Her kar yağdığında, Vali Hüseyin Öğütçen’i hatırlarım… Bakın neden?

Dün sabah lapa lapa kara uyandım.

Yazmak için masama geçtim, aklıma yine Hüseyin Öğütçen düştü.

Yaşarken heykeli dikilen tek vali olan Hüseyin Öğütçen…

Hüseyin Öğütçen’in karla ne ilgisi var demeyin, bakın anlatayım.

1984 yılının soğuk bir şubat günüydü.

Valiler kararnamesi açıklanmış, Hüseyin Öğütçen İzmir Valiliği’nden Kocaeli Valiliği’ne atanmıştı.

Atama bize “normal dışı” gelmişti.

Hayret etmiştik…

İzmir’den Kocaeli’ne…

Hem de 38 yıl önceki Kocaeli’ne…

Telefonla kendisine ulaştım.

“Hayırlı olsun!” dedim.

Arkasından da sordum, “İzmit’e gelecek misiniz?”

Hüseyin Öğütçen, o sakin ve yumuşak ses tonuyla şöyle cevap verdi:

“Bakın size yaşamımdan küçük bir kesit anlatayım. Benim ilk valiliğim Hakkâri’dir. Bir süre görev yaptıktan sonra 2 yıllığına ABD’ye gittim. Döndüğümde, zamanın İçişleri Bakanı, batıdaki bir şehre atanabileceğimi söyledi. Ben ise, eğer mümkünse tekrar Hakkâri’ye gitmek istediğimi söyledim. “İzin verirseniz Hakkâri’de başladığım projeleri bitireyim” dedim. Ve tekrar Hakkâri’ye gittim.”

Sorduğum sorunun cevabını almıştım.

Müthiş bir cevap!

Siz hiç Hakkâri’ye ikinci kez vali olmak isteyen birini tanıdınız mı?

*******

Atanmasından 5 gün sonra şehrimize gelip göreve başladı.

O gün, daha önceden planlanmış bir “çevre” sempozyumu vardı.

Bakan İsmail Özdağlar da konuklar arasındaydı.

Konuşmalar yapıldı, tebliğler sunuldu…

Sempozyumu yöneten, “Acaba yeni valimiz de bir şeyler söylemek ister mi?” diye söze girdi ve kendisini kürsüye davet etti.

Öğütçen, başta çevre olmak üzere Kocaeli’nin tüm sorunlarını içeren uzun bir konuşma yaptı.

Yazılı bir metinden yararlanmadan… Doğaçlama…

Salondakiler, hepimiz şaşırdık.

Konulara, yıllarca kentimizde valilik yapmış kadar hâkimdi.

Göreve başladığının 7’nci günü Keltepe’ye çıktı

Bu arada tırnak içinde belirtmiş olayım, Keltepe kelimesini yanlış yazmadım.

O zamanki adı öyleydi.

Hüseyin Öğütçen, bu adı itici bulduğundan Keltepe’nin adını resmen Kartepe olarak değiştirdi.

Öğütçen, göreve başladığının 7’nci günü Keltepe’ye çıktı.

Kayak Federasyonu yetkilileri ve bir grup gazeteci ile birlikte…

Grup içinde ben de vardım.

“Burada kış sporları merkezi kuracağız” dedi.

Çok hızlı ve çarpıcı konularla başlamıştı işe.

Dağın yerleşim planını yaptırdı, otel projesini hazırlattı.

Tam bir yıl sonra otel inşaatı ihale edildi.

Özel İdare bütçesinden kaynak ayrılmıştı.

Ceylan İnşaat, ihaleyi kazanmıştı.

İnşaata başlamak için kışın bitmesi, karın kalkması beklendi.

Şantiye kuruldu, inşaata başlandı…

İşte tam o günlerde Hüseyin Öğütçen, yeni bir valiler kararnamesiyle merkeze alındı.

Sonra Kartepe projesi ne mi oldu?

Yeni vali, rahmetli İhsan Dede, “Ben kendime Kartepe Valisi dedirtmem” dedi ve projeyi rafa kaldırdı.

Hatırlıyorum…

Özel İdare, ihaleyi iptal ettiği için, Ceylan İnşaat’a yüklüce bir ceza ödemişti.

Eğer o otel bitmiş olsaydı, Kartepe’de 17-18 yıldır değil, 35-36 yıldır kayak yapılıyor olacaktı.

Hüseyin Öğütçen kimdi?

Genç kuşaklar tanımaz, Hüseyin Öğütçen döneminde sadece kentimizde değil, görev yaptığı her yerde iz bırakan bir valiydi.

“Heykeli dikilecek vali” idi ve yaşarken 18 Nisan 2010’da heykeli dikildi.

