Çanakkale savaşları ve Mustafa Kemal…

Her savaşın ekonomik ve siyasal nedenleri vardır.

Ve her savaş, ekonomik ve siyasal değişimlerin temel nedenidir.

Çanakkale Savaşları, 1.Dünya Paylaşım Savaşı’nın bir cephesidir.

Peki, bu dünya savaşı NEDEN çıkmıştır?

“Fransız İhtilali” ile yayılan “MİLLİYETÇİLİK” düşüncesi nedenlerden biridir. Yani; siyasi neden!

Ama en önemli neden ise; hammadde ve sömürge arayışları ve silahlanma yarışının hızlanmasıdır. Yani; ekonomik neden!

Avrupa kıtasında “ULUS DEVLETLER” kurulmuştur.

En büyüğü “Birleşik Krallık” yani İngiltere’dir. Dünyanın dört bir yanında sömürgeleri vardır.

Almanya ise, “Ulusal Birliğini” en son kuran ülkedir. O da İngiltere gibi, sömüreceği küçük ülkeler aramaktadır!

Ya koca Osmanlı?

16. yüzyıldan itibaren yokuş aşağı giden bir Osmanlı vardır!

En büyük neden; BİLİM, TEKNOLOJİ ve EKONOMİK alanda geri kalmasıdır.

Kanuni döneminde Fransızlarla başlayan KAPİTÜLASYONLAR, zamanla başka ülkelere de tanınmış, ülkenin üretim, ticaret ve banka düzeni yabancıların eline geçmiştir!

Güçlenen Batı ülkeleri ve özellikle İngiltere, Osmanlı’yı Avrupa’dan çıkarmaya kararlıdır.

Osmanlı, 1854 Kırım Savaşı nedeniyle İngiltere’den ilk dış borcu almış, daha sonra da dış borçları artarak ödenemez hale gelmiş. Alacaklı ülkeler, 1881’de Duyun-u Umumiye ile Osmanlı’nın tüm üretim kaynaklarına ve vergi gelirlerine el koymuş!

Alman İmparatorluğu da Osmanlı’ya “DOST” olarak yaklaşmış, önce “Ordunuzu geliştirelim” önerisiyle Goltz ve Limon Von Sanders gibi paşalar Osmanlı’ya çökmüşler!

Sonra, Osmanlı’yı yeni borç yükü altına sokarak Alman ağır sanayinin modern silahlarını aldırmışlar!

Eee, silahlar bir gün kullanılmak içindir!

Osmanlı yönetimini ikna ederek ilk dünya savaşına sokmuşlar!

Osmanlı bu savaşta birçok cephede savaşmıştır; Kafkasya, Süveyş Kanalı, Hicaz-Yemen, Irak, Suriye-Filistin ve ÇANAKKALE cephelerinde Çarlık Rusya, İngiltere ve Fransızlara karşı savaşmıştır.

Çanakkale ve Mustafa Kemal

Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşı’na girişi, Alman Souchon (Şason) komutasındaki Goben ve Breslau zırhlılarının boğazlardan geçip, İstanbul’da Türk bayrağı çekerek Karadeniz’de Rus gemilerini ve kıyılarını topa tutmasıyla başladı. Bu iki geminin adı daha sonra “Yavuz” ve “Midilli” oldu.

Çarlık Rusya, silah, mühimmat ve erzak sıkıntısı yaşıyordu. Bu nedenle İngiltere ve müttefik deniz güçleri boğazlardan geçerek Karadeniz’e ve Rusya’ya ulaşmak istiyorlardı.

1915’de saldırıya geçtiler. Güçlü top atışları ve özellikle NUSRET mayın gemisinin mayınları altında kalarak başarısızlığa uğradılar.

“İtilaf Devletleri” 18 Mart 1915’de Gelibolu Yarımadası’ndan kara saldırısına geçtiler.

İşte bu savaşta, 19. Tümen Komutanı ve henüz 34 yaşındaki Yarbay Mustafa Kemal’in dehası ve mücadele gücü karşısında çöktüler!

Ve, elbette ki;

Çanakkale Savaşı’nın başarısında henüz 15 yaşındaki gençlerin, TIP fakültesi öğrencisi askerlerin emekleri ve kanları vardır. Bu savaşın kahramanları onlar ve Mustafa Kemal’dir.

İlk Paylaşım Savaşı sonunda Almanlar, Avusturya-Macaristan’nın yanı sıra Osmanlı da yenik sayılmış ve SEVR Antlaşmasıyla ülke kazanan devletlerce işgal edilmiştir.

İşte, Anadolu insanlarıyla omuz omuza vererek, bu toprakları yabancı işgalinden kurtarıp CUMHURİYET düzenini kuran Mustafa Kemal, bu onurlu ulusun bir sülalenin ve yabancıların egemenliğinde yaşamasına karşı koyarak, “Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti” olarak yaşamak umudu ve inancıyla TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ni kurmuş ve bu ulusun ATASI-ATATÜRK olarak tarihe yazılmıştır!

Kim ne halt ederse etsin!

Mustafa Kemal ATATÜRK ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ sonsuza kadar yaşayacaktır!