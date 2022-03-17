İzmit’in modern kızları…

Kocaelispor Çukurbağ’ta kuruldu…

1965’te kuruldu 1966’da profesyonel oldu…

Nasut Kayalı amca kurmuş…

Rahmetli babam başta olmak üzere herkes üye olmuş…

Bunlar benim haklı gururlarım…

Kocaelisporlu olmak gurur vesilesidir…

Şandır…

Şereftir…

Bunun için kulübe ve camiaya hakaret edenler buradan defolup giderken, arkalarından teneke çalarım…

Adam zirvedeyken., bol bol gol atıp havasını da atarken, kendini Kocaelisporlu sayıp da bana hakaret eden bit yavruları, şimdi köşe bucak önümden kaçıyor…

Bir çok kişi “Yine sen haklı çıktın ağabey” diyor…

Adam koskoca Kocaelispor’u ‘aptal’ yerine koymaya kalkışınca bir tek ben direndim…

“Messi olsa canı cehenneme” dedim…

Hiç saygı duymadım…

Bize ’amatör’ diyen kişi, ağaçta polenken, biz Sporting Lizbon’a Portekiz’i dar ediyor, Süper lig’in zirvesinde açık ara şampiyonluğa koşuyorduk…

Aptallar bunu anlayamazdı…

Ama bana soysal medyadan sallayanlar, küçük Dino’yu görmüşlerdir sanırım…

Neyse…

Rahmetli halalarım Kocaelispor kurucu üyelerindendi…

Sürmanşetteki bendeniz ile halamın Foto Çınar imzalı Baç’ta çekilmiş fotosu belgedir…

Azize halam benim en yakın arkadaşımdı…

Cenazesi çok kalabalık ve sportif oldu…

Volki, Dilek ve ben herkese çok çok teşekkür ediyoruz…