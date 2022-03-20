Kim terörist?

Şu anda hiçbir ahlâk sınırının olmadığı bir piyasa içindeyiz. Adı, Serbest Piyasa. Ekonomi dilinde de serbest piyasa ekonomisi deniliyor. Liberal ekonominin ta kendisi. Yani ne alır ne satarsan; kaça alıp, kaça satarsan kimse sana karışamaz. Bunun fikir babası ve uygulayıcısı da rahmetli Sayın Turgut Özal’dır. Özal, kapitalizmin yüksek ruhuna inanmış bir siyasetçiydi ve bunu savunurken de “Benim memurum işini bilir.” derdi. Şimdilerde Sayın Recep Tayyip Erdoğan da onun izinden gelerek bugünlere geldi. Durumumuz ortada. Bazen halk zamlar konusunda sesini yükseltince “Ben stokçuların canına okuyacağım. Hele bir fiyatları indirmesinler. “ diyerek halkın gazını almaya çalışıyor. Zaman zaman da Ticaret Bakanlığının elemanları göstermelik de olsa marketleri denetime çıktılar. Üç büyük markete ceza geldi ama bu cezaları tahsil edebildiler mi bilmiyorum. Gerçi kimse bilmiyor.

Marketlere ceza yazmakla bu işe çözemezsiniz kardeşim. Adam karşınıza çıksa “Kardeşim serbest piyasa ekonomisinde ben istediğim fiyata satarım.” derse ne diyeceksiniz?

Sayın Cumhurbaşkanı gıda ürünlerinde KDV’yi % 8 den % 1’e indirdiğini açıkladı. Bizim uyanık esnafımız ne yaptı? Yumurtanın kolisini 35 liradan 50 liraya çıkardı. Sonra da KDV’yi düşürdük diye 45 liraya çektiler yumurtanın kolisini. Hani piyasada şöyle bir laf var. Önce bindir, sonra indir. Bu oyunda devlet olarak hiçbir şey yapamazsınız. Esnafa ceza yazma tehdidinde bulunarak piyasayı düzeltemezsiniz sayın yetkililer. Ayrıca % 1 KDV indiriminde bazı temel gıda maddelerinde 50 kuruş, 70 kuruş, azami bir bira veya bir buçuk liralık bir indirim yapılmaktadır. Bazı medya kuruluşları aman Allah bunu nasıl abarta abarta vermektedirler. Bilmeyen devlet vatandaşına milyonlar vermiş sanki. Hep algı operasyonu. Yersen lokantası. Ben yemiyorum da. Başkalarını bilmem.

Burada çok ilginç bir durum da var. Esnaf % 8 KDV ile mal alacak, % 1 ile satacak. Dolayısıyla bu esnafın devletten hep KDV alacağı olacak. Bugün itibariyle mükelleflerin devletten 2 milyara yakın KDV alacağı var. Mükellef bunu alamayınca finans sıkıntısı çekiyor. Dolayısıyla bankalardan aldığı kredilere faiz ödeyince bunu da ürettiği ürünün maliyetine ekliyor. Yani anlayacağınız yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal.

Osmanlı İmparatorluğu dünya ile inatlaşınca iflas etti. Sonra da İngiliz tefecilerinin eline düştü. Bu bile Osmanlı’yı kurtarmayınca yerine gelen Cumhuriyet yöneticilerine Osmanlı’nın borçlarını ödemesi kaldı. Şimdi de aynı durumdayız. 15 Temmuz darbesinin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin olduğunu söyleyen iktidar birkaç milyar yardım almak için emirliğin kapısını çaldı. Hele o günkü yandaş medyanın başlıklarına bakın aman Allah’ım ne başlıklar atmışlardı. Birleşik Arap Emirlikleri yöneticilerinin ne şerefsizliği kaldı, ne de ahlaksızlıkları.

Serbest piyasa ekonomisinin yarattığı iklim her toplumda aynıdır. Kapitalizm kadar insanın canını alan başka bir canavar yoktur. Önünüzdeki canavarı görmeyip, dönüp Ahmet’e, Mehmet’e terörist deyin. Hatırlayın. Geçen yıl soğan üreticileri terörist ilân edilmişti. Bu gidişle bu ülkede herkes terörist ilân edilecek. Bu yıl çok kar yağdı. Ulaşımda bazı zorluklar yaşadık. Yarın kar da terörist olarak ilan edilirse şaşırmam.

Yumurtanın kolisi bir yıl önce on beş liraydı, şimdi 45 lira. Al sana terörist!