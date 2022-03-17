Eerken seçim ihtimali hâlâ var

AKP+ MHP uzun süredir çalıştıkları Seçim Yasası değişiklik teklifini açıkladı. Teklifin Cumhur İttifakının çoğunlukta olduğu Meclis’te kabul edilmesi bekleniyor.

Değişiklik teklifini açıklayanlardan MHP'li Feti Yıldız "Bu kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. Erken seçim tartışmalarına son verilmiştir…" dedi.

Gerçekten erken seçim tartışması sona erdi mi? Seçimler normal zamanında yani Haziran 2023’te mi yapılacak? Bundan emin değiliz.

Çünkü iktidar her geçen gün zayıflamaya devam ediyor. Ekonomik sıkıntıların azaltılması, mevcut zihniyet ve yönetim anlayışıyla mümkün olamayacak gibi görünüyor.

Bir diğer sıkıntı, zamanında yapılacak bir seçimde R. Tayyip Erdoğan aday olamayabilir. Çünkü Anayasaya göre 2 dönem Cumhurbaşkanlığı yapan kişi 3. Defa aday olamaz. Anayasa’nın çok net hükmüne rağmen neden “aday olamayabilir” diye net olmayan bir ifade kullandığımı sorabilirsiniz.

Çünkü bu konuda son kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verecek. Ve “Erdoğan bu kurulun kararını şimdiden garanti altına almıştır” şeklinde bir inanç var.

Bağımsız ve tarafsız yargıya olan inancın en fazla sarsıldığı bir dönemdeyiz. Yüksek Seçim Kurulu’nun önceki seçimlerde sandıkların kapanmasına az bir süre kala mühürsüz oyları geçerli kılarak seçim sonucunu etkilediğini biliyoruz. İstanbul B. Belediye seçimlerinde AKP’nin “bir şey olmadıysa bile muhakkak bir şey olmuştur” tarzı itirazlarını kabul edip seçimleri yenilettiğini de unutmamız mümkün değil.

Bu durumda dahi ben süresinde yapılacak bir seçimde YSK’nın kararının “R.T. Erdoğan 3. Defa aday olamaz” şeklinde olabileceğini düşünüyorum. Belki de meseleye duygusal bakıyorum. Bir hukukçu olarak yılların hakimlerinin “vicdanları ile cüzdanları arasına sıkıştırılamayacağına”, tamamen yasalara ve vicdanlarına göre karar vereceklerine inanmak istiyorum.

Diyelim ki, Erdoğan YSK’nın kendi lehine karar vereceğini garantiledi. Bu mesele o kadar açıkça hukuka aykırı ki yıllarca tartışılacaktır. Oysaki TBMM erken seçim kararı alırsa Erdoğan anayasal olarak tekrar Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.

Bu tartışmalı duruma sebebiyet vermemek için Erdoğan, TBMM’nin erken seçim kararı almasını sağlayabilir. Hatta ekonomi daha kötüye giderse erken seçime mecbur kalabilir.

Muhalefet bir erken seçime destek verecektir. Çünkü Erdoğan’ı yenerek iktidar olma fırsatı hiç bu kadar yakın olmamıştı.

Bu değişiklikler Nisan 2022 içinde kabul edilirse, Nisan 2023’ten öncesinde yapılacak bir erken seçimde seçim kanunundaki bu yeni değişiklikler uygulanamaz.

Yani hala erken seçim ihtimali var ve bu yapılacak değişiklikler ilk seçimde uygulanmayabilir.

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SİYASET MÜHENDİSLİĞİ İLE SEÇİM KAZANAMAYACAKLAR

AKP ve MHP’nin ortak hazırladığı seçim yasası değişiklik teklifi tam bir siyaset mühendisliği projesi. Masa başında iyi çalışılmış, Millet İttifakına karşı mayınlar döşenmiş bir metin bu.

Milli iradeye saygısızlıkla da olsa, demokrasi ilkelerine aykırı da olsa, asla adil olmasa da, ahlaka ve etik kurallara ters olsa da “yeter ki biz kazanalım” mantığıyla çalışılmış.

Teklif metni “Kamu yararı düşüncesi olmaksızın, yalnızca özel çıkarlar için veya yalnızca belli partilerin veya kişilerin yararına olarak” hazırlanmış.

Önceki seçimde olduğu gibi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı sıfatını taşıyan Erdoğan devletin bütün gücünü, imkanlarını kendisi ve partisi lehine kullanabilecek. Muhalefet fiilen seçimin tarafı olan devlete karşı mücadele edecek.

Teklifte öncelikle DEVA ve Gelecek Partilerinin ve oy oranları küçük DP, SP, MP, BBP gibi partilerin önünü kesmek için tuzaklar hazırlanmış. Küçük partilerin oylarının ittifak partilerine değil, büyük partinin hanesine yazılacağı bir sistem kurgulanmış. Buradan MHP de zararlı çıkacak.

Bu durumda oy oranları küçük partiler büyük partilerin içinden aday göstermeye mecbur olacak.

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EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYAR MI?

Bu teklif geçen seçimdeki oy oranları göz önüne alınarak hazırlanmış. Fakat o seçimden bu yana köprülerin altından çok sular geçti. Ekonomik kriz, sağanak yağmur gibi zamlar, hayat pahalılığı ve derin yoksullaşma yüzünden Cumhur İttifakının oyları eridi ve artık Millet İttifakının çok gerisinde kaldı.

Birçok ankete göre AKP hala birinci parti durumunda olsa bile, CHP ile başa baş görünüyor. İYİ Parti yükselişini devam ettiriyor. Seçime kadar olan sürede bu eğilim devam ederse AKP’nin birinci parti olacağı varsayımına dayalı hesap ters tepebilir.

MHP’nin AKP listelerinden adaylar göstermesinde taraflar anlaşmışlar gibi.

DEVA ve Gelecek Partilerinin CHP listelerinden aday göstermeleri halinde bu partilere AKP’den gelen bir kısım oyların geri döneceği varsayılıyor. Bu varsayım temelsiz değil.

Acaba DEVA ve Gelecek Partilerinin İYİ Parti içinden aday göstermeleri söz konusu olursa ne olur?

Bu arada MHP’nin bütün illerde veya bir kısım illerde AKP’den aday göstermek zorunda kalması durumunda MHP fire vermez mi? MHP’nin AKP güdümüne girmiş halini hiç beğenmese de eli 3 Hilal’den başkasına gitmeyen seçmen ampule mühür vurabilecek mi? MHP ava giderken avlanmış olmaz mı? MHP’nin de sırf bu sebeple de kayıpları olacağı kesin ama ne kadar bilmiyoruz.

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ÇARESİZ DEĞİLSİNİZ, ÇARE SİZSİNİZ

Küçük partilerin büyük partilerden aday gösterilmesi halinde her iki ittifakta da sarsıntılar olacaktır. Teşkilatlarda çalkantılara, seçmenlerinde kararsızlıklara yol açacaktır.

Ama tecrübeler gösteriyor ki, oyları hızla eriyen bir iktidar seçim kanunlarında oynamalarla, siyaset mühendisliğiyle kazanmaya çalışıyorsa işi bitmiştir.

Ülkeyi yönetemeyenler, seçimler için ince çalışmalar da yapsa, tuzaklar da kursa, bütün il ve ilçe seçim kurullarını yandaş hakimlere de teslim etseler çare olmaz.

Millet daha bir azim ve kararlılıkla oylarına ve sandıklara sahip çıkar ve siyaset mühendislerine gereken dersi verir.