Selahattin Uyuşan’a veda…

2010 yılında KYÖD’de yapılan şiir işliği dersliğinin kapısından içeri ilk defa girdiğimde gördüğüm ve tanıdığım değerli insanlardan birisiydi Selahattin Uyuşan. O zamanlar gözümde sadece bir hocaydı, şiir tarihini anlatan bir hoca. İlerleyen zamanlarda babamla yaşıt olduğu için kendisine sevgi ve saygı duyduğum, oğluma ve pek çok gence dede özlemini yaşatmayan, bizlere şiir tarihi hakkında bütün bildiklerini öğreten bir eğitmen oldu. Ben şiir ezberleyemediğim için her ezbere şiir okuduğunda kendisini hayranlıkla dinlediğim, bütün bildiklerini kimseden esirgemeyen bir büyüğüm ve daha pek çok özellikleri saymakla bitmeyecek kadar değerli bir hocaydı. Şiir işliğindeki derslere her hafta aksatmadan katılırdı. Çok bilgili, kültürlü bir insandı. Okumayı çok severdi, okumayı seven her insanın isteyeceği gibi ölüm ona yaklaşana kadar okudu. Evine ilk gittiğimde müthiş bir kütüphane ile karşılaşmıştım. Kütüphanesinde on binin üzerinde kitabı vardı. Bu kütüphaneye dahil Selahattin Uyuşan için önem taşıyan şiir kitapları koleksiyonu ve dergi koleksiyonları da vardı. “Gırgır dergisi”, “Tercüme dergisi”, Yazarlar Sendikasının yayınladığı “Yazko Edebiyat dergisi”, yayımlayanlar arasında Asım Bezirci’nin de bulunduğu “Gösteri dergisi” bu koleksiyonun önemli parçalarıydı.

Şiiri ve şiir tarihini iyi bilen biri olarak tanıdığımız Selahattin Uyuşan’ın şiire ilgisi, şiiri sevmesi küçük yaşlarına dayanmaktadır.

Selahattin Uyuşan 1925 yılı Amasya doğumlu olup çocukluğunun büyük bir bölümünü Sivas, Kayseri ve Erzincan da geçirmiş. 1939 yılında şiir sevdasını arttıracak kişi Asım Bezirci ile tanışmış ve çocukluklarında başlayan arkadaşlıkları Asım Bezirci’nin Sivas Madımak otelinde yanarak ölümüne kadar dolu dolu devam etmiştir. Selahattin Uyuşan için “her zaman diliminde onun izi ve düşünceleri vardı” diyecek kadar değerli birisiymiş Asım Bezirci.

Erzincan da yaşadıkları deprem sonrasında kitapçılara, ulaşım zorluğu yüzünden kitaplar gelemiyor, dolayısıyla heybesinde kitap satan satıcılarda daha çeşitli kitaplar bulunuyormuş. Selahattin Uyuşan bu gezici kitap satıcılarından en iyi şekilde yararlanmış. Özellikle dünya klasiklerini okuyarak…

Varlık ve Yücel dergilerini takip ediyor ve kütüphanesinde o yıllarda dört bine yakın kitabı bulunuyormuş. Bu kitapların beş yüz altmışı şiir kitabıymış.

Selahattin Uyuşan, 1957 yılında İzmit’e gelmiş ve İzmit’teki edebiyat hayatı “Seka Postası”nı yayımlayan kişilerle tanışmasıyla başlamış.

1962 yılında İzmit Lisesinin genç şairleri kendi şiirlerini okutmak için İstanbul’dan şairler getirterek Seka Lokalinde düzenledikleri geceye Selahattin Uyuşan da katılmaya başlamış ve Adnan Filiz’in yönettiği bu geceye Ümit Yaşar Oğuzcan, Özdemir Asaf ve Nevzat Üstün’de katılmış.

Selahattin Uyuşan, 1989 yılında İzmit Sabancı Kültür sitesindeki Halk Kütüphanesinde gençlere yönelik yapılan şiir toplantılarına da katılmış. Gençlere şiiri sevdirmek adına, onlarla şiir konuşmak, onlara eski şiirlerden örnekler verebilmek, şiir yazmaya özendirmek Selahattin Uyuşan için büyük bir kazanç olmuş.

Ayrıca Selahattin Uyuşan’ın, Sabancı Kültür Kütüphanesinden aldığı “devamlı okur plaketi” var.

“Umut veren gençlerle de karşılaştım. Rağbet eden çok olmasa da kütüphaneler dünya kültürüne en yakın duran merkezler oluyor. Orada tanıdığım bazı gençleri gelecek zamanlarda daha faal, kitaba ve şiire daha yakın olarak görebiliyorum. Bunların arasında Yüksel Yetkin’i ve daha pek çok isim görebiliriz” diyor ve o dönemlerde faaliyet gösteren sanat kahvesinin en iyi müdavimleri olduğunu söylüyordu Selahattin Uyuşan evinde gerçekleştirdiğimiz bir sohbet sırasında.

Pek çok etkinlikte bulunan Selahattin Uyuşan, Kocaeli Üniversitesi Şiir Etkinlikleri Birimi üyesiydi. Bu biriminin yayımladığı “Akademi Gökyüzü” dergisinde pek çok şiiri yer aldı. KYÖD’de yapılan şiir işliği çalışmalarını yürüten Aydili Sanat topluluğunda şiir tarihi eğitmenliği yaptı. “Aydili Sanat” dergisinin her sayısında yazı ve şiirleri yayımlandı.

2007 yılında ilk kitabı “ekin yatağında uyandı” adlı şiir kitabı yayımlandı. 2012 yılında yayımlanan “aydili şairleri antolojisi” nde şiirleri bulunuyor. 2014 yılında ise “geçmişi çağırmak” adlı son anı kitabı yayımlandı. Ve Selahattin Uyuşan’ın daha pek çok yayıma hazır dosyaları bulunmakta.

İzmit bir belleğini daha kaybetti.

Selahattin Uyuşan iki yıl öncesine kadar hayatını Tütünçiftlik’te devam ettirmiş, iki yıldır Kocaeli - İzmir arasında gidip gelerek kızıyla birlikte yaşamını sürdürmüştür. Üzücü ama maalesef geçtiğimiz Çarşamba günü ( 09.03.2022) kendisini kaybettik.

Selahattin Uyuşan bizler için unutulmaması gereken bir değer. Unutmamak için neşeli tavırlarıyla, eserleriyle ve geride bıraktığı bilgi birikimiyle her zaman bizlerle yaşayacak. Huzur içinde uyu Selahattin hocam.