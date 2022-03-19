Çanakkale’den günümüze mesaj

Zorluklar içerisinde kazanılan zaferler, bilhassa bağımsızlığı inşa ediyorsa milletler için birer gurur vesilesidir.

Çünkü azmi ve gayreti teşvik eder.

Birleştiricidir.

Çünkü zorluklara rağmen bir bütün olunduğunda şartlara esir olmanın değil, şartları esir etmenin bile mümkün olduğunu gösterir.

Farklılıkların bir amaç etrafında birleştirildiğinde zenginlik olacağını ortaya koyar.

Ümitsizliği giderir.

Çünkü şartlar ne kadar zor olursa olsun, birlik içerisinde gayret edildiğinde çıkış yolunun bulunabileceğini, başarının elde edilebileceğini ispat eder.

Çanakkale de bizim için böylesi anlamları ifade eden bir destandır.

Çünkü, daha önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz üzere, Çanakkale’de az imkana rağmen çok iş yapılabileceğine dair tüm insanlığa ders verilmiş, aynı sıkıntıyı yaşayan farklı milletlere örneklik teşkil edilmiştir.

Teçhizatınız az da olsa onu kullanacak "insanınız" güçlüyse zafere ulaşmanın mümkün olduğu gösterilmiştir.

Görünen şartlar ne kadar kötü olursa olsun mücadele etmemeye mazeret olamayacağı hafızalarımıza kazınmıştır. Zira ümit ve gayret oldukça, görünen şartlardan görünmeyen imkanlar çıkabileceğinin en güzel delillerinden biri de Çanakkale'dir.

Yetişmiş ve bugünkü tabirle "gelecek vadeden" pek çok gencimizin istikbalini bu topraklarda görerek canını ortaya koydukları bir zaferdir. Ve onlar, "bağımsız" olmadan "gelecek" kurulamayacağını bilen şerefli insanlar olarak, istikbalin ve istiklalin "vererek" değil "savunarak" kazanılacağını tüm dünyaya kanıtlamışlardır.

Dolayısıyla Çanakkale kan ve can pahasına "satılamayacak" olanın ne olduğunu dedelerimizin bize gösterdiği bir destandır!

Kısacası Çanakkale bizi biz yapan dönüm noktalarından biridir.

Zira Çanakkale "kim olduğumuzun" tek bir yürek olarak haykırıldığı yerdir!

İşte tam da bu nedenle böylesi bir zaferin dahi, bölünme vesilesi kılınmasına şiddetle karşı çıkıyorum.

İmkanları varken ülkeyi terk edip başka dünyalarda hayat kurmak yerine kalıp mücadele etmeyi tercih etmiş bu insanların aziz hatıralarının, acizliğimizi örtmek adına giriştiğimiz anlamsız tartışmalara malzeme edilerek incitilmelerini kabul etmiyorum.

Atatürk başta olmak üzere, komutanından askerine, gencinden yaşlısına yekvücut mücadele eden bu değerlerimizi değersizleştirmeye çalışanları insafa davet ediyorum.

Biraz vicdanları varsa, zaten yeterince gergin ve bölünmüş olduğumuz bu zamanlarda, bize “birliğimizi” hatırlatacak böylesi günleri istismar etmemelerini öneriyorum.

12-13 yaşlarında ayaklarına asker çizmesi giymiş, ömürleri cephede mücadele ile geçmiş, görüş farklılıklarına rağmen vatan söz konusu olduğunda, kaçmak veya birbirlerini hırpalamak yerine, bir araya gelebilme becerisi göstermiş dönemin asker ve yöneticilerine en azından vefa gösterilmesini tavsiye ediyorum.

Haklarında “ya hayırla konuşulmasının ya da susulmasının” vefaya ve edebe uygun olduğunu düşünüyorum.

Ve tarihle hesaplaşmak adına hatıralarımızı, hafızamızı, milli benlik ve şuurumuzu hırpalamayı iş edinenlere sesleniyorum:

Geçmişle uğraşmak ancak ders alınıp güne ve geleceğe yönelik doğru adımlar atılması açısından anlamlıdır.

Yapamadıklarımızın üstünü geçmiş üzerinden oluşturulan suni gündemlerle örtmeye çalışmak hem geçmişin hem günümüzün hem de geleceğin vebalini almaktır kanaatindeyim.

Zira zaman kaybıdır.

Ve kaybettiğimiz zaman, bize şu soruyu mutlaka soracaktır:

“Siz eleştirdiklerinizin yerine daha iyisini koymak adına ne yaptınız?”

İşte tarihle hesaplaşırken öncelikle bu soruya verilecek cevabımızı oturup düşünmek lazım…