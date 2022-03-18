Çanakkale geçilmez dedirttik

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile itilaf devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebesidir.

İşgalci itilaf devletlerinin ortak bir amacı vardı.

İstanbul'u alarak Çanakkale boğazını ellerine geçirip, kolayca Osmanlı İmparatorluğu üzerinde çeşitli yerleri zapt etme ve burada hak-hukuk sahibi olmayı hedefliyorlardı.

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Bu arada Alman müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak ittifak devletleri zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'na girmişlerdir, ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

Savaş sonucunda iki tarafta çok ağır kayıplar vermişlerdir.

Çanakkale Savaşı ilgili bütün ulusları özellikle de Avustralya ve Yeni Zelanda’yı derinden etkilemiştir.

Bu savaştan önce bu iki ülkenin vatandaşları Britanya imparatorluğunun yenilmez üstünlüğünden emindiler ve böyle bir imparatorluğun onları askeri seferlere çağrısından büyük onur duymuşlar.

Bu propaganda posterinde yer alan Anzaklı forması giymiş birçoğunun baba büyük savaşta sen ne yaptın? Sorusu onları şüphesiz etkilemiştir ancak Çanakkale Savaşı onların bu büyük güvenini derinden sarsmıştır.

Anzaklar için Çanakkale Savaşı'nın önemi çok büyüktür.

Çanakkale'den ayrılan Anzaklar savaşın başka yerlerde, cephelerde savaşmaya göndermişlerdir ve gittikleri her yeri Çanakkale'de yaşadıkları ile karşılaştırmışlardır.

Ülkelerine döndüklerinde kahraman gibi saygı görmüşler ve gözlerindeki Britanya İmparatorluğu'nun sonsuz gücü büyük bir yara almıştır. Hatta bitmiştir demek mümkündür. Avusturya ve Yeni Zelanda'da Anzak günü adı ile her yıl düzenli bir seremoni tekrarlar. Ayrıca Avusturyalı ve Yeni Zelandalı o gün toplanarak Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzakların çıkarma yaptıkları Anzak koyuna gelen atalarının savaştıkları bu yeri ziyaret ederler.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te Anzak kutlamaları sebebiyle gönderdi mesaj ülkeler arasında ve kıtalar arasında unutulmaz bir mesajdır. Bu mesaj dostluğu da pekiştirmiştir Mustafa Kemal Atatürk şu cümlelerle söylüyor, " Bu memleketin toprakların üstünde kanlarını döken kahramanlar Burada dost bir vatan toprağındasınız huzur ve sükun içinde uyuyunuz.

Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar gözyaşlarınızı dindiriniz evlatlarınız bizim bağrımızda huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır, onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Dünyada bunu savaştıktan sonra barışmasını bilen ve affedici olan liderlerin tek bir örneği vardır. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Varlığıyla biz gurur duyduğumuz kadar bütün dünya devletleri de gurur duyduklarını çok yakinen biliyoruz.

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Çanakkale hemen hemen her tarafı işgal edilmiş ülkemizin kurtuluşu için dönüm noktasıdır diyebiliriz tümen komutanı Mustafa Kemal saldırıya geçmek üzere askerlerine şu emri veriyor. Ben size taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum.

Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir. Türkler 18 Mart'ta kazandığı zaferden dolayı kendisine olan güvenini tazelenmiş Çanakkale boğazından geçilemeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir.

Bu nedenle Çanakkale geçilemedi Çanakkale geçilemez tarihi cümlesi kalplerimizde yerini ebedi olarak almıştır.

Çanakkale şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz.

Ruhları şad olsun.

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ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Makalemi yazdığım saatlerde Çanakkale'de tarihi köprünün açılışı büyük bir törenle yapılmaktadır.

Bu köprünün Çanakkale'mize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyoruz.