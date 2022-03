En az 22 kişi hazır kıta

Mehmet Altıparmak’ın çalışma sistemini az çok bilirim…

Maç yıldır izliyorum…

Her an, herkes, her yerde hazır olacak…

Şu anda on bir belirgin gibi…

Kalede İsmet…

Sağ bek Mehmet Yılmaz…

Sol bek Kerem Can Akyüz…

Stoperler Mazlum Demir ve Berkay Dabanlı…

Savunmanın önünde Mehmet ve Mandjeck…

Forvet arkasında Dimitrios Kolovos, Michael Pereira, Diop, Benhur Keser, santrfor Babacar Gueye…

Çok fazla yonamadan bugünkü kadronun da böyle çıkması bekleniyor…

Yani 4-1-4-1’den…

4-2-3-1’e geçiş…

Topun ayakta en fazla beş saniye kalması kuralı…

İşte böylesi bir ortamda, ikinci kez ertelenmezse, 15 gün rötarlı olarak Gençler Birliği ile karşılaşacak Kocaelispor yola kar altında çıktı…

İnşallah bu maçı oynar ve seriye bağlanırız…

Çıkıştaki takımların uzun aralardan sonra takıldığı aşikârdır…

Ama, bu felaket başımıza gelmesin…

Ama 3 puan gelsin…