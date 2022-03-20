Kartepe’yi ne zaman Bansko gibi bir “kayak ve termal merkezi” yapacağız?

Daha önce defalarca yazdım, bir kez daha yazıyorum.

“ Kartepe Kayak Merkezi” konusu…

Burnumuzun dibindeki dağın ekonomik olarak yeterince değerlendirilmemesi…

Koskoca dağın, bir firmanın tekelinde bulunması…

Bazılarınız, başlığı okuyunca, “Kartepe, zaten kayak merkezi değil mi?” diyebilir.

Değil.

Öyle tek otelin bulunduğu dağa, “kayak merkezi” denmez.

Birçok otel olacak…

Alternatif kayak pistlerin olacak…

Yeterli lift ve telesiyej tesislerin olacak…

Otellerden bağımsız; kafe, restoran, alışveriş merkezleri ve eğlence yerlerin olacak…

İşletmeler arasında rekabet yaşanacak.

Konaklamanın da, yeme içmenin de “tekel” olduğu bir dağa “kayak merkezi” denebilir mi?

Kendi kendimizi avutuyoruz.

Neymiş?

“Kartepe Kayak Merkezi”ymiş…

Bir kentte “kayak merkezi” varsa, o kayak merkezinden önce o kent insanı yararlanır.

Kartepe’deki kayak olanaklarından kaç Kocaelili yararlanıyor?

Kartepe’de kayak yapılmaya başlandıktan sonra Kocaeli’nde kaç “kayak takımı” kuruldu, kaç çocuğumuz kayağa başladı?

Bu kayak merkezinin şehrimizde kayak sporunun gelişmesine katkısı ne oldu?

Bırakın her şeyi, Kocaeli halkı, sahip olduğu kayak merkezine, kendi dağına, elini kolunu sallayarak girebiliyor mu?

Kızağını kayıp, kayağını yapabiliyor mu?

Kar keyfini yaşayabiliyor mu?

Bütün dağ, tek bir firmanın tekelinde

Sevgili okurlarım, Kartepe’de kayak merkezi yapılması konusu uzun hikâye.

Anlatmaya kalksam, roman olur.

Dağın “Keltepe” olan adı, neden “Kartepe” olarak değiştirilmişti…

Hangi vali döneminde kayak merkezi için ilk adımlar atılmıştı…

Hangi vali, “Ben kendime Keltepe valisi dedirtmem” deyip, yapılan otel ihalesini iptal ettirmişti…

İhalenin iptal edilmesiyle, devlet hangi inşaat firmasına ne kadar ceza ödemek zorunda kalmıştı…

Bir Yugoslav firması, “Biz burada kayak merkezi yaparız ve bir kış olimpiyatlarını da garanti ederiz” deyince, ortalık nasıl karışmıştı…

Hangi başbakan, Kartepe kayak merkezinin yerli firmalar tarafından yapılması için devreye girmişti…

Hangi firma, kayak merkezinin yapımını üstlenmişti…

Kayak merkezinin yapımı neden durmuştu, uzun süre neden çivi çakılmamıştı…

Ve Özel İdare, kayak firması haklarını o firmaya nasıl devretmişti…

Dedim ya, bütün bunları anlatmaya kalksam, roman olur.

Çünkü Kartepe’de kayak merkezi yapılması konusunda, onlarca yıldır yapılan çalışmaları en yakın izleyen gazeteci benim.

Dünkü yazımda şöyle bir değindim, ama bu saatten sonra şu olmuştu bu olmamıştı deyip konuyu uzatmanın anlamı yok.

Önümüze bakalım, geçmişte yapılan yanlışları düzeltmek için uğraşalım, bundan sonrasını planlayalım.

Şimdi herkes elini vicdanına koyup düşünsün.

Koskoca dağın kullanım hakkının bir firmada bulunması, doğru mu?

Kenti yönetenlerin hiç mi yaptırım gücü yok?

O firma, canı nasıl isterse öyle mi davranacak?

Güya kayak merkezimiz var, ama Kocaeli Kayak Şampiyonası genellikle Erzurum’da veya diğer kayak merkezlerinde yapılıyor.

Sadece bu durum bile, Kocaeli halkının Kartepe kayak merkezi ile ilişkisinin ne durumda olduğunu ortaya koymuyor mu?

Kentimizdeki kayakçılar, kış gelince kayak zevkine varabilmek için, Bulgaristan’ın Bansko Kayak Merkezi’nin yolunu tutuyorlar.

Bu olay bize, bu kenti yönetenlere, bir şeyler anlatmıyor mu?

Bizim vizyonumuz bu kadar yetersiz mi?

Şimdi Kartepe Kayak Merkezi ile Bulgaristan’daki Bansko Kayak Merkezi’ni bir karşılaştıralım.

Kartepe’de ne var, Bansko’da ne var?

Bakın bakalım, beğenmediğimiz Bulgaristan Bansko’yu planlarken nasıl bir vizyon ortaya koymuş!

