Makale Yazısı-20 Mar 2022 - 21:03

Beklediğim gibi bir maç oldu
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Taş gibi bir Gençler Birliği, çıkış durumundaki Kocaelispor ve Ankara’da müthiş bir maç…

Pırıl pırıl bir zemin…

Çok sıkı iki takım…

Güzel bir ilk yarı…

Ama gol açısından beceriksizlik nedeniyle kısır bir 45 dakika…

Yüzde 50 ile oynayan Babacar, biraz canlanabilse ilk yarıyı 3-1 net bir skorla geçebilirdik…

Çünkü Gençler de Dimitrov ile mükemmel bir pozisyonu harcadı…

Devre 0-0 biterken, inanın pozisyonlara yazık oldu…

Top bir o kalede bir bu kaledeydi…

Savunmalar ise gerçekten de büyük hatalar yaptı…

Kolovos ve Dimitrov, takımları adına yüzde yüz iki pozisyonu harcadı. Beceriksiz davrandı…

Maçın ikinci yarısında da beklediğimiz gibi sıkı bir mücadele vardı. Kocaelispor da Gençler Birliği de, beraberliğe hiç razı değildi…

Böylece seyir zevki hayli yükseldi, adeta iki takım Süper Lig’de oynuyor gibiydi…

Milli ara inşallah Babacar’a iyi gelir ve toparlar…

Hareketlenirse, leblebi gibi gol atar…

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Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder

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