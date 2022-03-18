“Kaş yapayım derken göz çıkarmak” tam buna denir

Siz uluslararası bir iş insanı olsanız…

Bir ülkenin maliye bakanı bir toplantıda kürsüye çıkıp, sizi ülkesinde yatırım yapmaya davet etse ve “Bir problem yaşadığınızda bize hemen ulaşırsınız. En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde hızlı adımlar atıyoruz” dese…

Gidip o ülkede yatırım yapar mısınız?

Haydi söyleyin, yapar mısınız?

Veya düşünün, kim böyle bir ülkede yatırım yapmak ister?

Aklı başında, işini bilen bir iş insanı, yatırım için böyle bir ülke seçer mi?

Dediler ki, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Fransa’nın Cannes şehrinde GYODER’in (Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği) düzenlediği toplantıda aynen böyle bir konuşma yapmış.

Buldum dinledim.

Kulaklarıma inanamadım, bir kez daha dinledim.

Bu, düpedüz “Türkiye’ye yatırım yapın” konuşması değil, “Türkiye’ye sakın yatırım yapmayın” konuşması!

Kaş yapayım derken göz çıkarmış.

Dahası, konuşmasında bir de “itiraf” var.

Türkiye’nin “tek adam tarafından yönetildiği” itirafı…

Bakan Nebati’nin ne söylediğini ve ne söylemek istediğini, sözlerinden ne gibi anlamlar çıkabileceğini şöyle tane tane bir yazalım!

*Yabancı yatırımcı gelsin, yatırım yapsın, mevzuat filan önemli değil.

*Ne gerekiyorsa, cumhurbaşkanımız bir gecede hepsini yerine getirir.

*Bizde mevzuat, hukuk, kanun gibi şeylerin hiçbir hükmü yok. Biz tek bir kişiye bakarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a… Kanun da o, hukuk da o, mevzuat da o, aklınıza gelebilecek her şey o. Siz içinizi rahat tutun, gelin hiç çekinmeden Türkiye’de yatırım yapın.

Korkulan konuların resmi ağızdan itirafı

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Yabancı yatırımcı, uzunca bir süredir neden Türkiye’den uzak duruyordu?

“Hukuk” olmadığı için uzak duruyordu.

“Mal ve servet güvenliği” konusundaki endişeleri nedeniyle kapımıza uğramıyordu.

Eee, Bakan Nebati tuttu, yabancı yatırımcıların kafasındaki endişeleri bir bir itiraf ediverdi.

“Bizde her şey bir kişinin kararına bağlıdır. Kanuna göre değil, kişinin kararına göre hareket ederiz ” deyiverdi.

Bu saatten sonra kim gelir de Türkiye’de yatırım yapar?

Kendi kendinize sorun, siz olsanız yatırım için Türkiye’yi seçer misiniz?

Bir de “görünmeyen işsizlik oranı” var

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Her ay açıklarlar…

“Dar işsizlik oranı” şu.

“Geniş işsizlik oranı” bu.

“Dar işsizlik”, halen iş arayıp da bulamayanların oranı…

“Geniş işsizlik” ise, işsiz olduğu halde, iş bulmaktan umudunu kestiği için iş aramayı bırakanların oranı…

Peki, bu “görünmeyen işsizlik oranı” ne?

Şöyle:

Türkiye’de işgücüne katılım oranı, yüzde 53.9.

Bu oran, bazı Avrupa ülkelerinde çok yüksek.

Örneğin, İzlanda’da yüzde 84.2, İsveç’te yüzde 76.9.

Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması, yüzde 68.5.

Yani Türkiye’de nüfusun yüzde 53.9’u, Avrupa ülkelerinde ise ortalama yüzde 68.5’i çalışıyor.

İş gücüne katılımda, onlarla bizim aramızda yüzde 14.6’lık bir fark var.

Eğer ülkemizde işsizlikle gerçekten yüzleşmek istiyorsak, açıklanan oranların üstüne yüzde 14.6’lık farkı da koymamız şart.