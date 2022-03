Türkiye’de iş dünyasına en fazla Y KUŞAĞI hakim!

Yaklaşık 60 yıllık bir dönemi kapsayan X, Y ve Z kuşakları ayırt edici özelliklere ve davranış modellerine sahiptir. Bu kısaltmalar aynı zamanda kuşak çatışmasını gündeme getirmek ve nesillerin arasındaki temel farklılıkları ortadan kaldırmak için de kullanılır. X, Y, Z kuşakları nedir? Tarihleri (yılları), yaş aralıkları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar…

X Kuşağı gelenekçiler, Y Kuşağı ise Milenials olarak bilinir. Z Kuşağı içinse genellikle Dijitalin Yerlileri anlamına gelen Digital Natives terimi kullanılır.

X Y Z KUŞAKLARI NEDİR?

X, Y, Z kuşakları, doğum tarihleri ve yaşadıkları dönem baz alınarak oluşturulmuş jenerasyonlardır. Kuşakların doğum yılları kadar, aile ilişkileri, teknolojiyi kullanım olanları, sosyal alışkanlıkları ve çevreleriyle olan iletişimleri de kuşakların tanımlanmasında ve ortaya çıkmasına etkili olmuştur.

X Y Z kuşaklarının tarihleri (yılları), yaş aralıkları ve özellikleri

X KUŞAĞI:

Yılları: 1965 - 1979

ÖZELLİKLERİ

1- Aidiyet duyguları geliştiği için yüzeysel ilişkilerden kaçınırlar.

2- Yeniliklere açık olmakla birlikte geleneklere bağlıdırlar.

3- Teknolojiyi sadece ihtiyaçları oranında kullanırlar.

4- Dini değerlere, kültüre ve maneviyata önem verirler.

5- Onlar için aile saygı duyulması gereken en önemli kurumlardan biridir.

Y KUŞAĞI:

Yılları: 1980 - 1989

ÖZELLİKLERİ

1- 90'lı yıllarda çocuk ve genç oldukları için toplumsal ve kültürel bazda yaşanan büyük değişimlere doğrudan tanıklık ettiler.

2- Sorgulayan bir yapıya sahip oldukları için ön yargıdan uzaktırlar.

3- Aile bağlarına ve arkadaşlığa önem verirler.

Z KUŞAĞI

Yılları: 1990 - 2021

ÖZELLİKLERİ

1- Sıkılgan bir yapıya sahip olan Z Kuşağı, yolculuk yapmayı ve yeni şeyler keşfetmeyi severler.

2- Teknoloji onlar için bir yaşam tarzıdır.

3- Aidiyet duyguları gelişmemiştir.

4- Toplumsal değerlere ve kurumlara karşı mesafeli bir tutum sergilerler. (Milliyet)

EN İYİ İŞVEREN LİSTESİ AÇIKLANDI

Yukarıda size kuşaklardan bahsettikten sonra gelelim asıl konumuza… Kurum kültürü konusunda 5 kıta 60’tan fazla ülkede hizmet veren ‘Great Place to Work Enstitüsü’ tarafından Y Kuşağı için Türkiye’nin en iyi işverenleri listesi açıklandı. Kurum, ayrıca Y Kuşağı’nın çalışma haritasını ortaya çıkaran çarpıcı verilerin olduğu bir raporu da paylaştı. Çevrimiçi platformlar üzerinden açıklanan ‘Best Workplaces for Millennials Türkiye 2022’de çalışan sayısına göre yerel ve küresel 33 şirket yer aldı. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce kurulan online araç kiralama platformu miniyol.com, ‘Small’ kategoride 2’nci olarak büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz aylarda Great Place to Work sertifikası alan girişim, hem hikayesi hem de başarısı ile örnek olma niteliği taşıyor. Çalışma kapsamında çalışanlar ve elde edilen veriler analiz edilerek liste belirlendi.

Öğrenim kredisi borcu Y Kuşağı’nı olumsuz etkiliyor

Türkiye’de 11 buçuk milyon nüfusa sahip Y Kuşağı ile ilgili yapılan araştırmaya göre; külfetli öğrenim kredisi borçları, işsizlik, eksik istihdam ve esnek ekonomi, hem tercihen hem de zorunlu olarak evde daha fazla zaman geçirme, evlenmemeyi /çocuk sahibi olmamayı tercih etme veya bunları erteleme, topluluk, doğal çevre, yaşanılan çevre ve topluma borcunu ödeme konularını daha fazla önemseme gibi konular Y Kuşağı’nı etkileyen faktörler olarak öne çıkıyor. Bu kuşağın yorumlarında sıklıkla kullandığı kelimeler ise adalet, esnek çalışma saatleri, hibrit çalışma, adil yönetim, sosyal ve yan haklar ücret politikası oldu.

Yüzde 63’ü yöneticilerinin taraf tuttuğuna inanıyor

Rapor, Y Kuşağı’nın, iş yerlerindeki yöneticilere ve liderlere inancı diğer kuşaklara göre daha düşük olduğunu da ortaya çıkarıyor. Buna göre; yüzde 63’ü yöneticilerinin çalışanlar arasında taraf tuttuğuna inanıyor, yüzde 70’i yönetimin sözleriyle eylemlerinin birbirini tutmadığını düşünüyor, yüzde 76’sı ise yöneticilerinin yetkin olmadığını düşünüyor. Bu kuşağın ücretlerle ilgili yorumları da adil ve rekabetçi temel ücretlere dayanıyor. Sosyal ve yan haklar yine istekleri arasında yer alıyor. Y Kuşağı arasında adil bir maaş aldıklarını veya kar paylaşımının adil olduğunu düşünenlerin oranı ise diğer kuşaklara kıyasla çok daha düşük olduğu görülüyor.

Çalışanlar bir şirketin en büyük sermayesi

Bir şirketin en büyük sermayesinin çalışanlar olduğunu dile getiren miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “Raporda tüm nüfusun içinde Y Kuşağı çalışma hayatının yüzde 25’ini oluşturduğunu görüyoruz. Her kuşağın dinamikleri farklı olduğu için iş hayatındaki bakış açıları da farklı oluyor. Bu nedenle değişen düzene ayak uydurmak ve çalışma koşullarını buna göre belirlemek biz yöneticilere düşüyor. İş gücü açısından en iyi eğitimli, donanımlı ve en kalabalık nesil olarak tanımlanan bu kuşağın kurumlardaki varlığı ve etkisi her geçen gün daha da artıyor. Biz de bu durumu bilerek stratejilerimizi, odağımızı belirliyoruz. ‘Önce insan önce çalışan‘ diyerek yolumuza devam ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde ‘En İyi İşverenler Listesi’ şimdi de bu listeye girmek bizleri çok mutlu ederken, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Değeri şirket tek başına yaratmaz, çalışanlar yaratır. Bu nedenle insan kaynağımıza, sosyo- ekonomik olarak sürekli gelişen dinamiklere karşı proaktif bir bakış açışı ile yaklaşıyoruz. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuzda böyle bir listeye dahil olarak bizleri gururlandıran tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

**

Yukarıda size ‘Great Place to Work Enstitüsü’nün raporunu açıkladım.

Şirketlerde en çok Y Kuşağı, yönetici imiş…

Bunu da normal karşılamak lazım…

Z Kuşağı’nın yönetici olması için biraz tecrübe sahibi olması lazım…

XXXXXXXXX

Yöneticiler merak konusunda DÖRT GRUBA AYRILIYOR

Yeni SAS araştırmasına göre merak, çalışanlar için giderek önemi artan bir yetkinliğe dönüştü. Meraklı çalışanların iş hayatındaki kritik zorlukları kolaylıkla yönetebildiğini gören pek çok kuruluş, bu yetkinliği geliştirmenin ve kullanmanın peşine düştü. Dünya genelinde iki bin yöneticiyle yapılan anketin verilerini de kapsayan araştırma ilgi çekici sonuçlar sağlıyor. Rapor ankete katılan yöneticileri merak konusunda dört gruba ayırıyor:

**

Yüksek Meraklı İş Birliğine Açık Olanlar (%35): Değer odaklı iş birliği ve ekip çalışması odaklı, dur durak bilmeden cevapların peşinde, merakın gelişmiş performans ve iş tatminine yol açtığına inanıyor.

