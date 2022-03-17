Adnan Pala istifası Derince’de dengeleri değiştirir mi?

Geçtiğimiz haftanın en önemli siyasi gelişmelerinden biri Adnan (Ednan) Pala’nın istifası oldu. Ani bir karar ile Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Adnan Pala, Nevzat Doğan döneminde Derince’den İzmit Belediyesi’ne alınmış ve teknik birimlerden sorumlu başkan yardımcılığına getirilmişti. İhtiyaç duyulan, bilgi ve birikimi olan Adnan Pala uzun süre bu görevini yürütmüştü.

Derince’de önemli bir kitlesi olan Adnan Pala, İzmit’te görev yaptığı süre içerisinde merkez ilçenin de aranan isimleri arasına girmişti.

Bilgi ve becerilerini bu defa belediye başkanı olarak göstermek isteyen Pala, Derince Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu. Kalabalık bir katılımla adaylığını duyurmuş ve seçim çalışmalarına başlamıştı. Ancak, son anda Zeki Aygün’ün aday gösterilmesiyle Pala’nın planları 5 yıl ertelenmiş oldu.

Ancak AK Parti için zor bir bölge olan Derince’de Adnan Pala’nın desteğini almak çok önemliydi. Aygün’ün dışında başka bir aday da çıksa Adnan Pala’yı mutlaka yanına almalıydı.

Pala’nın etkisi zaten yapılan seçimlerin sonuçlarından sonra daha da iyi anlaşılmış oldu. 31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti’nin adayı Zeki Aygün 40.533 oy almıştı. CHP’nin adayı Sertif Gökçe ise 39.272 oy almıştı. Yani arada 1.261 oy farkı yaşandı. Bu da Adnan Pala’nın partisine küsmemesinin ve Zeki Aygün’ün yanında yer almasının ne denli önemli olduğunu ortaya koydu.

Peki, Pala neden görevinden ayrıldı?

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Yerel seçimlere 2 yıl kala Pala’nın istifa etmesi tesadüf mü?

Yukarıda da bahsettiğim gibi aslında Adnan Pala’nın gönlünde yatan, belediye başkan yardımcılığı değil, belediye başkanlığıydı. 2019 seçimlerinde Zeki Aygün’e destek vermesi için ikna edilen Adnan Pala’ya, ikna için “Önümüzdeki dönem adayımız sen olacaksın” denmiş olabilir.

Herkesin tahmini de bu yöndeydi. Ancak AK Parti Derince içerisinde ve belediye içerisinde aday olması beklenen pek çok isim de var.

AK Parti Derince’de, 2024 seçimlerinde adaylık yarışının 2019’dan daha sıcak geçeceği bugünden belli. Ancak Adnan Pala bu yarışın neresinde olacak?

Derince’de herkes bu soruyu soruyor. Kimine göre Adnan Pala, AK Parti’nin 2024 adayı olacak kimine göre ise, Adnan Pala farklı bir partinin Derince adayı olacak.

AK Parti, Pala’yı kaybetmeyi göze alırsa Derince’de başkanlık yarışı kaybedilebilir. Bu durumu göz önünde bulunduracak olan AK Parti, bakalım Pala konusunda nasıl bir strateji uygulayacak?

Aile hekimleri işletme maliyetlerini karşılayamıyor

Kocaeli Aile Hekimleri Derneği, sosyal medya postu yayınlayarak işletme giderlerinin arttığını ve bu harcamaları karşılayamadıklarını açıkladı. Evet, birçok kişinin bilmediği bir detay bu… Aile hekimlikleri yani eski adıyla sağlık ocaklarının işleyişine göre, her sağlık ocağı o merkezde görevli hekimler tarafından işletiliyor. Devlet bir ödenek veriyor, bu ödenek üzerinden de işletme maliyetleri karşılanıyor. Mesela tüm aile sağlığı merkezleri için hekimler kira ödüyor, su, elektrik, internet, doğalgaz, telefon, çalışan maaşları (hemşire, sağlık memuru), medikal malzemeler, laboratuvar giderleri, temizlik giderleri için harcama yapıyor. Ancak son dönemde bu giderlere gelen zam, maliyet giderleri için yapılan ödemeye gelen zammı geçince aile hekimleri de “Ödeyemiyoruz” diyerek içinde bulundukları zorluğu anlatmaya çalıştılar.

Alperen Şakacı 3’üncü kez baba oldu

Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, Lastik-İş Sendikası Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alperen Şakacı ile Nur Şakacı çiftinin üçüncü çocukları geçtiğimiz gün hayata ‘merhaba’ dedi. Bir kız ve bir erkek babası olan Alperen Şakacı’nın üçüncü çocuğu da erkek oldu. Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde dünyaya gelen erkek bebeğe ‘Ali Ömer Devlet’ ismi verildi. Bebeğin ve anne Nur Şakacı’nın sağlık durumları ise iyi. Şakacı ailesini tebrik ediyorum.