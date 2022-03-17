Bugün içimden “Hırsız vaaar!” diye bağırmak geliyor

Bugün 18 Mart 2022.

Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yıldönümü.

Coşkuluyum, gururluyum.

Ama bir taraftan da içimden “Hırsız vaaar!” diye bağırmak geliyor.

Sanki gizli bir el uzanmış, cebimden bir şeyler tırtıklıyor.

Sadece benim cebimden değil, senin, onun, hepimizin cebinden.

Kim bu hırsız?

Hırsız, kişi değil, bir sistem.

“Hazine garantili yap-işlet-devret” sistemi…

Bu sistem yeni değil, hepimiz biliyoruz.

Nereden biliyoruz?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden biliyoruz.

Nereden biliyoruz?

Avrasya Tüneli’nden biliyoruz.

Nereden biliyoruz?

Osman Gazi Köprüsü’nden biliyoruz.

Nereden biliyoruz?

Ankara Garı’ndan biliyoruz.

Nereden biliyoruz?

İstanbul Havalimanı’ndan biliyoruz.

Nereden biliyoruz?

Şehir Hastaneleri’nden biliyoruz.

Nereden biliyoruz?

Zafer Havalimanı’ndan biliyoruz.

Köprü, tünel, hastane, havaalanı…

Hepsi; araç garantili, yolcu garantili, uçuş garantili, hasta garantili…

Köprüden yeteri kadar araç mı geçmedi, gar binasına yeteri kadar yolcu mu girmedi, havalimanından yeteri kadar uçuş mu yapılmadı, hastanelere yeteri kadar hasta mı gelmedi; aradaki fark “devlet kasası”ndan!

Devletin kasasındaki para kimin?

Senin, benim…

Aslında geçmediğimiz köprüye, uçmadığımız havalimanına, yolumuzun hiç düşmediği Ankara Garı’na, yatmadığımız Şehir Hastaneleri’ne bizler de para ödüyoruz.

Vergilerimizle ödüyoruz, daha yıllarca ödeyeceğiz…

İktidar; bu projeleri devlete değil, malum yandaş şirketlere yaptırdı, hesapsız kitapsız hayali “garantiler” verdi, milleti soyduruyor.

Bizi soyuyorlar, bizden sonra çocuklarımızı da soyacaklar.

Öylesine bitmez tükenmez bir “soygun düzeni” kuruldu.

Soyguna bugün “1915 Çanakkale Köprüsü” de ekleniyor

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Soygun sistemine bugün açılacak “1915 Çanakkale Köprüsü” de ekleniyor.

Ne yazık ki, öyle.

Bugünden itibaren cebimize bir başka el daha uzanacak, cebimizdeki para biraz daha eksilecek.

Çok fazla rakamla kafanızı şişirmek istemiyorum…

Bu proje de “araç geçiş” garantili.

Garanti edilen günlük araç geçiş sayısı, 45 bin.

Yılda 16 milyon 425 bin araç geçişi garanti edilmiş.

Köprüden otomobil geçiş ücreti, 15 Euro.

Köprüden günde 45 bin değil de 10 bin araç geçti, geri kalan 35 bin aracın geçiş ücretini devlet ödeyecek.

Yani o para, senden benden, vatandaştan çıkacak.

Bugüne kadar Çanakkale Boğazı’nda karşıdan karşıya geçişi feribotlar sağlıyordu.

Feribotları işleten Gestaş firması, geçenlerde günlük ve yıllık geçiş verilerini paylaştı.

Karşıdan karşıya günlük ortalama 10 bin, yıllık 3.5 milyon araç geçiyormuş.

Günlük 45 bin nerede, 10 bin nerede?

Yıllık 16 milyon 425 bin nerede, 3.5 milyon nerede?

Köprü açılınca bütün araçlar köprüden mi geçer?

Geçmez…

Çünkü feribot bir otomobili 95 liraya taşıyor, yolcu başına da sadece 6 lira alıyor, bir otomobilin köprüden geçişi ise 15 Euro (250 lira civarı).

Köprüden geçiş, sadece 30 dakika kazandırıyor.

Araç sahibi, 30 dakika için 155 lira fazladan para öder mi?

Nasıl bir hesap kitap, anlamak mümkün değil.

Uzmanlar hesaplamışlar…

Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarına ödenecek tutar, vatandaşın sırtına 7 milyar Euro’luk yeni bir yük daha getiriyormuş.

Diğerlerinin yükü yetmezmiş gibi, bir yük daha…

Kambur üstüne kambur…

Karadelik üstüne karadelik…

Bize hiçbir yararı yok, bizden götürdüğü çok!

Sadece bana bırakmayın, haydi hep beraber “Hırsız vaaar!” diye bağıralım.