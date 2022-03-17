Gençlerde tehlike büyük farkında değil misiniz?

“İş yeri komşum market müdürü sabah çayı içmek için yanıma geldi. “-Bu sabah sizin kapının önünde bir genç yatıyordu, hemen ambulans çağırdık hastaneye kaldırdık. “ dedi. Bunu duyunca kameralardan bir gün öncesini açtık olayı izlemeye başladık.

Bir çocuk geliyordu altında şort, üstünde bir atlet ayağında var ile yok arası terlikler. Eller kasılmış bacaklar tir tir titriyor. İstem dışı hareketlerle denge kaybı yaşıyor, bilinci yerinde değil. Sanki kör olmuş gibiydi yönünü bulamıyordu. Belli ki nerde olduğunu ne yaptığını bilmez bir halde. Ayağındaki terlikler düştü farkında bile değil. Beyin işlevini yitirmiş ne yöne gideceğini bilmiyordu. Evde ya da bildiği bir yerde olduğunu zanneder bir hali vardı. Zar zor anlaşılan hareketlerle sanki karşısında biri var ve ona bir şeyler anlatıyordu. Kusma hareketleri yapıyordu ve sanırım kusmaya çalışıyordu. Bir ara yere uzandı düştüğü yerde yürüme hareketleri yapıyordu. Hala yürüdüğünü sanıyordu.

O sırada sabah işe gelen yan market elemanı yerde yatanı gördü ve müdürünü çağırdı. Gelen herkes yardım etmek istiyor ama ne yapacağını nasıl yardım edeceğini bilmiyorlardı. Herkes çaresizdi. Kalbinin aşırı atımı kameralardan bile görünüyordu. Nihayet 112 geldi ve hastaneye götürdü. Hayatımda bu kadar hiçbir şeye üzülmemiştim. Aylardır gençler bana Bonzai kullanımın ne kadar yaygın olduğunu belirtmeye çalışıyorlardı. Ben ise pek ilgilenmemiştim. İçen birini canlı canlı görene kadar hiç ilgilenmedim. Tablo gerçekten vahimdi.”

Okuduğunuz bu üç paragraf 1 Eylül 2016 tarihinde gazetemizde çıkan köşe yazımdan bir kesitti.

O dönem “Bonzai” denilen sentetik esrar çok yaygındı. Adeta ülkemizde bir çılgınlık yaşanıyordu. Ve sonu ölümle bitiyordu. O dönem hali vakti yerinde olanların kötü alışkanlığı Esrar. Hali vakti olmayanların kötü alışkanlığı ise ucuza satılan Bonzai idi.

Bugün Bonzai çok yaygın değil, tehlikeli olduğu için satıcı köpekler cinayetten de yargılanmamak adına satımını yok denecek kadar azalttılar.

Peki, Bonzai satımı azalınca kullananda mı azaldı? Hayır! Bugün daha ciddi bir boyut alma yolunda Esrar, Hap, Bonzai, derken level atlayan satıcı ve kullanıcılar artık Eroine geçiş yaptılar ve tehlikeli boyutta yaygınlaştı.

Ben bunları sadece çevrede konuşulanlara göre yazıyorum. Gerçekte ailelerin ne yaşadığını, perdenin arkasında neler oluyor bilmiyoruz. Ama ürküyor, endişe ediyoruz.

Yıllardır bu tehlikeyi gündemde tutmaya çalışsak da nedense pek ilgilenen yok. Anladığımız, gördüğümüz şu ki; Hesapsız büyük paraların döndüğü bu girdapta satıcılar yasaklı maddeyi rahat satmak için bol keseden para dağıtıp ortalığı susturuyorlar.

Karamürsel küçük bir yer ve bu konuda hiçbir kurum ciddi bir çalışma yapmıyor. Ve bu konuda siyasi partiler ise hiç sesini çıkarmıyor.

Kaymakamlık, Belediye, Milli Eğitim, Emniyet, Jandarma ellerindeki olanakları ciddi kullanarak bunun önüne geçmelidir. Tehlikeli boyutlara gidiyor bu iş.

Eğer yirmi yıldır iktidardaki bir partinin Genel merkez çalışanları yasaklı maddeyi kullanırken çektikleri videoları ortalıkta dolanıyorsa bunun önüne hiç geçemezsiniz ve akıllarda birçok ciddi sorularda oluşur.

Karamürsel’de bununla uğraşmak gerekirken, gençleri uzak tutacak profesyonel yatırımlar yapmaya yönelmek yerine milletin paraları Hükümet Konağının yıkılmasına harcanıyor.

Kocagöl Sokak’ın yani eski 4 Temmuz İlkokulu’nun yerine Hükümet Konağı yapılması için anlamsız büyük paralar harcanacak. Hem de halkın, devletin büyük sıkıntıda olduğu bir dönemde.

İlk yapıldığı yıllarda 4 Temmuz İlkokulu neden yatay mimariyle iki katılı yapıldı hiç düşünmediniz mi? Yanına yapılan yeni bina depremde zarar görürken eski bina neden zarar görmedi hiç mi düşünmediniz?

O alana bir bina yapmak için bina parasının iki katıda toprak altına destek ve yalıtım parası harcanacak. Hâlbuki milletin açmaza girdiği bu dönemde hiçbir yeri yıkmasaydınız. Hükümet Konağının olduğu yerdeki esnafı mağdur etmeseydiniz, olmaz mıydı?

Ve kötü zamanda harcayacağınız bu büyük kaynağı gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya harcamak hiç mi aklınıza gelmedi?

Tehlike büyük söylenen doğru ise hap kullanımı ilkokul 4. sınıfa kadar indiği halk arasında konuşuluyor. Eğer İlkokullarda durum bu ise Ortaokul ve Lisede ciddi kullanım olduğunu düşünmemek aptallık olur.

Ve hiç kimse benim çocuğum bunu kullanmaz demesin, herkesin başına gelebilir. İlgili kamu kurumları ve ailelerin bu konuya çok ciddi eğilmeleri anında önlem almaları gerekir.

Karamürsel’de gençlere yönelik önleyici çalışmalarla, alınacak acil önlemlerle yaşanan bu kaos engellenebilir.

Sağa sola büyük puntlarla “Huzurun Başkenti” yazmakla, boy boy fotoğraflar çektirmekle sorunların üzeri maalesef kapanmıyor.

Aksine çoğalarak büyüyor ve çözülemez bir boyut alıyor.