Lütfü Savaş’ın “Hatay uyarısına” kulak veren yok mu?

Önce CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın o uyarısına kulak verelim.

Lütfü Savaş, SÖZCÜ’den Erdoğan Süzer’e verdiği röportajda satırbaşlarıyla diyor ki:

*Suriyelilere vatandaşlık, seçme ve seçilme hakkı verilmesi büyük hata oldu. Böyle giderse biz azınlığa düşeceğiz. 12 yıl sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Suriyeli olacak.

*Toprak almaları yasak ama Türk ortakları üzerinden ara senediyle sürekli toprak alıyorlar. Uyarıyorum, Hatay gidiyor.

*Hatay'ın nüfusu 1 milyon 670 bin. Resmi verilere göre 500 bin civarında Suriyeli var. Ama gayri resmi sayı 800 binin üzerinde. Yaklaşık her 2 kişiden biri Suriyeli.

*Hatay'daki doğumların yüzde 75'ini Suriyeli kadınlar yapıyor. Yeni doğan her 4 çocuktan 3'ü Suriyeli. Savaş psikolojisi hormonları bozmuş. 11 ayda doğum yapan, 6 yılda 6 çocuk yapan Suriyeli kadınlar var. Çoğunun 3-4 eşi var ve hepsi de çok çocuk yapıyor.

*Demografik yapı bizim aleyhimize gelişiyor. 12 yıl sonra belediye başkanının Suriyeli olması hiçbirimizin hoşuna gitmez.”

*Reyhanlı'da Suriyeli aday olsaydı seçimi açık farkla kazanırdı. Birçok ilçede denge değişiyor. Türk vatandaşları 12 yıl geçmeden KKTC'de vatandaş olamıyor. Suriyeli niye hemen vatandaş oluyor.

*Atatürk'ün milli sınırlara kattığı son yer burası. Bu coğrafyada zemin kaygan. Hatay giderse her yer gider. Hatay elden gitmesin diye mücadele veriyoruz. Ancak tek başıma ben çözemem, bu milli mücadeleyi asıl Ankara vermeli.

*Tanju Özcan Bey (Bolu Belediye Başkanı) kadar sert konuşmuyorum, ama burada durum hiç iyiye gitmiyor. *Hatay'da ihracat, ithalat, altın ticareti Suriyelilerin elinde. Çok zenginleştiler. Kazandıkları parayla tarla, arsa, ev alıyorlar. Suriyeliye toprak satışı yasak. Vatandaş olan konut alıyor. Olmayanlar bu yasağı ara senediyle deliyor. Ara senediyle ticari ortağının üzerine arsaları, arazileri, tarlaları alıyorlar. Ablam müteahhitten ev aldı, sahibi Suriyeli çıktı. Her yerdeler.

*Maliyetler yüzünden çiftimiz ekip biçemiyor, yüzde 75'i çiftçiliği bıraktı. Onların tarlasını Suriyeliler alıyor. Devletin kaymakamı Suriyelilere fon buldu, çilek ektirdi, kalkındırdı. Ama kendi vatandaşına destek olmadığı için bizimkiler tarlasını satıyor. Çiftçimiz gitmesin diye şimdi biz destek oluyoruz.

*Suriyeliler çok fazla çöp üretiyor, çok aşırı su tüketiyorlar. Yeşil alanları bizden fazla kullanıyorlar. Kültürel olarak aramızda en az 35-40 yıl var.

Şu tehlikeye bakar mısınız?

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Suriyeliler hakkında yaptığı açıklamalardan sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın üzerine de çullanmışlardı, biliyorum, aynı tepkiyi şimdi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a da verecekler.

Lütfü Savaş’ı “ırkçılıkla- faşistlikle” suçlayacaklar.

İşi “Müslümanlığa” vurup, “Ne yani, onlar bizim din kardeşimiz” diye yüklenecekler.

Ben geçmişte Tanju Özcan’ı da desteklemiştim, bugün Lütfü Savaş’a da hak veriyorum.

Bolu’da Suriyelilerin varlığı “kent huzuru” için önemliydi, ancak Hatay’daki durum “milli varlığımız” için tehlikeli.

Dönün, Lütfü Savaş’ın sözlerini bir kez daha okuyun.

“12 yıl sonra Hatay Suriyeli bir belediye başkanına teslim edilecek” diyor.

Sadece Hatay mı?

Güneydoğu’daki sınır il ve ilçelerin durumunu bir inceleyin, pek çoğu aynı tehlike ile karşı karşıya.

Kilis’in durumunu ele alın, Kilis Hatay’dan daha önce Suriyelilerin eline geçiyor.

Biz hâlâ Suriyelilerin Türkiye’ye sığınmasını, saf saf “savaştan kaçma” olarak kabul ediyoruz.

Planlı bir göçe zorlamaydı, yapılan.

Aşağıdan vurdular, Suriye’nin kuzeyindeki halkı bizim tarafa gönderdiler, boşalttıkları bölgeye de Kürtleri yerleştirdiler.

Suriye’nin kuzeyini böylece tamamen “Kürt yurdu” yaptılar.

Bizim Güneydoğu ne oldu?

“Toplumun demografik yapısı” tamamen değişti.

Amaçları da zaten bu idi.

İşte Belediye Başkanı Lütfü Savaş da uyardı, “Hatay elden gidiyor” dedi.

Ben, emperyalist ABD’nin kafasındaki “hinliği” şimdiden söyleyeyim.

Toplumun demografik yapısının değiştiğini ileri sürüp, ileride Güneydoğu Anadolu’da “Türk-Kürt-Arap Federasyonu” kurulmasını zorlayacaklar.

Bu da milli bütünlüğümüzün bozulması, Türkiye’nin parçalanmasının başlangıcı demek.

Bu tehlikeyi görmüyoruz, uyarılara kulak asmıyoruz.

Türkiye üzerine oyunlar oynanıyor, ülkeyi yönetenler sus pus!

Dün Ege’deki Türk adalarının Yunanistan tarafından işgali, bugün Hatay ve Güneydoğu’daki diğer şehirlerin Suriyelileştirilmesi…

Bakalım bu işin sonu nereye varacak?

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FOTO BURAZ BÜYÜK VERELİMMM

Lütfü SAVAŞ