakkı,

6- Tazmin edilme hakkı,

7- Eğitilme hakkı,

8- Sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı.

BM üyesi olarak TÜRKİYE Cumhuriyeti DEVLETİ de bu hakları kabul etmiş, onaylamış.

Uluslar arası sözleşmeler, Meclis onayından geçer ve Anayasal hüküm olarak geçerlidir.

Peki ülkemizde TÜKETİCİ HAKLARI uygulanabiliyor mu?

Örneğin; bu ülkenin vatandaşlarının “temel ihtiyaçları” karşılanabiliyor mu?

Elbette, her tüketici öncelikle “ÜRETİCİ” olabilmeli, kendi emeği ile temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeli.

Ama ülkemizde İŞSİZLİK sürekli artıyor ve temel ihtiyaçlardaki fiyat artışları da durmuyor!

Çalışıp üreten pek çok insan da kazandığı gelir ile temel ihtiyaçlarını karşılayabilmekte zorlanıyor.

Bu nedenle YOKSULLUK ve YETERSİZ BESLENME en büyük toplumsal sorunumuz.

Temel ihtiyaç maddelerine ulaşsak da özellikle tükettiğimiz ürünlerin insan sağlığına uygunluğundan kuşku duyuyoruz! Yani GÜVENLİK ve Güven duyma sorunumuz var!

Sağlıksız ve dengesiz besleniyoruz.

Örneğin, “sağlıklı temiz su” tüketebilmek için bedel ödemek zorundayız! 20 litrelik temiz bir su 19-20 TL olmuş!

Tüketicilerimizin, tükettiği ürünler hakkında BİLGİ edinme hakkı bu ülkede geçerli mi?

SEÇME hakkı var mı?

Özellikle internet üzerinden pazarlanan pek çok üründe tüketiciler aldatılıyor, hatta soyuluyor! Kaç insan hak arayabiliyor? Hak arayan TAZMİNAT hakkını kullanabiliyor mu?

Tükettiği ürünler hakkında gerçek anlamıyla eğitilebilen tüketici oranı nedir?

Ya da “UCUZA BESLENME” çaresizliği içindeki insanlarımızın “seçme hakkı” olabilir mi?

“Sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı” bu ülkede geçerli mi?

Ormanları, meraları ve tarım alanlarını parsellere ayırıp yapılanmaya açan, hatta madencilerin çıkarları uğruna zeytin bahçelerine kıymaya çalışan bir anlayışın egemen olduğu ülkemizde, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının geçerli olduğunu söyleyebilir miyiz?

Gerçek anlamıyla SOSYAL bir HUKUK DEVLETİ değerlerinin yaşanamadığı, DEMOKRASİ sözcüğünü yalnızca “SEÇİM” olarak algılayan, sonra da “ŞİMDİ YETKİ SENDE, İSTER ASAR İSTER KESERSİN” diyen bir anlayışın varlığında tüketici hakları ve günü mü olur?

Olsa olsa, “Tükenmişler Günü” olabilir!

Bir gün, temel insani haklarımıza kavuşmak dileğiyle…