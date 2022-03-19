Tarımsal ilaçları kullanırken dikkat edilecek noktalar

Saygıdeğer okuyucularım,

Bu yazımda sizlerle tarımsal ilaçları kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili bilgileri paylaşacağım.

1. Piyasada satılmakta olan hazır tarım ilaçları ile ilgili bakanlık tarafından incelenerek kullanıma ve satış izinleri verilmiş olan ilaçlardır. Bunların ambalajları üzerinde ruhsat, tarih, numaraları, hangi zararlı hastalığa karşı kullanılacağı, nasıl hazırlanarak uygulanacağı, zehirli olup olmadığı ve zehirli ise nasıl korunulacağı yazılıdır.

2. Yetiştiricilerin ilaçları kullanmadan önce etiket ve tarifnameleri dikkatle okumaları ve ona göre kullanmaları, zehirli olanları kilit altında bulundurmaları ve bunları asla yiyecek maddeleri ile bir arada bulundurmamaları gereklidir.

3. İlaçların kanunen kapalı kaplar içerisinde satılmaları gereklidir. Açık ilaç satılması yasaktır. Esasen açık satılan ilaçların karışık olması da kuvvetle muhtemeldir. Onun için yetiştiricinin ilaçları, bozulmamış ambalajlar içinde almaları gereklidir.

4. Yetiştiricilerin, ilaçları ambalajlarından çıkarılarak etiketsiz kese kağıda veya şişelere almaları sonradan bazı yanlışlıklara ve zehirlenmelere yol açabilir. Bunun için etiketsiz ilaç saklanmamalıdır.

5. Tarımsal ilaçların çoğu az veya çok zehirlidir, daima dikkatle kullanılmalı, çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklanmalıdır. İlaçların boş kağıt torbaları mutlaka yakılmalı, teneke kaplar mümkün mertebe ezilerek kullanılmaz hale gelmeden oraya buraya bırakılmamalıdır.

6. İlaçlar zamanla hem etkilerini kaybeder hem de fiziksel yapıları bozulur. Bu bozulmalar, çoğunlukla sıcakta daha çabuk meydana gelir. Bu sebeple ilaçları senelerce bekletmemeli ve çok beklemiş ilaçlar kullanılmamalıdır. Kısa bir müddet için bekletilecek ilaçlar, serin yerlerde durmalıdır. Yalnız her ilacın bekleme müddeti birbirinden farklıdır.

7. Yetiştiricilerin bahçelerine geniş bir mücadeleye geçmeden önce tarım organlarına başvurması, mümkünse ilgililere bahçesini yerinde göstermesi veya hiç olmazsa hastalıklı bitkilerden örnek göstermesi kendi yararına olur.

8. Tarımsal mücadelenin başarılı olmasında bazen ilaç kadar kullanılan ilaçlama makinesi de etkili olur. İlacı ince sis halinde atan, yüksek tazyikli, motorlu makineler veya atomizör kullanılması sağlıklı olur.

9. Sebze bahçelerinde görülen zararlı böceklere karşı yukarıda söz konusu edilen tarım ilaçlarıyla yapılacak savaşta yetiştiricilere yardımcı olan sığırcık kuşu, çavuş kuşu, kirpi, kör yılan gibi böceklerle geçinen hayvanları korumak; onların bahçe civarında yuva yapmalarını kolaylaştırmak, ağaçlara kutular koyarak yumurtlamalarına veya yavru çıkarmalarına yardım etmek, her yetiştiricinin yararına olur.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe