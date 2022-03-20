18-24 Mart, “Yaşlılara saygı haftası” olarak belirlenmiş.

Bizim çocukluğumuzda böyle bir hafta yoktu!

Olmasına da gerek yoktu.

Çünkü, gerçek anlamıyla yaşlı insanlara saygı egemendi.

Henüz “Çekirdek aile” dediğimiz “anne-baba-çocuklar” dan oluşan küçük aile düzeni yoktu.

Hemen her ailede babaanne, büyükbaba, ya da, anneanne, dede vardı.

Büyük anneler, kızlarının ve gelinlerinin öğretmeni, dert ortağı; büyükbabalar, dedeler torunların sevimli masal anlatıcıları, yaşam anıları ve deneyimleri ile de “tarih öğretmenleri” idi.

Benim ailemde, “üç kuşak 10 nüfus” birlikte ve mutluyduk.

Büyükbabam, babaannem, babam, annem, kardeşim, amcam, yengem ve iki çocukları aynı sevinçleri, kederleri, mutlulukları ve yaşam kavgasını paylaşırdık.

Sabah kahvaltılarımız, akşam yemeklerimiz hep birlikte yenirdi.

Bayram günlerimiz doyasıya yaşanırdı.

PAYLAŞMA duygularımız vardı.

Esnaf ailesi olarak, sıkıntılı günlerimiz de olurdu. Örneğin; kış koşullarında gelirimiz azalınca, bazı bayramlarda torunlar olarak daha mütevazı hediyeler ve harçlıklarla yaşamayı bilirdik!

Daha da ötesi, mahallemizin “yaşlı ve güngörmüş” insanları evimizde baş tacıydılar.

Örneğin; “Giritli Esma Hanım” teyzemiz vardı. Özellikle kış geceleri evimizin başköşesinde yer alırdı. İçtenlikle severdik onu. Bayramlarda ilk ziyaretimiz ona olurdu.

Yalnızca onu değil, mahallemizdeki diğer yaşlıları da sever, sayardık. İhtiyaçları varsa katkı verirdik.

Biz, çocukluğumuzdan itibaren PAYLAŞMA ve İNSANA SAYGI kültürü ile yetiştik ve yaşadık.

Ya sonra?

Biz torunlar büyüdük, iş hayatına girdik, yuva kurduk.

O güzel insanları ard arda yitirdik!

Kendi çekirdek ailelerimizi kurduk.

Mahalleler de artık o eski mahalleler değil!

Bahçeli güzelim evlerle birlikte, o evlerde yaşayan güzel komşularımızı da yitirdik!

Şimdi, bizler de yaşlandık.

Çocuklarımız yaşam kavgasında.

Örneğin, oğlum ve torunumu son iki yıldır göremiyorum.

Torunuma masal bile anlatamıyorum. Yurtdışındalar.

“Güzel yaşasınlar, mutlu olsunlar yeter” diyerek avunuyoruz.

Ama, “YALNIZLIK” duygusu giderek artıyor!

Yine de “namerde muhtaç olmadan yaşamak” ayrıcalığını yaşayabiliyoruz.

Ya bunu da yaşayamayan yaşlılar?

Ekonomik yoksulluk, sağlık sorunları, hayattan keyif alamamak ve ille de YALNIZLIK…

Yaşlı, maddi ve manevi sorunlar içindeki insanların ruhsal sorunları da oluyor!

İnsan, özellikle yaşlılık döneminde sevdikleriyle kaliteli bir yaşam özlemi çekiyor!

Eski arkadaşlar ard arda yitip giderken yalnızlık ve ölüm kaygısı da giriyor yüreklere!

Yaşamsal sorunlar artıyor, gülmeyi unutuyor, huysuz da oluyor yaşlı insan.

Huzurevleri, Yaşlı bakımevlerinde son yolculuğu bekliyor kimileri.

Onların deneyimlerinden, bilgilerinden yararlanmak isteyen, onların mutluluğu için projeler hazırlayan yerel yönetimler de pek yok!

Yaşlı insanın en büyük sorunu “İŞE YARAMAMAK” duygusu olmalı!

Kimi, ileri yaşına rağmen şiirle, müzikle, türlü hobilerle güzelliyor yaşamını. Ama sayıları çok değil.

“SOSYAL DEVLET NEREDE?” diye düşünüyorum!

Sonra anlıyorum ki, kaybettiğimiz en önemli değerlerden biri “Sosyal Devlet!”

Yoksulu maddi şeylerle beslemeyi sosyal devlet zannedenler var!

Onlar da bir gün yaşlanacaklar!

Ve onları n bazılarını daha büyük bir mutsuzluk bekliyor olacak!

Gerçek anlamıyla SOSYAL DEVLETİ gerçekleştirememek!