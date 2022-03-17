Kocaeli zeytinlikleri kentleşmeye feda edildi

Yurdumuzdaki zeytinliklerde maden ocağı açılması girişimi kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Konu gündeme gelince biz de ilimizdeki zeytinciliğe bir göz atalım istedik.

Bir zamanlar bölgemizde bitkisel yağ ihtiyacını karşılamak için keten, pamuk, susam ve haşhaş gibi ekonomik değeri yüksek bitkilerin üretiminin yanısıra zeytincilik de yapılırdı. Bölgemiz tüm bunların yetişmesi için gerekli toprak ve iklim şartlarına sahipti. Kocaeli Yarımadası'nın iç kesimlerinde keten; İzmit Körfezi ve İznik Gölü çevresinde ise zeytin yetiştirilirdi.

İlin Karadeniz sahillerde zeytin yetişmese de eski batıklardan çıkan çok sayıda zeytinyağı amphoralarına rastlandı. Zeytinin varlığı o kadar değerliydi ki Ksenophon, Anabasis (On Binlerin Dönüşü) adlı eserinde, MÖ 401 yılı yazında geldiği Bitinya’nın Karadeniz sahilindeki en eski limanı Kalpe (Kerpe)'yi "zeytin ağacından başka her şey yetişir" diye tanımladı.

İzmit Körfezi çevresinin Akdeniz iklimi hüküm süren yerlerinde, düşük kalite yağ veren yabani zeytin ağacı (Delice) korulukları; buraların yerleşik sakinleri tarafından aşılanmak suretiyle zaman içinde kültür bitkisi olarak yetiştirildi. Çok uzun yaşama özelliğine sahip bu değerli bitki yaşlansa da kendini yenileyerek sökülmediği sürece zamana karşı durabildi.

Zeytincilik İzmit Körfezi'nin güneye bakan yamaçlarında yapıldığı gibi Ereğli, Tepeköy, Karamürsel ve Samanlı'da kendine uygun özel coğrafyasını buldu. Zeytin ve zeytinyağı üretenler kendi tüketim fazlalarını Darıca, Tavşancıl, İzmit, Karamürsel, Ereğli iskelelerinden İstanbul'a gönderip pazarlayabildi. Buralardaki yağ işlikleri yeni teknolojilerle tanışana kadar faaldi. İzmit'te Zeytinli Bahçe Camii, Akmeşe yakınlarında Zeytinburnu köyü, Tütünçiftlik'te Zeytunburnu ve Zeytunburnu Feneri zeytinle yakınlığın yerleşik isimleriydi.

Zeytin, Osmanlı mali denetimi altında ve yüksek ekonomik değere sahipti. Bu nedenle Osmanlı Hükumeti tarafından, yabani ağaçlara ehil ağaçlardan aşılama yapanlara yönelik on yıllık öşür(vergi) muafiyeti getirilmiş, 1894 yılında da yabani zeytin korulukları yakınındaki üreticilere aşılama zorunluluğu getirilmesi istenmişti.

Ziraat Nezareti, 1898 yılında kaliteli zeytin ürünleri üzerindeki ihracaat gümrüklerini kaldırmayı ve aşılı, iyi zeytin ağacı yetiştiren çiftçilere beş yıllık öşür muafiyeti vermeyi, zeytinin muhafazasında kullanılan tuzun fiyatının düşürülmesini önerdi. Bunlardan sadece tuz fiatının düşürülmesi, tuz tekeli üzerinde tam bir denetimi olan Düyun-ı Umumiye tarafından reddedildi.

Hükumet 1901 yılında yüksek üretim standartlarını teşvik için 10 kilogramın üzerinde iyi kalite yağ damıtanlara madalya verilse de zeytinyağı kalitesini artırma hep sorun oldu. Zeytinyağı ihracının miktarı ve değerinde artış olmadı. İlkel cendereler, yanlış imalat süreçleri ve düşük kaliteli zeytinler Anadolu zeytinyağı ihracatını sınırlamaya devam etti.

Zeytin ve zeytinyağı üreticisi de öşürle birlikte öşürün üç katı zeytin ve zeytinyağını, İaşe Umum Müdürlüğü'nün yerel yöneticilerle ortak saptayacakları fiyattan devlete satmakla yükümlüydü. Kocaeli zeytin üretim alanları, miktar ve değeri ile Osmanlı 1909-1913-1914 tarım istatistiklerinde yer aldı.

Cumhuriyet döneminde 7 Şubat 1939'da yürürlüğe giren 3573 Sayılı "Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun" ile zeytin fidanlığı oluşturulması, zeytinlerin aşılanması, bakımı gibi konularda uyulması gereken kurallar belirlendi.

Cumhuriyet döneminde başka bir yağlı tohumlu bitki olan ayçiçeği üretimi başladı. Keten tohumu değirmenlerinden çok, ayçiçeği yağhanelerine iş düştü. Endüstriyel margarinin raflarda yerini almasıyla Kocaeli yarımadasının yemeklik yağ ve bez ihtiyacını karşılayan keten tarımı azaldı, sonra da tamamen bırakıldı. Yağ üretilen keten tohumu değirmenleri (bezane) ve presler kullanımdan çıkarıldı, bir kısım kalıntıları eski üretimin tanıkları olarak köylerde bir köşede kaldı.

Bugün Kocaeli Vilayeti ekili alanlarında sadece ayçiçeği, dikili alanlarında da zeytincilik yapılmaktadır. Giderek eski zeytinlik alanları daralmaktadır. Kentleşmenin ağır faturası Körfez kıyılarındaki kadim zeytinliklere çıkmış; önce sanayi ve yazlık evler için sonra da "bina yoğun" yerleşim alanlarına terkedilmiştir.

Karamürsel zeytincilerinin on yağhanesinden bugün biri faaliyette. Zeytinciler perakende ve toptan sofralık zeytin satışı ile uğraşmakta; yağ üretimi için İznik ve Gemlik yağhanelerine yönelindi.

Her ne kadar "yeni zeytinlik alanlar açılacağı" haberleri alınıyor, saksıyla nakledilen yaşlı zeytin ağacı görüntüleri ile karşılaşılıyorsa da bunların çözüm olmadığı açıktır.

Ekim dikim alanlarının kanunla korunması ve kanunları işlemez hale getiren mekanizmaların da yolunun kesilmesi şarttır. Yoksa "Zeytinyağı: saflığın, sağlığın ve güzelliğin; zeytin tanesi: bolluğun, bereketin; zeytin ağacı: akıl, zafer ve ölümsüzlüğün; zeytin dalı: adaletin, huzurun ve barışın sembolüdür" diye anlamlar yüklediğimiz bu "ağaca hayat hakkı" çok sınırlı alanlarda kalacaktır.

Kaynaklar

Donald Quataert, Anadolu'da Osmanlı Reformu ve Tarım 1876-1908, İş Bankası Kültür Yayınları, İst.2008, s.246-247).

Zafer Toprak,Türkiye'de Milli İktisat, Yurt Yayınları, Ankara, 1982, s.292