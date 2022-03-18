Buzdolabınızı açtığınızda en çok ne görmek istersiniz?

Ekonomik kriz devam ederken, zamların ardı arkası gelmezken, yapılan araştırmalar, Türkiye’de alım gücünün ne kadar azaldığını gözler önüne seriyor…

Metro Türkiye'nin, araştırma ve danışmanlık şirketi KONDA iş birliğiyle 31 ilde 2 bin 725 kişinin katılımıyla yeme-içme sektörüyle ilgili bir araştırma yaptı…

Araştırmada vatandaşlara buzdolabını açtıklarında ne görmek istedikleri de sorulmuş.

Sonuç ezici bir ağırlıkla, yüzde 63 ile et çıkmış…

Yani halkın yüzde 63’ü buzdolabını açtığında et görmek istediğini söylüyor…

Ne kadar acı bir tablo değil mi?

SEBZE YEMEĞİ AĞIRLIKTA

Araştırmada çarpıcı sonuçlar ortayı çıkmış…

Araştırmaya göre evde en çok sebze yemeği (%20) pişiyor, ardından pilav (%12), makarna (%11), bakliyat (%10) ve çorba (%10) geliyor.

‘Yeme İçme Araştırması'na göre artan yerlilik hassasiyetine rağmen markanın yerli olmasına dikkat edenlerin oranı sadece yüzde 25…

Araştırma Türk halkının sadece yüzde 32'sinin ambalaj bilgisini okuyormuş…

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Pandemi ile online alışveriş artsa da araştırmaya göre 10 kişiden 8'inin gıdayı görüp seçerek almak istediğini söyleyen Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng, ailecek alışverişin bir sosyalleşme olduğunu, bu deneyimi pratik ve zevkli hale getirmek için yatırımlara imza attıklarını anlattı.

EKONOMİK BUHRAN

Bekir Ağırdır, araştırmadan süzdüğü verilerle şu tespitleri yaptı: “Son 5 yılda kentte yaşayanlar yüzde 94'e çıktı. 3 kişiden 1'i kendini modern olarak tanımlıyor. Bu, siyasi bir tanım değil, tatile gitmek, dışarıda yemek yemek için para ayırabilmek… Pandemi ve ekonomik buhranla telaşlı bir modernleşme yaşanıyor ve kutuplaşma yumuşuyor. Ortadaki makul alan güçleniyor. Şu markayı asla almam diyenlerde büyük düşüş var.”

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Araştırmayı açıklayan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, sonuçları analiz ederken, “Bu sonuç, bir arzu, ekonomik buhranda bunalan insanların feryadı. Bu sonuç; ekonomik buhranda bunalan insanların feryadı” diyor…

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Et fiyatları uçtu…

Kıymanın kilosu 100 lirayı geçti…

Araştırmada, vatandaşların yüzde 63’ü buzdolabında et görmek istiyor…

Bu da Türkiye’de alım gücünün ne kadar azaldığını gösteriyor…

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2 ayda 3 milyona

yakın trafik cezası

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde edilen bilgilere göre 2022 yılının ilk iki ayında70 bin 247 trafik kazası yaşanırken, bu kazaların 23 bin 369’u sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldi. Kazaya neden olan diğer unsurlar ise yaya, araç, yol ve yolcu olarak belirlendi. . Bu kazalarda 269 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 34 bin 270 kişi ise yaralandı. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarının adetsel dağılımına bakıldığında ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere bu süre zarfında toplam 2 milyon 748 bin 142 ceza kesildiği saptandı. En çok trafik cezasının ise 2 milyon 232 bin 831 ile araç plakalarına kesildiği gözlendi.

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Mutfak tüpü resmen

ocak SÖNDÜRÜYOR!

Bir yıl önce 122 liraya satılan 12 kilogramlık mutfak tüpünün bugün fiyatı 300 lirayı aştı! Başka bir deyişle mutfak tüpü son bir yılda yüzde 146 oranında zamlandı. Fahiç zam karşısında vatandaş zor durumda. Mutfak tüpünün fiyatları maalesef ocak söndürüyor. Böyle giderse, ocakları sönenlerin sayısı daha da artacak… Tüpten ÖTV ve KDV’nin kaldırılması istendi…