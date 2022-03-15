İyi ki doğdunuz Dobra ve Hakan Aksoy

Kentimizin en önemli spor insanlarından, her zaman beğeniyle takip ettiğim ve önemli bilgiler aldığım Hakan Aksoy kardeşim, anlamlı bir paylaşım yapmış. Noktası virgülüne yayınlıyor ve imzamı atıyorum…

İyi ki doğdun Kocaelisporlu Kaan Dobra…

İyi ki doğdun Kocaelisporlu Hakan Aksoy…

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“O bir centilmen…

O gerçek bir yıldız…

O Kaan Dobra…

Nam-ı diğer, Polonya pasaportundaki adıyla…

Roman Marius DABROWSKİ…

Polonya milli takımı…

Kocaelispor…

Beşiktaş…

Antalyaspor…

Bazı şeyleri çok kolay gibi gösteren ender oyunculardan biri. Çalışkanlığı, mütevazılığı ve centilmenliğiyle ve oynadığı futbolla her yönden iz bırakmayı başaranlardan biri.

50 yaşına bastı...

Mutlu yaşlar…”