Esnekliğe Dayalı Fikir Arayanlar (%26): Zorlukları kucaklıyor ve başkalarının görüşlerine değer veriyor. Merakın belirsizlik zamanlarında esnekliğe ve uyuma yol açtığına inanıyor, ancak merakın daha fazla verimlilik ve üretkenliğe yol açtığına inanmıyor.

Üretkenlik Odaklı Liderler (%24): Merakın verimliliğe ve üretkenliğe yardımcı olduğuna ve aynı zamanda daha güçlü iş birliği ve ekip çalışmasına yol açtığına inanmakla birlikte, kapsayıcılığı ve düşünce çeşitliliğini teşvik ettiğine inanmaya daha az eğilimli.

Merak Karşıtı Liderler (%16): Merakın performansa herhangi bir değer kattığına inanmıyor.

Xxxxxxxxxxxxx

MUTFAK İŞİNİ HAFİFLETEN PRATİK PÜF NOKTALARI

Hamur işi ve tatlı meraklılarına

· Hamur mayaladınız ve vaktiniz çok az ise, fırını hemen 40 derecede ısıtın ve kapatın. Hamurunuzu bir süre fırın içinde bekleterek mayalanmasını hızlandırabilirsiniz.

· Böreğe lezzetini veren sosların, yufkaya iyi şekilde geçmesi için sosu döktükten sonra en az 3 saat en çok 1 gece dolapta bekletin.

· Kek veya tatlılarda kullanılan vanilyayı son aşamada eklediğinizde, vanilya tadının daha keskin şekilde alınmasını sağlarsınız.

· Kek ve pandispanyayı kalıbınıza dökerken bir spatula yardımı ile hamurun kenarlara dağılmasını sağlayın. Böylece kekiniz eşit derecede kabaracaktır.

Tane tane pilavlar için

· Pirinç pilavı yaparken pirinçlerinizin güzel yıkanmış olmasına özen göstermelisiniz. Nişastası temizlenen pirinçle tane tane pilav elde edebilirsiniz.

· Şehriyeli pilavlarda genellikle kahverengi bir renk oluşur. Bunu önlemek için suyu eklediğiniz pilav tencerenize bir iki damla limon sıkabilirsiniz. (https://www.nefisyemektarifleri.com/)

Xxxxxxxxxxxxxxxx

ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER

-İyiliğin bilgisine sahip olmayana bütün diğer bilgiler zarar verir. (Montaigne)

-Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir. (Albert Einstein)

-Sevginin gücünün, gücün sevgisini geçersiz kıldığı gün, dünya barışı bilir. (Mahatma Gandhi)

-Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin, o nehir asla durmaz. (Grange)

-Beni korkutan kötülerin baskısı değil, iyilerin kayıtsızlığı. (Martin Luther King)

-Gördüğünü herkes sever, sen onda görmediğini bulacaksın. Eğer gerçek aşk istiyorsan; Ten’e değil, kalbe dokunacaksın. (Bob Marley)

XXXXXXXXX

SOSYAL MEDYADAN

Bir avukatın görüşü daha Yargıtay kararına dönüştü; Covid-19 solunum yoluyla bulaştığından, ağza temas ederek çalışan alkolmetreyi üflemediği gerekçesiyle tatbik edilen para cezası ve ehliyetin alınması işleminin iptali gerekir (19CD, 23.6.2021, E.2021/7500). (Talat Canbolat)

XXXXXXXX

UYANDIRMA SERVİSİ!

Mecliste dana kavurmalı pilav: 10 TL

Pazarda 1 kilo patlıcan : 40 TL

#tuhaflıkvar