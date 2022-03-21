Kocaeli’de yaşlı nüfus 160 bin 592 kişi oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu, nüfusla ilgili bazı verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre, Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi iken son beş yılda % 24,0 artarak 2021 yılında 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında % 8,3 iken, 2021 yılında % 9,7'ye yükseldi. Yaşlı nüfusun 2021 yılında % 44,3'ünü erkek nüfus, % 55,7'sini kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında % 11,0, 2030 yılında % 12,9, 2040 yılında % 16,3, 2060 yılında % 22,6 ve 2080 yılında % 25,6 olacağı öngörüldü.

İLİMİZDE YAŞLI NÜFUS

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, Kocaeli’de2021 yılında 160 bin 592 kişi oldu. Kocaeli’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2021 yılında % 7,9'oldu.

65-74 YAŞ GRUBU SAYILARI

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2016 yılında yaşlı nüfusun % 61,5'inin 65-74 yaş grubunda, % 30,2'sinin 75-84 yaş grubunda ve % 8,2'sinin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2021 yılında % 64,7'sinin 65-74 yaş grubunda, % 27,3'ünün 75-84 yaş grubunda ve % 8,0'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2016 yılında 31,4 iken 2021 yılında 33,1 oldu. Ortanca yaş 2021 yılında erkeklerde 32,4, kadınlarda 33,8 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2025 yılında 34,1, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı öngörüldü.

YAŞLI BAĞIMLILIK ORANI

Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2016 yılında % 12,3 iken bu oran 2021 yılında % 14,3'e yükseldi.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2025 yılında % 16,4, 2030 yılında % 19,6, 2040 yılında % 25,3, 2060 yılında % 37,5 ve 2080 yılında % 43,6 olacağı öngörüldü.

TÜRKİYE’DE YAŞLI NÜFUS

Nüfus tahminlerine göre 2021 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 831 milyon 718 bin 605 kişi, yaşlı nüfusun ise 764 milyon 321 bin 142 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun % 9,8'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla % 34,3 ile Monako, % 28,8 ile Japonya ve % 22,8 ile İtalya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 68. sırada yer aldı.

SİNOP İLK SIRADA

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2021 yılında % 20,1 ile Sinop oldu. Bu ili % 19,2 ile Kastamonu, % 17,8 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise % 3,5 ile Şırnak oldu. Bu ili % 3,9 ile Hakkari, % 4,0 ile Şanlıurfa izledi.

Yaşlı nüfus oranı il düzeyinde yıllara göre incelendiğinde, toplam nüfus içinde yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il sayısı 2016 yılında 8 iken, 2021 yılında 22 oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olacağı il sayısının 2025 yılında 33'e çıkacağı tahmin edildi.

Toplam nüfus içinde yaşlı nüfus oranının yıllara göre en düşük olduğu illerin, genç nüfus yapısına sahip olan Şanlıurfa, Şırnak ve Hakkari olduğu görüldü.

100 YAŞ VE ÜZERİ

Yaşlı nüfusun % 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2021 yılında 5 bin 859 oldu. Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 815 kişi ile İstanbul, 276 kişi ile Şanlıurfa ve 272 kişi ile Mardin iken en az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla 7 kişi ile Bartın ve Bayburt, 8 kişi ile Ardahan ve Bilecik oldu.

YAŞLI KADINLARIN ORANI

Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Yaşlı erkek nüfusun 2021 yılında % 1,3'ünün hiç evlenmemiş, % 83,7'sinin resmi nikahla evli, % 3,6'sının boşanmış, % 11,4'ünün eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun % 2,7'sinin hiç evlenmemiş, % 46,0'sının resmi nikahla evli, % 4,0'ünün boşanmış, % 47,4'ünün ise eşi ölmüş olduğu görüldü.

MUTLULUK ORANLARI

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin oranı 2021 yılında % 49,3 iken bu oran 65 ve daha yukarı yaştaki bireyler için % 56,2 oldu. Yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, 2021 yılında erkeklerin % 51,2'si, kadınların ise % 60,1'i mutlu olduğunu beyan etti.

MUTLULUK KAYNAĞI AİLE

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, yaşlı bireylerin 2016 yılında en önemli mutluluk kaynağı % 64,2 ile aileleri, % 18,0 ile çocukları, % 6,9 ile eşleri, % 6,4 ile torunları iken 2021 yılında % 59,9 ile aileleri, % 21,5 ile çocukları, % 8,1 ile torunları ve % 6,2 ile eşleri oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerini yukarıda sizinle paylaştım…

Veriler incelendiğinde, Türkiye nüfusu yaşlanıyor…

Ekonomik krizden dolayı evlenme sayıları ve çocuk yapma sayıları düşüyor…

Türkiye her zaman genç nüfusuyla övünür…

Böyle giderse, genç nüfus sayısı sürekli azalacak…

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Yalan yakalama tekniği

İnsanlar, yıllar önce olmuş bir olay ile ilgili doğruyu söylediği zaman, ufak detayları hatırlama ihtiyacı hissetmez. Yalancılar inandırıcı olsun diye, konu ile ilgili ufak detaylardan bahsederler. (Beden Dili Rehberiniz)

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HAKLARINI ÖĞREN

İşyerinde üst yöneticilerinin hakaretine maruz kalan ve bunun sonucunda istifa eden işçiye kıdem tazminatının yanı sıra manevi tazminat da (çifte tazminat) verilmesi gerekir.

(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2015/30391 E. 2017/16011 K.)

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Bu resim çok şeyi anlatıyor!

Özlem Helvacı, tweetter hesabından paylaştı. İşte Bursa Anadolu kız lisesi 9.sınıf öğrencisi Ceyda Bilgin’in resim yarışmasından birinciliği kazandığı resim. Resmi iyi inceleyin, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu özetler gibi.