O gün köşemde şunları yazmıştım:

“Hüseyin Öğütçen’in, bugün heykeli dikiliyor.

Kent yönetimiyle ilgili olanlar, Hüseyin Öğütçen ismini mutlaka hatırlarlar.

Şubat 1984 – Eylül 1985 tarihleri arasında Kocaeli Valiliği yapmıştı.

Kısa hizmet süresine rağmen şehrimizde iz bırakan valilerden biriydi.

Kartepe’nin isim babası, Kartepe Kış Sporları Merkezi projesini ilk başlatan kişidir.

İzmir Balçova Termal Tesisleri’nde yaptırılan “Vali Hüseyin Öğütçen Başarı Anıtı” bugün saat 16.00’da düzenlenecek törenle açılacak.

2.5 metre yüksekliğindeki bronz heykel, İzmir Valiliği tarafından Mimar Sinan Üniversitesi’nde yaptırılmış.

Vali Öğütçen’in heykelini dikme kararı, İzmir İl Genel Meclisi’nde oy birliğiyle alınmış.

Güzel bir “kıymet bilirlik” örneği…

Hem Hüseyin Öğütçen, hem de dostumuz İzmir Valisi Cahit Kıraç davet etti.

Eğer fırsat yaratabilirsem, ben de törende olacağım.

Bugün, Hüseyin Öğütçen bir başka mutluluk daha yaşayacak.

87 yaşını tamamlayıp, 88 yaşına basacak.

Maşallah deyin!

Ve Hüseyin Bey, bu yaşına rağmen hâlâ çalışıyor.

Yıllardır Türk Eğitim Vakfı İzmir Şube Başkanlığını yapıyor.

Her sabah saat dokuzda işyerine gidiyor, akşam beşte evine dönüyor.

Tanımayanlar için kısaca özgeçmişini vereyim.

19 Nisan 1923 tarihinde Edirne’nin İpsala İlçesi Sarıaali Köyü’nde doğdu.

Meriç, Bigadiç, Burhaniye, Gönen ve Pasinler ilçelerinde kaymakamlık, Hakkâri, Niğde, Antalya, İzmir ve Kocaeli’nde ise valilik yaptı.

Sayısız takdirname ve ödülü var.

Balçova ve Gönen Kaplıcaları, Antalya Saklıkent gibi altı turizm merkezinin kurucusu.

Adına ödül veriliyor. Her yıl Türkiye’nin en başarılı kaymakamı, “Hüseyin Öğütçen Başarı Ödülü”nü alıyor.

“Bir İdarecinin Zamanla Yarışı” adlı kitabı var.

Bugün açılacak anıtın ana kaidesinde şu ifade yer alıyor: “Bu anıt, yüreği vatan ve ulus sevgisi ile çarpan her meslekten başarılı yöneticiler anısına adanmıştır”.

Anıtın yan kaidelerinde ise Hüseyin Öğütçen’in şu veciz sözleri yazılı:

“Yönetici, hayal gücü ve hayallerini gerçekleştirme yeteneği olan, yaptıklarından mutluluk ve heyecan duyan kişidir.”

“En önemli olan zamandır. Zamanı tam zamanında kullan. Zamanla yarışan yönetici zamanı ne kadar geçerse o kadar yaşar.”

“Ödül, başarının tapusu, yeni başarılara iten güçtür. Başarılı olanı ödüllendirmeyen yönetim, başarılı olamaz.”

Değerli büyüğüm Hüseyin Öğütçen’i kutluyorum.

Heykelle ödüllendirilmek ne büyük gurur ve onur…

88.’inci yaşının da sağlıklı geçmesini diliyorum. Hüseyin Öğütçen heykeli dikilecek valiydi, heykeli dikildi.”

Hüseyin Öğütçen ismi Kartepe Kayak Merkezi’nde de yaşatılmalı

İşte, görev yaptığı yerlerde “efsane” olarak anılan…

Yaşarken heykeli dikilen…

Adına ödül düzenlenen…

Değerli büyüğüm Hüseyin Öğütçen artık aramızda değil.

23 Ağustos 2010’da İzmir’de 90 yaşama veda etti.

Ama eserleri yaşıyor…

İşte, Antalya Saklıkent!

İşte, İzmir Balçova!

İşte, Gönen Kaplıcaları!

Ve işte, tamamlanma süreci sancılı da geçse Kartepe Kayak Merkezi!

“Hüseyin Öğütçen” ismi kayak merkezinde de yaşatılmalı.

Yakında ihale edilecek teleferik tamamlandığında, istasyonlardan birine “Hüseyin Öğütçen” adının verilmesi, kente yakışan bir vefa örneği olur.