*Kartepe 2004, Bansko 2003’te kurulmuş.

*Kartepe İstanbul’a 1.5, Bansko Sofya’ya 4 saat uzaklıkta.

*Kartepe’nin etrafında 20 milyon, Bansko’nun etrafında 2 milyon insan yaşıyor.

*Kartepe’de kayak pistlerinin toplam uzunluğu 42 kilometre, Bansko’daki pistler 75 kilometre uzunluğunda.

*Kartepe’de 3 lift, 2 adet T bar var, Bansko’da 27 lift ve 1 gondol var.

*Kartepe’de liftler saatte 2 bin 500 kişiye hizmet veriyor, Bansko’daki liftler saatte 24 bin 500 kişiye hizmet ediyor.

*Kartepe bölgesinde toplam 5 otel var, Bansko’daki otel sayısı 117.

*Kartepe ilçesinin nüfusu 131 bin, Bansko’nun nüfusu sadece 12 bin.

*Kartepe’de sadece Armut Festivali, Bansko’da ise Uluslararası Caz Festivali düzenleniyor. Bansko, ayrıca “Film Fest” ve “Horizon Fest” ile kayakçıların ilgisini artırıyor.

Bulgaristan’daki Bansko para basıyor, bizim dağ bir firmaya hizmet ediyor

Kartepe ile Bansko kayak merkezi arasındaki farkı gördünüz mü?

Bansko para basıyor, çevre halkına ve Bulgaristan’a büyük ekonomik katkı sağlıyor, bizim Kartepe ise sadece bir firmaya hizmet ediyor.

Maşukiye de biraz hareketlendi, hepsi o kadar.

Özetle Kartepe’ye yazık oluyor, Kocaeli’ne yazık oluyor, ülkemize yazık oluyor.

Ne yapılmalı, ne yapılabilir?

Kartepe, bu haliyle bırakılamaz.

Bırakılmamalı…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir “çalışma grubu” oluşturmalı, bu çalışma grubu Kartepe’nin geleceği ile ilgili bir “arama konferansı” düzenlemeli ve “Kartepe’nin geleceği” yeniden yapılandırılmalı.

Kısa ve uzun vadede yapılacak işler belirlenmeli.

Ne yapıp edip, dağdaki tekel kaldırılmalı.

Yeni otellerin yapılmasına fırsat verilmeli, yeni kayak pistleri açılmalı.

Pistlerin işletilmesi, yerel yönetime geçmeli.

Kayak merkezine girişteki ücret kaldırılmalı.

Dağın eteğindeki Maşukiye ve Derbent’in imar planı, “kayak merkezi”nin ihtiyacına göre yeniden ele alınmalı.

Yine bu komite, bölgedeki “termal suyu”nu da değerlendirmeli.

Bölge “kayak ve termal” merkezi olarak kurgulanmalı.

Dört yıl önce Sapanca Uzunkum’da termal suyu bulundu, debisi yetersiz diye üzerinde fazla durulmadı.

Debisi yetersizse, daha derine inilir veya sağa sola kayılır.

Bu konuda Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçilmeli.

Veya Akyazı bölgesindeki termal suyun Sapanca Gölü etrafına getirilmesi konusundaki proje yeniden ele alınmalı.

Konuyla ilgili Sakarya eski AKP Milletvekili, eski Turizm Bakanlığı Müsteşarı, eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen Bey’in de geniş bilgisi var, kendisiyle görüşülmeli.

Bu sorunu çözse çözse ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın çözebilir

Sevgisi okurlarım, Kartepe’deki kayak merkezi sorununu ve Kartepe’nin yeniden yapılandırılması gerektiğini bir kez daha anlatmaya çalıştım.

Yıllardır devam eden bir sorun…

Yıllardır herkesin “dokunmaya çekindiği” bir sorun…

Orada bir dağ var, o dağ bize bakıyor, biz o dağa bakıyoruz.

Orada bir dağ var, bölge ve ülke ekonomisine hatırı sayılır bir yararı yok.

Orada bir dağ var, bir firmanın tekelinde.

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın…

Bu sorunu ancak siz çözebilirsiniz.

Bugüne kadar bu böyle gelmiş, ama böyle devam etmesin!

Yazıktır, günahtır…

Koskoca dağ, bir firmanın tekeline verilemez.

Koskoca dağ, böyle atıl bırakılamaz.

Kartepe, neden bir “Bansko” olmasın?

Neden dağın eteğinde, yurt içi ve yurt dışından gelecek kayakçılara dönük mini “kayak köyleri” oluşturulmasın?

Neden bölgedeki termal kaynaklarından yararlanıp, Kartepe hem kayak hem termal merkezi yapılmasın?

Sayın Büyükakın, Kartepe’yi böyle kendi halinde bırakamazsınız, mutlaka “özel bir proje” olarak ele almalısınız.

Bekliyoruz…