Pandemi döneminde Kocaeli’de 61 işçi öldü!

Pandemide iki yılı geride bıraktık…

İlk koronavirüs vakası 11 Mart’ta görülmüş, ilk ölüm ise 17 Mart 2020’de yaşanmıştı…

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi pandeminin ikinci yılında işçi ölümleri raporunu açıkladı. İki yılda en az 1400 işçi öldü. En çok sağlık emekçileri hayatını kaybetti. Ölenlerin yüzde 90'ı erkek.

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2011 yılından itibaren farklı sektörlerden, işkollarından, mesleklerden işçilerin ve işçi ailelerinin hayat verdiği bir ağ örgütlenmesi olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi pandeminin iki yıllık verilerini topladığı raporunu yayınladı. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam, çalışma koşulları için mücadele eden İSİG Meclisi'nin tespitlerine göre iki yılda salgın nedeniyle en az 1400 işçi hayatını kaybetti. Raporda özetle şu tespit ve değerlendirmelere yer verildi:

İŞÇİ SINIFI HASTALIĞI

Covid-19'a bağlı ölümlerin büyük bir çoğunluğunu işçi aileleri ve bir dönem evvelki işçi kuşağı olan emekliler oluşturuyor. Özellikle Omicron varyantı sonrası emekli işçilerin ölüm oranı daha da artmış durumda. Bu durum Covid-19'un bir işçi sınıfı (çalışan+emekli) hastalığı olduğunun en büyük göstergesi. Pandemi sürecinde ne çok işçi ölümü 242 ile 2020 Aralık ayında yaşandı.

YÜZDE 85’İ İŞÇİ MEMUR

Salgının ikinci yılında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin istihdam dağılımına baktığımızda 1196 ücretli ve 204 kendi nam ve hesabına çalışan hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 85'ini ücretliler yüzde 15'ini ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor…

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

Salgının ikinci yılında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin işkollarına göre en çok Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 514 emekçi öldü. Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 450 emekçi hayatını kaybetti.

YÜZDE 90’I ERKEK

Salgının ikinci yılında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 146 kadın işçi ve 1254 erkek işçi hayatını kaybetti… Salgında iki yılda 28-50 yaş arası 606 işçi, 51-64 yaş arası 598 işçi, 65 yaş ve üstü 147 işçi hayatını kaybetti. Salgının ikinci yılında Covid-19 nedenli ölenlerin 176'sı (yüzde 12,57) sendikalı işçi, 1224'ü ise (yüzde 87,43) sendikasız. “

KOCAELİ’DE 3.SIRADA

Salgının ikinci yılında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin şehirlere göre dağılımı şöyle; 268 ölüm İstanbul'da; 75 ölüm Ankara; 74 ölüm Kocaeli'nde; 61 ölüm İzmir'de; 53 ölüm Bursa'da; 42 ölüm Mersin'de; 40 ölüm Hatay'da; 38 ölüm Gaziantep'te; 36 ölüm Konya'da; 34'er ölüm Diyarbakır ve Kayseri'de; 30 ölüm… Muş ve Şırnak’ta ölen emekçi tespit edilemedi…”

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İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporunu yukarıda sizinle paylaştım.

Rakamlar çok ama çok yüksek…

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Limon sıkılması

ve Erdal İnönü!

Büro-İş Sendikası üyesi memurlar artan hayat pahalılığını protesto etti. “Limon gibi sıktınız, posamızı çıkardınız. En az 3 çocuk yap dediler, biz günde 3 kuyruğa giriyoruz, kendileri 3 maaş alıyor. Otogazlı aracı tezekliye çevirebilir misiniz? Mazot 21, hedef 23” pankartları açtılar. Limon kesip sıktılar, “Ayçiçek Yağı” ve “Püskevit” pankartları ile de hükümete gönderme yaptılar. Limon sıkılması, akıllara SHP lideri Erdal İnönü’nün 1987’deki seçim kampanyasını getirdi. Erdal İnönü "Bütün vatandaşlara sesleniyordu, 5 yıl daha limon gibi sıkılmaya gücünüz var mı?" diye soruyordu. Sonuçta, Turgut Özal’a karşı yüksek bir oy almıştı.